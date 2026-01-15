México

Aceite de ricino: remedio natural para reducir ojeras y bolsas en los ojos en poco tiempo

Especialistas en cosmética destacan que la aplicación de este aceite vegetal puede mejorar la hidratación y atenuar el aspecto de ojeras y bolsas

El aceite de ricino, un aliado natural para tratar ojeras y bolsas bajo los ojos, mejora la imagen y la confianza personal.

La presencia de ojeras y bolsas bajo los ojos afecta tanto la imagen personal como la confianza, y puede señalar desde hábitos de vida intensos hasta la predisposición genética.

En algunos casos, quienes buscan una alternativa natural recurren al aceite de ricino, un producto de origen vegetal que ha cobrado fuerza en el universo de la belleza y el bienestar.

El aceite de ricino posee ácidos grasos y antioxidantes que hidratan, aclaran y calman la piel del contorno de ojos.

Aceite de ricino: cómo actúa en la piel del contorno de ojos

El aceite de ricino, extraído de las semillas del ricino y originario de la India, es valorado por sus propiedades únicas en el tratamiento de las ojeras.

Según especialistas en cosmética, las ojeras pueden estar relacionadas con la falta de hidratación, alteraciones circulatorias o procesos inflamatorios en la piel. El aceite de ricino ofrece una solución integral gracias a su composición rica en ácidos grasos y antioxidantes.

Entre sus principales aportes para la zona ocular destacan:

  • Hidratación profunda: Este aceite penetra en las capas internas de la piel, aliviando la sequedad característica de la zona bajo los ojos.
  • Efecto aclarador: El contenido de ácidos grasos contribuye a atenuar el tono oscuro que acompaña a las ojeras, mejorando el aspecto general de la mirada.
  • Acción antiinflamatoria: Su efecto calmante ayuda a reducir la hinchazón y las bolsas, proporcionando un alivio visible.
  • Mejora la circulación: Al estimular los capilares, facilita la descongestión de la piel y disminuye la notoriedad de las ojeras marcadas.

Para aplicar el aceite de ricino en el área ocular, los expertos recomiendan limpiar el rostro completamente, calentar unas gotas entre las yemas de los dedos y masajear suavemente bajo los ojos con movimientos circulares. Posteriormente, dejarlo actuar toda la noche potencia sus efectos.

El uso de aceite de ricino mejora la circulación en la zona ocular, lo que ayuda a disminuir visiblemente las ojeras marcadas.

Beneficios generales del aceite de ricino

El uso del aceite de ricino va mucho más allá del cuidado del contorno de ojos, pues sus aplicaciones abarcan distintas áreas de la salud y la belleza:

  • Fortalecimiento capilar: El ácido ricinoleico presente en el aceite mejora la microcirculación en el cuero cabelludo, lo que favorece el crecimiento de un cabello más fuerte y saludable. También ayuda a controlar el encrespamiento y protege el cabello tratado.
  • Cuidado de pestañas y cejas: Su capacidad nutritiva y su poder fortalecedor lo convierten en una opción popular para quienes desean unas pestañas más largas y cejas definidas.
  • Prevención del envejecimiento cutáneo: Las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias del aceite contribuyen a reducir arrugas y líneas de expresión en zonas delicadas como el cuello y las manos.
  • Efecto laxante natural: Tradicionalmente, se ha empleado para aliviar el estreñimiento ocasional. No obstante, los especialistas insisten en que debe utilizarse con precaución y bajo supervisión médica.
Entre las aplicaciones más valoradas por quienes buscan bienestar destacan sus efectos calmantes, hidratantes y aclaradores.

Antes de incorporar el aceite de ricino a la rutina diaria, es recomendable realizar una prueba de sensibilidad y consultar a un profesional en caso de duda sobre su ingesta o uso tópico.

