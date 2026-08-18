“El dinero genera la tendencia”: Sheinbaum arremete contra redes sociales por proceso para difundir información

Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 18 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que la mayoría de noticias falsas que circulan en las redes sociales se encuentran bajo un mecanismo monetario que las vuelve virales, dando como resultado que las personas crean en su veracidad.

“Es indispensable que se informe, porque si no, te vas con la idea de que son personas las que están generando una tendencia. Y no, es dinero lo que genera la tendencia. Son mecanismos de cuentas que se tienen desde hace mucho tiempo y que lo permiten las redes sociales, algunas más que otras”, señaló durante su conferencia matutina de este 18 de agosto en Palacio Nacional.

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