Ataques de Los Ardillos y Los Tlacos dejan 19 familias desplazadas en Guerrero: aún faltan por regresar 52 de las más de 300 exiliadas

La Montaña de Guerrero fue afectada por ataques armados en varias comunidades. Foto: Archivo

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De las 316 familias desplazadas por los ataques de Los Ardillos y Los Tlacos en la Montaña de Guerrero, un total de 264 ya retornaron a sus comunidades; de las restantes, 19 ya no regresarán porque se reubicaron en otras regiones a causa de la violencia.

Desde Chilapa, el gobierno federal realizó un balance a tres meses de la implementación del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja como parte de la atención a la violencia provocada por los grupos criminales en el mes de mayo pasado, en el que destacaron que faltan por regresar 33 familias que fueron desplazadas.

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El informe fue presentado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, en el marco de la implementación de la estrategia de 13 ejes lanzada por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras los ataques.

El retorno luego de los ataques armados

Pobladores salen de los lugares donde se encontraban resguardados en los alrededores zona donde ocurrió un enfrentamiento en Chilapa, estado de Guerrero (México). EFE/ José Luis de la Cruz

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, subrayó que los retornos no fueron espontáneos, ya que realizaron recorridos en comunidades como Teticí, El Refugio y Tecorrales para hablar directamente con los habitantes y confirmarles que existían condiciones de seguridad.

El primer retorno documentado ocurrió el 14 de mayo, cuando 118 personas regresaron a Xicotlán. El más reciente, apenas un par de días antes del evento, involucró a 17 familias que volvieron a Tula, la comunidad más golpeada por los ataques iniciales.

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La crisis que originó el desplazamiento

En el video se escuchan las constantes detonaciones de arma de fuego registradas por los pobladores de la región de la Montaña Baja de Guerrero. Video: Congreso Nacional Indígena (CNI)

La violencia comenzó el 6 de mayo con ataques armados y sobrevuelos de drones en comunidades como Tula, Xicotlán, Alcozacán y Acahuehuetlán. Algunos pobladores huyeron hacia los cerros mientras continuaban las detonaciones y realizaron denuncias a través de redes sociales para solicitar apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El Congreso Nacional Indígena (CNI) señaló a Los Ardillos como el responsable de los ataques contra las comunidades, un grupo criminal que opera desde hace casi dos décadas en Chilapa y zonas de difícil acceso vinculadas al tráfico de drogas.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que la violencia se derivaba de una disputa territorial entre ese grupo y Los Tlacos, también identificados como el Cártel de la Sierra.

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Regresan desplazados de Guerrero. Crédito: Defensa

Pese al retorno acompañado por las autoridades, los habitantes exigieron en reiteradas ocasiones el desmantelamiento de Los Ardillos como condición para garantizar que no volverán a ser desplazados ni víctimas de ataques.

Presencia permanente: nueve bases y 256 acciones de vigilancia

Rosa Icela Rodríguez aseguró que la presencia institucional no tiene fecha de salida de la región, por lo que continuarán empleando acciones para garantizar la seguridad de los habitantes de la Montaña de Guerrero.

De acuerdo con la funcionaria, el puesto de mando opera con participación diaria de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Gobierno del Estado de Guerrero.

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En la zona se desplegaron 256 acciones de vigilancia y proximidad social y se establecieron 9 bases de operación interinstitucionales.

Acciones realizadas para garantizar el retorno de los habitantes

El gobierno federal refuerza tareas de seguridad y realiza jornadas de servicios integrales con atención médica y psicosocial en comunidades de Guerrero. Crédito: Gobierno de México

Para que las familias pudieran volver a Tula, el gobierno estatal realizó 8 jornadas comunitarias con entrega de láminas galvanizadas y pintura, y desplegó cuadrillas para tender techos e instalaciones eléctricas. También se entregaron paquetes de enseres domésticos y luminarias.

En materia hídrica, se restableció el sistema de agua potable en Tula mediante la limpieza de la fuente de captación, sustitución de mangueras y limpieza de tanques, mientras avanza el proyecto ejecutivo para replicar el sistema en Alcozacán el próximo año.

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A las familias que perdieron sus viviendas o sufrieron afectaciones graves se les entregó un apoyo económico de 18 mil pesos por hogar. En total, 239 familias recibieron ese respaldo, de acuerdo con las autoridades.

Más de 5 mil 500 atenciones médicas y 854 personas con apoyo psicológico

(Crédito: X@rosaicela_)

En materia de salud, la Secretaría de Salud Estatal y el IMSS-Bienestar acumularon más de 5 mil 500 atenciones que incluyeron consultas médicas, odontológicas, psicológicas y nutricionales, además de jornadas de vacunación.

La salud emocional fue atendida de forma especializada: 116 intervenciones en salud mental beneficiaron a 854 personas mediante servicios de atención psicológica y prevención de adicciones, a cargo de la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Salud Mental.

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Caminos y bienestar también fueron contemplados

En infraestructura, el gobierno puso en marcha 8 caminos artesanales en seis localidades de Chilapa —Alcozacán, Acahuehuetlán, San Jerónimo Papantla, Mexcaltepec uno y dos, y Nuevo Amanecer— y dos de Olinalá, en Tecorral de las Minas y El Refugio, con una inversión de 52.65 millones de pesos.

En el mismo evento se inauguró la rehabilitación de la carretera Chilapa-Tzacualoya, con una inversión de casi 10 millones de pesos. Salgado Pineda la describió como “una de las peticiones más sentidas de las comunidades”.

Hasta el momento, las comunidades indígenas no han realizado nuevas denuncias o reportes de ataques armados en la región.