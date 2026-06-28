México

Soldados mexicanos sacan vivo a niño de 11 años de los escombros en Venezuela tras 72 horas atrapado

Elementos del Agrupamiento Yumare del Ejército Mexicano rescataron con vida a un niño en Caraballeda, La Guaira

Guardar
Google icon
La funcionaria señala cerca de la medianoche de este sábado 28 de junio que el menor tiene 11 años y que fue localizado en La Guaira, la entidad con mayores daños tras dos sismos del miércoles. (Infoabe-Itzallana)
La funcionaria señala cerca de la medianoche de este sábado 28 de junio que el menor tiene 11 años y que fue localizado en La Guaira, la entidad con mayores daños tras dos sismos del miércoles. (Infoabe-Itzallana)

Cerca de la medianoche del sábado 28 de junio, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que fue rescatado con vida un menor de edad en la ciudad de Caraballeda, en el estado La Guaira, el más afectado por los dos terremotos que sacudieron al país el pasado miércoles.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela”, escribió la mandataria encargada en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

La funcionaria señala cerca de la medianoche de este sábado 28 de junio que el menor tiene 11 años y que fue localizado en La Guaira, la entidad con mayores daños tras dos sismos del miércoles. (@delcyrodriguezv)
La funcionaria señala cerca de la medianoche de este sábado 28 de junio que el menor tiene 11 años y que fue localizado en La Guaira, la entidad con mayores daños tras dos sismos del miércoles. (@delcyrodriguezv)

En el video que acompañó el mensaje de Rodríguez puede observarse que en el rescate del menor participaron elementos del Ejército mexicano que se desplazaron al país suramericano para atender las labores de rescate de sobrevivientes de los devastadores sismos.

El Agrupamiento Yumare: la misión de México en Venezuela

El rescate es resultado del despliegue humanitario que México puso en marcha horas después de los terremotos. El contingente está integrado por elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, quienes conformaron el agrupamiento “Yumare”. En total, fueron enviados 261 efectivos entre médicos, camilleros, enfermeros y personal especializado en búsqueda y rescate. La misión también cuenta con 18 binomios caninos entrenados para localizar personas atrapadas en estructuras colapsadas.

PUBLICIDAD

El personal mexicano fue trasladado desde el 25 de junio en dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana. Ese mismo día despegó una tercera aeronave, modelo C-130 Hércules, con ocho toneladas de medicamentos además de cuatro toneladas de equipo y material para labores de rescate y salvamento.

El agrupamiento “Yumare” organizó células de búsqueda y rescate en Caraballeda, estado de La Guaira, con el objetivo de brindar atención prehospitalaria, evaluar a las personas heridas y determinar su posible evacuación hacia instalaciones sanitarias.

En paralelo, el equipo pesado USAR de la Cruz Roja Mexicana partió este sábado hacia Venezuela para colaborar en las labores de búsqueda y rescate.

El hallazgo con vida de un niño de 11 años en Caraballeda, tras dos sismos, vuelve a poner en primer plano la capacidad operativa del Estado y la coordinación local en la emergencia

El segundo niño rescatado en el mismo día

El del Ejército Mexicano no fue el único rescate de un menor este sábado. Más temprano ese día, otro niño de 11 años, Moisés, fue rescatado en La Guaira después de que los rescatistas pasaran horas tratando de llegar hasta él. Las autoridades confirmaron que el menor se encuentra estable y ya está en manos de especialistas médicos.

Este sábado fueron rescatadas con vida más de 30 personas. Previamente, Rodríguez había declarado ante embajadores y brigadas internacionales que ese día habían logrado rescatar a 33 personas con vida.

Contexto: la tragedia que sacudió a Venezuela

Los terremotos de Venezuela de 2026 fueron dos movimientos telúricos con epicentro en San Felipe y Yumare, norte de Venezuela. El primer sismo se originó a las 18:04 hora local del 24 de junio, con una magnitud de 7.2 Mw. El segundo terremoto, de magnitud 7.5 Mw, ocurrió 39 segundos después.

Hasta ahora los sismos han dejado un saldo de al menos mil 430 muertos, más de 3 mil 200 heridos y más de 51 mil desaparecidos. Más de 2 mil rescatistas provenientes de una veintena de países han llegado a territorio venezolano para apoyar con las labores de búsqueda y rescate.

