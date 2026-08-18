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¿Quién es Edgar ‘Chucky’ Cadena? El ciclista mexicano que correrá el Tour de Alemania junto a Isaac del Toro

El mexicano tendrá una nueva oportunidad de medirse con algunos de los principales corredores del ciclismo internacional

(@edgar_chuky / Instagram)
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Edgar ‘Chucky’ Cadena será uno de los dos ciclistas mexicanos que participarán en el Tour de Alemania 2026, competencia que comenzará este miércoles 19 de agosto y en la que también estará Isaac del Toro.

Los dos corredores volverán a compartir una competencia internacional después de más de un año. Del Toro afrontará la carrera como integrante del UAE Team Emirates-XRG, mientras que Cadena representará al Storck MRW Bau, equipo alemán con el que compite actualmente.

La Vuelta a Alemania será además una nueva oportunidad para ambos de sumar kilómetros de cara a sus objetivos de la segunda mitad de la temporada, entre ellos el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta de Montreal, que se disputará en Canadá a finales de septiembre.

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Edgar Cadena, el mexicano que busca consolidarse en Europa

Edgar Cadena, el ciclista mexicano, celebra su victoria en la tercera etapa de la Vuelta de Salamanca, asegurando su segundo título consecutivo
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Originario de la Ciudad de México, Edgar Cadena es uno de los ciclistas mexicanos que ha intentado abrirse camino dentro del competitivo pelotón europeo. Su historia comenzó a tomar relevancia en 2022, cuando tuvo la oportunidad de ocupar el lugar de Isaac del Toro en el Tour de l’Avenir.

Del Toro no pudo participar en aquella edición debido a una fractura de fémur, por lo que Cadena tomó su lugar con el AR Monex ProCycling. De esta manera, se convirtió en el primer ciclista mexicano en 41 años en competir en el llamado Tour de Francia Sub-23.

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Cadena ha tenido que buscar distintas oportunidades para mantenerse dentro del ciclismo profesional. Incluso, durante uno de los periodos más complicados de su carrera, recurrió a las redes sociales y al correo electrónico para contactar directamente a equipos europeos en busca de un contrato.

Les escribía por Instagram, por correos buscando una oportunidad”, recordó el mexicano en entrevista con ESPN, al explicar la manera en que intentó encontrar equipo para continuar su carrera.

Después de pasar por escuadras como Canel’s Zerouno, Telcom On Clima, Green Project y Petrolike, Cadena encontró una nueva oportunidad en Europa con el Storck MRW Bau, conjunto alemán en el que milita actualmente.

Los resultados que respaldan a Edgar ‘Chucky’ Cadena

La determinación y habilidad de Edgar Cadena le valieron el codiciado Maillot amarillo y el título de regularidad en la Vuelta de Salamanca
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Antes de que Isaac del Toro se consagrara como campeón nacional, Edgar Cadena había sido campeón mexicano y posteriormente volvió a destacar en competencias internacionales.

En el Campeonato Nacional de México 2025, celebrado en Ensenada, Baja California, Cadena terminó en el segundo lugar de la prueba contrarreloj y ocupó la cuarta posición en la carrera de ruta, mientras que Del Toro se llevó los títulos nacionales en ambas modalidades.

Durante 2026, el ciclista capitalino también consiguió resultados importantes. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe, obtuvo la medalla de plata para México en la prueba contrarreloj, mientras que en Europa consiguió sus primeras victorias de la temporada.

Cadena ganó dos etapas de la Vuelta a Asturias, resultados que le permitieron finalizar en el sexto lugar de la clasificación general de la competencia española.

Ahora, el mexicano tendrá una nueva oportunidad de medirse con algunos de los principales corredores del ciclismo internacional en el Tour de Alemania 2026, donde coincidirá nuevamente con “Torito”.

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