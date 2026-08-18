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¿Se podrán adquirir boletos para el SimiFest 2026 en las Farmacias Similares? Esto sabemos

Te decimos todos los detalles para que no te pierdas el tan esperado evento

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa Preview - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 9, 2026 Farmacias Similares mascot Dr. Simi is pictured wearing a Mexico replica shirt outside the stadium ahead of the match REUTERS/Hannah Mckay
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa Preview - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 9, 2026 Farmacias Similares mascot Dr. Simi is pictured wearing a Mexico replica shirt outside the stadium ahead of the match REUTERS/Hannah Mckay
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El Simifest 2026 prepara su tercera edición en la Ciudad de México con la confirmación de Snoop Dogg como artista principal. El anuncio, realizado el 17 de agosto, detalla que el festival organizado por Farmacias Similares se llevará a cabo el 5 de diciembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Algo que ha caracterizado a este festival es que en ediciones anteriores los interesados también han podido adquirir sus entradas en algunas farmacias seleccionadas.

Es por eso que a continuación te decimos todo lo que debes saber para que adquieras sin complicaciones tus accesos y puedas disfrutar con el Dr. Simi grandes momentos.

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¿Cuánto costará este año el Simifest 2026?

El evento contará con accesos generales desde $1,700 pesos, preferentes en $2,500 y zona VIP en $4,000. La venta comenzará el 18 de agosto a las 9:00 horas.

Se reveló el line up completo de la tercera edición del Simifest, que se llevará a cabo en la CDMX en diciembre (RRSS)
Se reveló el line up completo de la tercera edición del Simifest, que se llevará a cabo en la CDMX en diciembre (RRSS)

Snoop Dogg y el cartel confirmado de Simifest 2026

El line up presentado destaca la presencia del rapero estadounidense Snoop Dogg como acto estelar. Estos son los demás artistas revelados hasta el momento:

  • Snoop Dogg
  • Miguel
  • María Barracuda
  • Dr. Simi (acompañado de músicos y productores mexicanos)
  • Los Eclipses
  • Los Blenders
  • Descartes A Kant

¿Dónde comprar los boletos y habrá venta en farmacias?

La preventa de boletos para Simifest 2026 inicia el 18 de agosto exclusivamente en línea, sin fases de preventa bancaria ni intermediarios físicos. El proceso se llevará a cabo en el portal oficial de Ticketmaster México.

SimiFest 2024
Crédito: Andrés Martínez / Infobae México

Para adquirir los boletos, los asistentes deberán tener una cuenta activa y los datos de pago disponibles.

Infobae México contactó a Farmacias Similares para conocer si este año habrá venta de boletos en puntos de venta, sin embargo, hasta el término de esta nota, la empresa aún no ha dado información al respecto.

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Los precios se mantienen fijos y la venta será abierta para cualquier persona con acceso a la plataforma digital. La recomendación oficial es realizar la compra únicamente a través de los canales autorizados y estar atentos a futuras actualizaciones sobre posibles puntos de venta físicos.

¿En qué farmacias se han vendido en años anteriores?

Te decimos la lista de farmacias que estuvieron incluidas como puntos de venta en 2025 para que te des una idea. De igual manera, esta nota se actualizará en cuanto haya información oficial:

Benito Juárez

  • Av. Independencia 44
  • Calle Pennsylvania 116
  • Calle Tajín 100
  • Calle Romero de Terreros 615
  • Av. Universidad 913
  • Calle Dr. José María Vértiz 1274
  • Calle Félix Cuevas 209

Cuauhtémoc

  • Av. Juárez 18
  • Av. Insurgentes Sur 520
  • Av. Niños Héroes 168
  • Calle Hamburgo 206
  • Calle 5 de Mayo 59
  • Calle Isabel la Católica 96
  • Calle Río Neva 17

Azcapotzalco

  • Calle Seris 14
  • Av. El Rosario 1025
  • Gustavo A. Madero
  • Calle Puerto Veracruz 9
  • Av. Insurgentes Norte 1210

Coyoacán

  • Av. División del Norte 2863
  • Plaza Hidalgo 7
  • Anillo Periférico Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 5550

Miguel Hidalgo

  • Av. Azcapotzalco 34
  • Calle Mariano Escobedo 164
  • Calle Mártires de la Conquista 4
  • Calle Emerson 304

Iztacalco

  • Av. Sur 16#330
  • Av. Coruña 255Estado de México

Ecatepec

  • Cerrada Miguel Alemán Valdez MZ 59

Texcoco

  • Carretera México Tepexpan y Carretera Lechería 8

Tlalnepantla

  • Av. Presidente Juárez 96

Coacalco

  • Vía José López Portillo 1

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