Han pasado más de tres días desde los mortales terremotos gemelos, lo que significa que la ventana crítica para llegar a las personas enterradas bajo los escombros se ha cerrado. Históricamente, las primeras 48 a 72 horas son consideradas la “ventana dorada” para rescatar sobrevivientes.

La presencia mexicana en el terreno

Uno de los momentos más difundidos de la operación fue captado en video: rescatistas mexicanos treparon sobre edificios colapsados y metieron la cabeza en huecos entre el concreto aplastado para buscar señales de vida, escuchando ocasionalmente movimiento. “Somos rescatistas del Ejército mexicano, ¿hay alguien ahí con vida? Haga ruido o grite. ¡Ahora!”, gritó un rescatista mientras asomaba la cabeza a un hueco entre los escombros de un edificio derrumbado.

La brigada también entregó a las autoridades venezolanas 10.7 toneladas de insumos médicos del inventario del IMSS-Bienestar y 8.4 toneladas de herramientas y equipo de rescate.

La presidenta Claudia Sheinbaum había anticipado el alcance del esfuerzo al señalar que, conforme se solicite más apoyo, México está dispuesto a convocar incluso a la ciudadanía para ampliar la ayuda.

Temas Relacionados

VenezuelaIMSSClaudia SheinbaumDelcy RodríguezEjercito MexicanoTerremoto en VenezuelaSismoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del gas LP del 28 de junio al 4 de julio: consulta las tarifas máximas por estado

Revisa los costos autorizados para esta semana y conoce cómo varían según el municipio donde se comercializa el combustible

Precio del gas LP del 28 de junio al 4 de julio: consulta las tarifas máximas por estado

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 28 de junio

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 28 de junio

Ondas tropicales 12 y 13 provocarán lluvias intensas en México hoy domingo 28 de junio: estos serán los estados afectados

Mientras tanto, la onda de calor concluirá en varias entidades del norte y sur del país

Ondas tropicales 12 y 13 provocarán lluvias intensas en México hoy domingo 28 de junio: estos serán los estados afectados

¿Dónde y qué donar a Topos México para llevar suministros a Venezuela?

En la CDMX, la UNAM, la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de Formación Política habilitan centros de acopio para apoyo al pueblo venezolano

¿Dónde y qué donar a Topos México para llevar suministros a Venezuela?

Sheinbaum entrega tarjetas para la Beca Rita Cetina en Chiapas: cómo obtener el apoyo y cuándo se abre el próximo registro

La iniciativa, que en su fase inicial solo contemplaba a estudiantes de secundaria, este año sumó a niños de primaria a su cobertura

Sheinbaum entrega tarjetas para la Beca Rita Cetina en Chiapas: cómo obtener el apoyo y cuándo se abre el próximo registro
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio

Alfonso Durazo responde al New York Times: niega investigación en su contra en EEUU y pide rectificar nota

Quién es el capo de la droga que se perfila a quitar el poder al Cártel de Sinaloa y dominar ese estado

Asesinan a segundo agente de la FESC en ataque armado en el Valle de Mexicali

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 27 de junio: Ataques y fugas en moto dejan cinco muertos en Tepito y Centro Histórico

ENTRETENIMIENTO

Alex B amenaza con revelar secretos de Pati Chapoy y denuncia presunto “terrorismo laboral” contra Daniel Bisogno antes de morir

Alex B amenaza con revelar secretos de Pati Chapoy y denuncia presunto “terrorismo laboral” contra Daniel Bisogno antes de morir

Polémica por coronación de Verónica Castro como ‘Reina Estrella Aliada 2026’ en Marcha LGBTIQ+ en CDMX

Muere Rebeca Vargas, esposa del productor Miguel Ángel Herros, creador de ‘La rosa de Guadalupe’

Regresa Harry Styles a la CDMX como parte de su gira Together, Together: fechas, horarios y posible setlist

Marcha LGBT: Esta fue la primera película mexicana que mostró un beso entre hombres

DEPORTES

FIFA designa cuerpo arbitral para el Países Bajos vs Marruecos en Monterrey

FIFA designa cuerpo arbitral para el Países Bajos vs Marruecos en Monterrey

Quién será la rival de Renata Zarazúa en la primera ronda de Wimbledon

Alejandro Mejía se proclama como campeón del HR Derby 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

Gala Liga Mexicana de Beisbol: quiénes fueron los ganadores a lo mejor de la temporada 2025

¡Duro fin de semana para Checo Pérez! El piloto mexicano abandona el Gran Premio de Austria en la Vuelta 6