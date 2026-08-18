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Detienen en Puerto Vallarta a estadounidense buscado por homicidio en EEUU

Antoni III Covarrubias, de 41 años, fue localizado mediante un operativo de inteligencia de la Policía de Jalisco; autoridades estadounidenses lo buscan por homicidio en segundo grado

Elementos de la Policía de Jalisco detuvieron en Puerto Vallarta a un estadounidense buscado por autoridades de EU por homicidio en segundo grado. (Cortesía)
Elementos de la Policía de Jalisco detuvieron en Puerto Vallarta a un estadounidense buscado por autoridades de EU por homicidio en segundo grado. (Cortesía)
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Elementos de la Policía del Estado de Jalisco, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, localizaron y detuvieron en Puerto Vallarta a un ciudadano estadounidense identificado como Antoni III Covarrubias, de 41 años, quien era buscado en ese país por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio en segundo grado.

La captura fue resultado de un operativo de inteligencia en el que participaron diversas áreas de la corporación estatal, entre ellas la Comisaría de Inteligencia, la unidad de drones, la Policía Cibernética y el C2 Móvil Cybertruck.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estatales, el intercambio de información con el Servicio de Marshals de los Estados Unidos permitió establecer que Covarrubias podría encontrarse en territorio jalisciense.

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A partir de esos datos, personal de la Comisaría de Inteligencia comenzó labores de investigación para obtener información que permitiera determinar su ubicación y posteriormente concretar su captura.

Operativo de inteligencia permitió ubicarlo

Como parte de las acciones de seguimiento participaron distintas áreas especializadas de la Policía de Jalisco. La unidad de drones, la Policía Cibernética y el C2 Móvil Cybertruck fueron utilizadas para apoyar las labores de inteligencia y vigilancia encaminadas a localizar al hombre.

Hombre de espaldas con camiseta de manga larga y las manos esposadas detrás de la espalda, en un cuarto con una mesa.
El operativo de localización de Antoni III Covarrubias incluyó la participación de unidades especializadas de inteligencia de la Policía de Jalisco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que las autoridades obtuvieron información suficiente sobre su posible ubicación, se desplegó un operativo en Puerto Vallarta para interceptarlo.

La intervención estuvo a cargo de elementos de la Policía Regional y del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), quienes además contaron con el acompañamiento de personal del Instituto Nacional de Migración (INM).

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El dispositivo se realizó en las inmediaciones de Camino a la Playa del Holi y la avenida Francisco Medina Ascencio, donde los agentes ubicaron a Covarrubias.

Según el reporte oficial, al advertir la presencia de los elementos policiales, el estadounidense habría adoptado una actitud evasiva, motivo por el cual los agentes procedieron a interceptarlo.

Durante la revisión, realizada conforme a los protocolos establecidos, los policías localizaron entre sus pertenencias cinco envoltorios con una sustancia con características de aparente marihuana, con un peso aproximado de 170 gramos.

Cinta amarilla con letras negras que dicen Prohibido el paso en primer plano, con una casa borrosa y luces encendidas al fondo en la oscuridad.
Durante la captura fueron asegurados cinco envoltorios con presunta marihuana y 10 dosis de aparente crystal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, le aseguraron un envoltorio que contenía 10 dosis de una sustancia con características de aparente crystal, con un peso cercano a los cuatro gramos.

Las autoridades aclararon que las sustancias aseguradas tienen, hasta este momento, carácter de presuntas, por lo que su naturaleza y composición deberán ser determinadas mediante los análisis correspondientes.

Estados Unidos solicita su localización

Después de la intervención, los agentes corroboraron que Covarrubias correspondía con la persona buscada por las autoridades estadounidenses en relación con un caso de homicidio en segundo grado.

Ante esta situación, la Policía de Jalisco estableció comunicación con el Servicio de Marshals de los Estados Unidos para iniciar el procedimiento correspondiente y dar seguimiento a su posible traslado al país vecino.

La detención representa una acción de colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses para localizar a personas que cuentan con requerimientos de autoridades del país vecino y que podrían encontrarse en territorio mexicano.

Por ahora, la información proporcionada por las autoridades de Jalisco no detalla las circunstancias del homicidio por el que Covarrubias es buscado en Estados Unidos, ni especifica cuándo habría llegado a México.

Tampoco se ha informado públicamente cuál sería el tribunal o autoridad estadounidense que lleva el caso en su contra.

Tras su captura, será la autoridad competente la encargada de determinar la situación jurídica del detenido y de dar seguimiento a los procedimientos relacionados con las sustancias aseguradas, así como al proceso correspondiente ante la solicitud de las autoridades de Estados Unidos.

El caso también quedó bajo los procedimientos que correspondan para determinar si existen las condiciones legales para su eventual traslado o entrega a las autoridades estadounidenses.

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