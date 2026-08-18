El secuestro que mutó: cómo la era del Mochaorejas marcó el antes y el después del plagio en México

Foto: Cuartoscuro

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En la noche del 17 de agosto de 1998, cuando los agentes federales esposaron a Daniel Arizmendi López en las inmediaciones del Toreo Cuatro Caminos, en Naucalpan, no solo cerraron el expediente del secuestrador más buscado del país. Clausuraron también la era de las grandes bandas de plagiarios que habían convertido a México en uno de los países con mayor incidencia de secuestros en el mundo durante esa década.

Lo que vino después no fue el fin del delito, sino su mutación. El modelo que Arizmendi llevó a su expresión más brutal dejó una huella en la forma en que el crimen organizado entendería el secuestro durante los siguientes 25 años.

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El ecosistema criminal que hizo posible al Mochaorejas

El secuestro como negocio organizado no nació con Arizmendi. Según funcionarios federales citados por La Jornada, las primeras grandes bandas se formaron en 1981 en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde coincidieron figuras como Andrés Caletri, José Bernabé Cortés —apodado “El Marino”— y José Luis Canchola. Ese fue el semillero.

Durante los años ochenta y la primera mitad de los noventa, el modelo dominante apuntaba a empresarios y políticos de alto perfil. Las bandas operaban con cierta contención: el objetivo era cobrar el rescate, no necesariamente escalar la violencia. Las víctimas eran elegidas por su capacidad de pago, y la negociación era parte del protocolo, según el análisis histórico del delito publicado por la UNAM.

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Daniel Arizmendi López El Mochaorejas (Foto: Cuartoscuro)

Arizmendi rompió esa lógica. Su banda operó entre 1996 y 1998 en al menos siete estados del país y acumuló alrededor de 200 secuestros, aunque él mismo reconoció solo 21 en sus primeras declaraciones a la prensa tras su captura, según recogió El País. La cifra real nunca se estableció con precisión porque muchas víctimas no denunciaron por miedo.

Un método diseñado para paralizar, no solo para cobrar

La técnica de Arizmendi tenía un componente que sus predecesores no habían sistematizado: la mutilación como herramienta de presión pública. Su mano derecha, Jesús Luna Cesma, lo describió en el podcast Penitencia, citado por El País: la banda cortaba “tres o cuatro centímetros de pedazo del cartílago” de la oreja de las víctimas con “tijeras de pollero” o “chorlas de zapatero”, sin cuidados médicos, y cauterizaba las heridas con betún caliente y unturas de aguacate.

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Los fragmentos mutilados llegaban a las familias en bolsas o frascos de vidrio. El mensaje no era solo económico: era psicológico. El propio Arizmendi lo explicó en una entrevista con el diario Reforma en 1996, dos años antes de su captura: “Porque sus familiares, a pesar de tener tanto dinero, no me lo querían dar. Fue como les dije: ‘Dios los va a castigar a ustedes por ávaros’”.

La violencia no era improvisada, sino calculada. Según el fragmento del libro El Mochaorejas. Conversaciones desde el infierno, de Olga Wornat, publicado en Milenio, la banda realizaba simulacros el día previo al secuestro. El plagio del empresario Joaquín Giménez de la Cruz, el 5 de agosto de 1998 en Querétaro, fue precedido por dos ensayos el 4 de agosto, uno por la mañana y otro por la tarde.

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Daniel Arizmendi López El Mochaorejas (Foto: Cuartoscuro)

La logística que lo diferenciaba de sus contemporáneos

El operativo de captura de Giménez involucró al menos cuatro vehículos coordinados —una combi, una RAM 2500, una camioneta Cheyenne y un Volkswagen blanco— y armamento variado: pistolas 9 mm, una Beretta, una Taurus y un AK-47, según el relato de Wornat en Milenio. Para 1998, eso era el nivel de sofisticación logística de un cártel, no de una banda callejera.

