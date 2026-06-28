Soldados mexicanos sacan vivo a niño de 11 años de los escombros en Venezuela tras 72 horas atrapado

La funcionaria señala cerca de la medianoche de este sábado 28 de junio que el menor tiene 11 años y que fue localizado en La Guaira, la entidad con mayores daños tras dos sismos del miércoles. (Infoabe-Itzallana)

Cerca de la medianoche del sábado 28 de junio, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que fue rescatado con vida un menor de edad en la ciudad de Caraballeda, en el estado La Guaira, el más afectado por los dos terremotos que sacudieron al país el pasado miércoles.

“Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela”, escribió la mandataria encargada en sus redes sociales.

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La funcionaria señala cerca de la medianoche de este sábado 28 de junio que el menor tiene 11 años y que fue localizado en La Guaira, la entidad con mayores daños tras dos sismos del miércoles. (@delcyrodriguezv)

En el video que acompañó el mensaje de Rodríguez puede observarse que en el rescate del menor participaron elementos del Ejército mexicano que se desplazaron al país suramericano para atender las labores de rescate de sobrevivientes de los devastadores sismos.

El Agrupamiento Yumare: la misión de México en Venezuela

El rescate es resultado del despliegue humanitario que México puso en marcha horas después de los terremotos. El contingente está integrado por elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, quienes conformaron el agrupamiento “Yumare”. En total, fueron enviados 261 efectivos entre médicos, camilleros, enfermeros y personal especializado en búsqueda y rescate. La misión también cuenta con 18 binomios caninos entrenados para localizar personas atrapadas en estructuras colapsadas.

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El personal mexicano fue trasladado desde el 25 de junio en dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana. Ese mismo día despegó una tercera aeronave, modelo C-130 Hércules, con ocho toneladas de medicamentos además de cuatro toneladas de equipo y material para labores de rescate y salvamento.

El agrupamiento “Yumare” organizó células de búsqueda y rescate en Caraballeda, estado de La Guaira, con el objetivo de brindar atención prehospitalaria, evaluar a las personas heridas y determinar su posible evacuación hacia instalaciones sanitarias.

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En paralelo, el equipo pesado USAR de la Cruz Roja Mexicana partió este sábado hacia Venezuela para colaborar en las labores de búsqueda y rescate.

El hallazgo con vida de un niño de 11 años en Caraballeda, tras dos sismos, vuelve a poner en primer plano la capacidad operativa del Estado y la coordinación local en la emergencia

El segundo niño rescatado en el mismo día

El del Ejército Mexicano no fue el único rescate de un menor este sábado. Más temprano ese día, otro niño de 11 años, Moisés, fue rescatado en La Guaira después de que los rescatistas pasaran horas tratando de llegar hasta él. Las autoridades confirmaron que el menor se encuentra estable y ya está en manos de especialistas médicos.

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Este sábado fueron rescatadas con vida más de 30 personas. Previamente, Rodríguez había declarado ante embajadores y brigadas internacionales que ese día habían logrado rescatar a 33 personas con vida.

Contexto: la tragedia que sacudió a Venezuela

Los terremotos de Venezuela de 2026 fueron dos movimientos telúricos con epicentro en San Felipe y Yumare, norte de Venezuela. El primer sismo se originó a las 18:04 hora local del 24 de junio, con una magnitud de 7.2 Mw. El segundo terremoto, de magnitud 7.5 Mw, ocurrió 39 segundos después.

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Hasta ahora los sismos han dejado un saldo de al menos mil 430 muertos, más de 3 mil 200 heridos y más de 51 mil desaparecidos. Más de 2 mil rescatistas provenientes de una veintena de países han llegado a territorio venezolano para apoyar con las labores de búsqueda y rescate.

Han pasado más de tres días desde los mortales terremotos gemelos, lo que significa que la ventana crítica para llegar a las personas enterradas bajo los escombros se ha cerrado. Históricamente, las primeras 48 a 72 horas son consideradas la “ventana dorada” para rescatar sobrevivientes.

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La presencia mexicana en el terreno

Uno de los momentos más difundidos de la operación fue captado en video: rescatistas mexicanos treparon sobre edificios colapsados y metieron la cabeza en huecos entre el concreto aplastado para buscar señales de vida, escuchando ocasionalmente movimiento. “Somos rescatistas del Ejército mexicano, ¿hay alguien ahí con vida? Haga ruido o grite. ¡Ahora!”, gritó un rescatista mientras asomaba la cabeza a un hueco entre los escombros de un edificio derrumbado.

La brigada también entregó a las autoridades venezolanas 10.7 toneladas de insumos médicos del inventario del IMSS-Bienestar y 8.4 toneladas de herramientas y equipo de rescate.

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La presidenta Claudia Sheinbaum había anticipado el alcance del esfuerzo al señalar que, conforme se solicite más apoyo, México está dispuesto a convocar incluso a la ciudadanía para ampliar la ayuda.