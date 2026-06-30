Así es la tecnología que usan los rescatistas mexicanos para encontrar a personas bajo los escombros en Venezuela l Videos

Imágenes aéreas captadas por un dron muestran una zona costera con edificios dañados y grandes cantidades de escombros. Vehículos y un grupo de personas, identificados como miembros de la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco, operan entre las estructuras colapsadas. La operación se desarrolla en Venezuela y tiene como objetivo el rescate de víctimas. Se observa una piscina y el mar en el fondo. El metraje corresponde a la cobertura de un evento de rescate.

La tecnología para atender desastres naturales, como los sismos recientes en Venezuela, es indispensable para rescatar con mayor rapidez a personas atrapadas, ya que cada minuto cuenta. Rescatistas mexicanos se prepararon desde el primer día para llevar equipos que hicieran más eficientes sus labores de búsqueda y salvamento.

Al día siguiente de los terremotos, un convoy de rescatistas de la Cruz Roja Mexicana, de la Brigada de Rescate Internacional Cancún y de Topos Azteca partió a territorio venezolano en un vuelo comercial. Posteriormente, el gobierno mexicano envió un equipo de rescatistas y personal de sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, integrado por 250 militares, cinco perros de búsqueda, cuatro aeronaves, un dron, herramientas de rescate y material de curación. El primer contingente ya se encontraba en camino a Caracas.

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El Agrupamiento Yumare fue la misión de México en Venezuela. El despliegue humanitario se puso en marcha horas después de los terremotos. El contingente se integró con elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, quienes conformaron el agrupamiento “Yumare”. En total, se enviaron 261 efectivos: médicos, camilleros, enfermeros y personal especializado en búsqueda y rescate. La misión también contó con 18 binomios caninos entrenados para localizar personas atrapadas en estructuras colapsadas.

El personal mexicano fue trasladado desde el 25 de junio en dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana. Ese mismo día despegó una tercera aeronave, modelo C-130 Hércules, con ocho toneladas de medicamentos, además de cuatro toneladas de equipo y material para labores de rescate y salvamento.

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Leslie López Padilla, rescatista del equipo USAR de nivel pesado de Cruz Roja Mexicana, es vista en una zona con estructuras colapsadas. La rescatista, equipada con casco y uniforme rojo con amarillo, manipula un dispositivo con una pantalla. Se observa el uso de una cámara especializada para el ingreso a espacios confinados entre los escombros. Estas herramientas son empleadas para evaluar las condiciones de las estructuras. El metraje corresponde a una demostración del equipo de rescate. Estas operaciones apoyan la búsqueda y rescate en áreas de desastre.

El equipo USAR (Búsqueda y Rescate Urbano) de la Cruz Roja Mexicana utilizó tecnología como la cámara Search Cam 360 para localizar sobrevivientes y evaluar estructuras inestables en zonas colapsadas. La rescatista Leslie López Padilla detalló cómo se implementó este equipo especializado:

Inspección de espacios reducidos: la cámara se introdujo mediante una extensión telescópica en grietas y orificios estrechos donde el personal no pudo ingresar físicamente. Detección y comunicación: el dispositivo contó con un micrófono integrado que facilitó el contacto bidireccional con personas atrapadas, además de una linterna para iluminar los “espacios vitales” (huecos con condiciones de supervivencia). Evaluación estructural: permitió identificar el tipo de colapso y estimar el grosor de losas y materiales, lo que ayudó a trazar rutas más seguras para la extracción de víctimas.

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Esta tecnología se empleó en misiones internacionales, como las labores de apoyo durante los sismos en Venezuela. Por su parte, la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C. continuó con las labores de búsqueda de víctimas atrapadas y se apoyó en un dron con visión 360 para mapear el área e identificar las formas de acceso más adecuadas.

Las cámaras de búsqueda térmica también resultaron útiles, porque pudieron introducirse en huecos de difícil acceso. Rescatistas llevaron equipos de imagen térmica que les permitieron ubicar a personas fuera del campo de visión. El calor corporal de una persona atrapada pudo calentar los escombros a su alrededor, lo que facilitó detectar su presencia a través de ciertos materiales.