La organización también contaba con una red de protección institucional. El periodista Humberto Padgett llegó a documentar, según El País, que entre los protectores de Arizmendi figuraban un fiscal estatal, un comandante de la Policía Judicial y otro de un grupo antisecuestros. La corrupción no era un accidente del sistema: era parte de la estructura operativa.

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Esa combinación —violencia extrema, inteligencia operativa y complicidad policial— generó entre 100 y 150 millones de pesos en dos o tres años de actividad, según los cálculos de Luna Cesma citados por El País, equivalentes a unos 20 millones de dólares de la época.

El contexto que lo alimentó: 600 secuestros en un solo año

El año de la captura de Arizmendi, 1998, concentró 600 plagios denunciados solo en ese periodo, según el fragmento de Wornat en Milenio. Más de cien bandas armadas operaban simultáneamente en el territorio nacional. El gobierno de Ernesto Zedillo llegó a poner precio a la cabeza del Mochaorejas, una medida que reflejaba la incapacidad del Estado para contenerlo por vías ordinarias.

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Ernesto Zedillo realizó una profunda reforma a la Suprema Corte. Crédito: Pedro Mera / Cuartoscuro

Los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que en los cuatro años del gobierno de Zedillo (1997-2000) se contabilizaron 2 mil 962 casos denunciados a nivel nacional, un periodo que coincide exactamente con el auge de la banda de los hermanos Arizmendi y otras organizaciones contemporáneas como Los Canchola y el grupo de Caletri.

Lo que vino después: más secuestros, distintas víctimas

La captura de Arizmendi no redujo el delito. Lo transformó. Durante el gobierno de Vicente Fox se abrieron 2 mil 675 expedientes por secuestro, y el año 2006 fue el más violento de esa administración, según La Jornada. Con Felipe Calderón, la cifra escaló a 6 mil 584 averiguaciones previas entre 2006 y 2012, el periodo con mayor incidencia registrada.

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El perfil de las víctimas también cambió. Según funcionarios entrevistados por La Jornada, las bandas más organizadas de los ochenta y noventa apuntaban a empresarios y políticos. Con el tiempo, los grupos delictivos comenzaron a victimizar a personas de ingresos medios y bajos, “de oportunidad”, para obtener cientos o miles de pesos en lugar de millones.

Del secuestro físico al secuestro virtual

La mutación más profunda llegó con la digitalización del crimen. Los mismos funcionarios citados por La Jornada documentaron el surgimiento del “secuestro virtual”: las víctimas son obligadas a permanecer en hoteles o en sus propios domicilios y a transferir dinero a través de sus familiares, siguiendo instrucciones telefónicas. No hay traslado, no hay cautiverio físico, no hay mutilación. Solo presión y engaño.

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Ese modelo es el opuesto exacto al de Arizmendi, que basaba su poder en la presencia física, la violencia demostrable y el terror tangible. La transición de uno a otro no fue lineal ni inmediata, pero el contraste revela hasta dónde ha llegado la adaptación del delito.

Imagen de archivo de adolescentes mirando las pantallas de sus teléfonos. 20 febrero 2026. REUTERS/Manuel Ausloos

Una historia que el cine ya había anticipado

La influencia del caso Arizmendi trascendió las fronteras del crimen. El director estadounidense Tony Scott se inspiró en su figura para el filme Man on Fire (2004), protagonizado por Denzel Washington y ambientado en Ciudad de México, según documentó El País. Los personajes de los secuestradores en esa producción se llaman Daniel y Aurelio, los mismos nombres del Mochaorejas y su hermano.

El escritor Carlos Monsiváis también registró el fenómeno en un artículo titulado Un mal día en la vida de Daniel Arizmendi, publicado en Proceso en 1998, citado por El País. Arizmendi mismo, en una entrevista recogida por Monsiváis, sintetizó su propia lógica con una frase que define la diferencia entre él y cualquier secuestrador anterior: “Secuestrar era para mí como una droga, como un vicio. Era la excitación de saber que te la estabas jugando. Era como cortar pan, como cortar pantalones”.