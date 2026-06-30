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Violencia familiar en México: casos aumentan en los primeros cinco meses de 2026, estas son las sanciones

Cuatro estados concentran el 35.8% del total de delitos de violencia familiar registrados en el país entre enero y mayo

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El Secretariado Ejecutivo informó que se registraron más de 492 mil llamadas para reportar situaciones de violencia familiar. | Jovany Pérez
El Secretariado Ejecutivo informó que se registraron más de 492 mil llamadas para reportar situaciones de violencia familiar. | Jovany Pérez

La violencia familiar en México se mantiene como uno de los principales delitos cometidos contra las mujeres. En los últimos años, organizaciones civiles y el gobierno implementan diversas acciones para combatir este tipo de agresiones.

Sin embargo, la cifra de casos aumentó de forma significativa entre enero y mayo del presente año, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

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Según el informe, al corte del 30 de mayo, cuatro estados concentran el 35.8% del total de delitos de violencia familiar registrados en el país en dicho periodo.

En conjunto, estas entidades suman 40,550 delitos de un total nacional de 113,294 casos.

La Ciudad de México se posicionó como la entidad con más casos de violencia familiar, al reportar 11 mil 845 denuncias, equivalentes al 10.5% del total de casos a nivel nacional.

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Le sigue Estado de México con 11 mil 317 delitos, lo que representa el 10.0% del total.

Nuevo León reporta 10 mil 080 delitos de violencia familiar en el periodo señalado. Guanajuato concentra 7 mil 308 casos. Baja California registra 6 mil 666 denuncias.

Coahuila y Chihuahua comparten la misma cifra, con 5 mil 524 delitos cada uno. Jalisco acumula 5 mil 339 casos. Puebla alcanza 4 mil 734 denuncias.

Veracruz suma 4 mil 643 delitos. San Luis Potosí cuenta con 4 mil 096 casos. Hidalgo reporta 3 mil 408 denuncias.

Tamaulipas alcanza 3 mil 106 casos. Quintana Roo y Sinaloa presentan cifras similares, con 3 mil 088 y 3 mil 070 delitos, respectivamente.

Tabasco reporta 2,890 denuncias. Morelos suma 2,888 casos. Sonora registra 2 mil 295 delitos. Durango alcanza 2,095 denuncias, mientras que Querétaro suma 2 mil 040 casos.

Colima reporta 1,755 delitos. Zacatecas acumula 1,515 denuncias. Oaxaca suma 1,482 casos. Baja California Sur reporta 1,446 delitos. Guerrero registra 1,344 casos.

Aguascalientes presenta 1,147 denuncias. Michoacán suma 860 casos. Nayarit reporta 623 delitos. Chiapas cuenta con 340 casos. Campeche registra 152 delitos, Yucatán suma 114 denuncias y Tlaxcala cierra la lista con 12 casos.

¿Cómo se sanciona?

El Código Penal Federal establece en el Artículo 343 Bis que comete el delito de violencia familiar quien ejerza actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, o sexual, contra una persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial; parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; concubinato; cohabitación, o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar.

A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión, perderá el derecho de pensión alimenticia y se le sujetará a tratamiento psicológico especializado.

Cuando las conductas descritas en el Artículo 343 Bis se cometan en contra de una mujer embarazada, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad, la pena se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo.

El Artículo 343 Ter señala que se equipara a la violencia familiar y se sanciona con seis meses a cuatro años de prisión a quien realice cualquiera de los actos del artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado.

El Artículo 343 Ter 2o. establece que las penas previstas en el Artículo 343 Bis aumentarán hasta en una tercera parte a quien cometa el delito a través de interpósita persona.

En los casos de violencia familiar, violencia familiar equiparada y violencia a través de interpósita persona, el Artículo 343 quáter indica que el Ministerio Público exhortará a la persona imputada para que se abstenga de cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva para la víctima, acordará medidas preventivas y solicitará medidas precautorias para salvaguardar la integridad física o psíquica, además de solicitar las órdenes de protección que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas en términos de lo dispuesto por la legislación.

Denuncia contra Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex

La Fiscalía General del Estado de Morelos investiga al exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, tras la difusión de un video donde su pareja, María Felicia Jiménez, denuncia maltratos y agresiones.

El material muestra supuestos hechos ocurridos el 15 de marzo de 2026 en un domicilio de Emiliano Zapata, Morelos.

El video fue difundido por Jiménez, quien pidió auxilio a la presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó medidas de protección para ella y sus hijos.

La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México colabora para garantizar la protección de la víctima.

Tras la viralización del video, la Secretaría de Energía informó que Rodríguez no será incorporado al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, aunque previamente se había anunciado su nombramiento.

El exfuncionario declaró que se separa de cualquier cargo público para atender el proceso como ciudadano y expresó disposición para colaborar con las autoridades. El caso se da a conocer casi un mes después de que Rodríguez dejó la dirección de Pemex.

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