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Un rescatista de la Cruz Roja Mexicana opera entre los escombros de una estructura colapsada. La operación se desarrolla en Venezuela, tras un sismo que provocó el derrumbe de un edificio. Los equipos buscan a un hombre de 47 años identificado como Hernán, un vigilante de centro comercial encontrado con vida. Esta secuencia de imágenes documenta el esfuerzo por extraerlo de los restos del colapso. Es una cobertura de evento.

Sistema de alerta de Google

El sistema de alerta de terremotos de Google avisó a millones de venezolanos sobre el doble sismo registrado en el país el 24 de junio. El aviso se envió a 11.4 millones de personas en Venezuela, quienes, según la empresa, dispusieron de un lapso que varió de unos segundos a dos minutos para reaccionar antes de sentir el sismo de magnitud 7.2 que, segundos después, fue seguido por otro de magnitud 7.5.

En ese contexto, y dado que Venezuela no contó con un sistema nacional de alerta temprana para este tipo de eventos, fue probable que el sistema de Google ayudara a prevenir muertes y lesiones.

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¿Cómo funciona? Con millones de “pequeños sismómetros”. En un artículo publicado en 2025 por Marc Stogaitis, ingeniero de software principal de Android, se explicó que Google desarrolló un sistema de alerta temprana de terremotos (EEW, por sus siglas en inglés) a partir de mediciones obtenidas mediante la red global de teléfonos Android.

“El acelerómetro de un teléfono Android —el mismo sensor que gira la pantalla cuando se coloca el dispositivo de lado— también pudo detectar el movimiento del suelo provocado por un terremoto”, explicó el texto.

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Antenas Starlink: el internet que permitió pedir ayuda

En un video se afirmó: “Acaban de conseguir tres personas más por el live. Dejaron las Starlink abiertas y sin claves. Las personas debieron tener los teléfonos en la mano y por un live de TikTok es que las estamos consiguiendo”. Esa afirmación no fue confirmada de manera independiente por las autoridades, pero ilustró cómo la conectividad se convirtió en una herramienta durante la emergencia.

Mientras hablaba, la persona del video apuntó hacia varios edificios reducidos a escombros. “Allá hay un papá con el hijo. Ahí hay una muchacha, de ella todavía no sabemos. Y allá atrás hay más personas”, dijo.

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Las imágenes mostraron una realidad repetida en distintas ciudades afectadas: brigadas de rescate recorrieron estructuras colapsadas en busca de señales de vida mientras el tiempo corrió en contra.

Una pila de satélites Starlink de Space Exploration Technologies Corp. se observa en órbita terrestre baja, con la curvatura de la Tierra parcialmente iluminada al fondo, expandiendo la red de internet global. (Starlink)

La realidad ante la escasez

Ante la magnitud de la tragedia es fundamental el uso de maquinaria pesada para rescatar a personas atrapadas bajo múltiples capas de escombros. Por ejemplo, se utilizaron excavadoras, retroexcavadoras y grúas para mover losas y estructuras de concreto. Sin embargo, décadas de problemas económicos en Venezuela hicieron difícil conseguir este tipo de herramientas, al menos no de manera masiva para la dimensión de la emergencia.

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Por ello, gran parte de la población civil utilizó herramientas que fueron desde cortadoras de disco hasta sierras y amoladoras angulares manuales, e incluso sus propias manos.

Perros rescatistas, entre los mejores métodos

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que, en estrecha colaboración con Cruz Roja Mexicana Sede Nacional y Volaris, esta tarde partió rumbo a Venezuela un equipo de apoyo integrado por 25 especialistas de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de la Cruz Roja; y de la Brigada de Rescate Internacional Cancún (USAR BRIC), así como un elemento de brigada de los Topos Azteca.

México envió 22 binomios caninos rescatistas a Venezuela. En total, el contingente mexicano contribuyó al rescate de tres personas y a la recuperación de más de 20 cuerpos, además del rescate de otros tres canes.

La misión mexicana desplegó personal especializado, aeronaves, drones, equipo médico y binomios caninos para búsqueda y rescate.

Cámaras de inspección, equipos térmicos y drones aceleraron la localización de personas y la evaluación de estructuras colapsadas.

La conectividad y los sistemas de alerta temprana dieron segundos valiosos, aunque la falta de maquinaria pesada limitó la capacidad de respuesta.