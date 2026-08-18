El Bogueto, los Ángeles Azules e Inspector darán conciertos en la Feria de Fresnillo: programa completo y horarios

Todos los conciertos están incluidos en el boleto de acceso general a la feria, aunque es importante verificar antes ya que en ediciones anteriores ha habido espectáculos con boletaje y zonas preferenciales. (Composición: Redes Sociales)

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La Feria Nacional de Fresnillo (FENAFRE) 2026 arranca este viernes 21 de agosto con una cartelera de 13 noches en el Teatro del Pueblo, el escenario principal del recinto ferial ubicado en el bulevar Varela Rico, colonia Lienzo Charro, en Fresnillo, Zacatecas.

Todos los conciertos están incluidos en el boleto de acceso general a la feria, aunque es importante verificar antes ya que en ediciones anteriores ha habido espectáculos con boletaje y zonas preferenciales.

La edición de este año coincide con el 472 aniversario de la fundación de Fresnillo, cuya fecha conmemorativa oficial es el 2 de septiembre —precisamente el mismo día en que concluye la feria.

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La FENAFRE tiene sus antecedentes en 1954, cuando se organizó la primera Feria Regional para celebrar los 400 años del municipio, y desde entonces se realiza cada año entre agosto y septiembre.

"FRESNILLO Ayuntamiento 2024 - 2027" y "FERIA DE FRESNILLO 2026". Anuncio de programación musical (Facebook/Municipio de Fresnillo)

Una cartelera que mezcla generaciones y géneros

El Bogueto en el BajaBeach Fest (El Bogueto/Instagram)

La programación abarca del regional mexicano y la cumbia al rock alternativo y el K-Pop, con actos que van desde agrupaciones de los años 90 hasta exponentes de la nueva generación del género norteño. Los conciertos confirmados son:

Viernes 21 de agosto: Sentidos Opuestos / Caló y JNS

Sábado 22 de agosto: Corona del Rey

Domingo 23 de agosto: Lenin Ramírez y Régulo Caro

Lunes 24 de agosto: Bogueto / Cachirula y Loojan

Martes 25 de agosto: Los Ángeles Azules

Miércoles 26 de agosto: Inspector / El Gran Silencio

Jueves 27 de agosto: Alameños de la Sierra

Viernes 28 de agosto: Luis R. Conríquez

Sábado 29 de agosto: Luis Ángel “El Flaco”

Domingo 30 de agosto: Norteño Sax, Legítimo, Grupo Bravoso, La Potencia y La Descendencia de Río Grande

Lunes 31 de agosto: Guerreras K-Pop y Luli Pampín

Martes 1 de septiembre: Sergio Mendivil / Liberación

Miércoles 2 de septiembre: Conjunto Primavera

Un cartel promocional muestra la programación completa de artistas y fechas para la Feria de Fresnillo 2026 en Zacatecas, del 21 de agosto al 2 de septiembre. (Fenafre 2026 programa completo)

Sentidos Opuestos abre la feria en plena gira de regreso

La gira tiene además un significado personal: es un homenaje a Jaime Sánchez Rosaldo, padre y mánager de Alessandra durante 30 años, fallecido antes del arranque de la gira. (Redes sociales/Sentidos Opuestos)

Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán llegan a Fresnillo en el marco de la gira Sin Límites, con la que el dúo volvió a los escenarios de México tras años de pausa. El 12 de agosto pasado reunieron a 10 mil personas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en lo que fue su primer concierto en solitario en ese recinto en 25 años.

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La gira tiene además un significado personal: es un homenaje a Jaime Sánchez Rosaldo, padre y mánager de Alessandra durante 30 años, fallecido antes del arranque de la gira. El dúo celebra también los 30 años de “Dónde están”, el tema que en 1996 los lanzó al reconocimiento nacional.

Los Ángeles Azules e Inspector, los actos de mayor trayectoria

La agrupación originaria de Iztapalapa se presentó en el Campo Marte de la Ciudad de México en julio pasado. (Festival Internacional del Globo de León/Redes sociales)

Los Ángeles Azules, referentes de la cumbia mexicana, llegan a Fresnillo el martes 25 en medio de una intensa temporada de conciertos que incluye fechas en Estados Unidos y México hasta noviembre. La agrupación originaria de Iztapalapa se presentó en el Campo Marte de la Ciudad de México en julio pasado.

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El miércoles 26 comparten escenario Inspector y El Gran Silencio, dos bandas representativas de la llamada Avanzada Regia. El Gran Silencio, formada en Monterrey en 1992 por los hermanos Tony y Cano Hernández, construyó su identidad mezclando rock, cumbia, hip-hop, ska y reggae. Su álbum Libres y Locos (1998), producido por Gustavo Santaolalla, los colocó como uno de los nombres centrales del rock mexicano de los 90.

Luis R. Conríquez y la nueva generación del regional

Luis R. Conríquez, uno de los exponentes más escuchados de la nueva generación del regional mexicano, se presenta el viernes 28. Le sigue el sábado 29 Luis Ángel “El Flaco”, otra de las noches de mayor expectativa según la cobertura del programa por parte de medios locales. El domingo 30 ofrece la jornada más nutrida en número de actos, con cinco agrupaciones norteñas y de banda en un mismo escenario.

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Actividades más allá de los conciertos

El recinto ferial ofrecerá durante los 13 días: Juegos mecánicos Zona gastronómica Pabellones comerciales Exposiciones y eventos deportivos Concursos y actividades culturales Coronación de la reina Juegos Florales Fresnillo 2026, certamen literario con historia desde 1954 El Teatro del Pueblo es el espacio que concentra cada noche la mayor asistencia del recinto y recibe visitantes de otros municipios de Zacatecas y de estados vecinos. A lo largo de los años han pasado por su escenario agrupaciones como Bronco, Banda MS, Grupo Firme, El Tri, Calibre 50 y Kany García, entre otros.