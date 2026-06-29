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Los 22 perros rescatistas mexicanos en Venezuela: de los hijos de Athos a Arkadas, el legado de Proteo

Han ayudado a rescatar a tres personas con vida, entre ellas un niño, y recuperaron más de 20 cuerpos

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La búsqueda en La Guaira expone cómo los equipos especializados, entre uniformados y voluntarios, proyectan una capacidad de respuesta con efectos regionales, tras recuperar más de 20 cuerpos y hallar a tres sobrevivientes. (Infobae-Itzallana)
La búsqueda en La Guaira expone cómo los equipos especializados, entre uniformados y voluntarios, proyectan una capacidad de respuesta con efectos regionales, tras recuperar más de 20 cuerpos y hallar a tres sobrevivientes. (Infobae-Itzallana)

En medio del caos de La Guaira, con edificios convertidos en polvo y miles de familias buscando a sus muertos entre los escombros, los binomios caninos del Ejército Mexicano encontraron lo que nadie más podía: señales de vida.

“Ambicioso” y “Consejera”, del Batallón para Atención de Emergencias de la SEDENA, fueron clave en la localización de un niño de 9 años bajo los escombros, quien tras once horas de labores fue rescatado con vida. En total, el contingente mexicano ha contribuido al rescate de tres personas y la recuperación de más de 20 cuerpos en Venezuela.

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No llegaron solos. Entre los 18 binomios caninos desplegados por la SEDENA también se encuentra Arkadas, el pastor alemán donado por Turquía en honor a Proteo tras el terremoto de 2023. Venezuela es su primera misión internacional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que, en estrecha colaboración con Cruz Roja Mexicana Sede Nacional y Volaris, esta tarde partió rumbo a Venezuela un equipo de apoyo integrado por 25 especialistas de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de la Cruz Roja; y de la Brigada de Rescate Internacional Cancún (USAR BRIC), así como un elemento de brigada de los Topos Azteca.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que, en estrecha colaboración con Cruz Roja Mexicana Sede Nacional y Volaris, esta tarde partió rumbo a Venezuela un equipo de apoyo integrado por 25 especialistas de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de la Cruz Roja; y de la Brigada de Rescate Internacional Cancún (USAR BRIC), así como un elemento de brigada de los Topos Azteca.

¿Qué hace a un perro rescatista diferente al resto?

Siguiendo las indicaciones de su manejador, los binomios caninos tienen la capacidad de encontrar a personas con vida bajo los escombros e ingresar en espacios reducidos inaccesibles para las personas, lo que reduce considerablemente el tiempo de búsqueda.

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No se trata de olfato ordinario: son años de entrenamiento especializado, de aprender a marcar una posición sin alterarla, de trabajar bajo ruido, polvo, oscuridad y estructuras que pueden colapsar en cualquier momento. Son, en términos militares, soldados de cuatro patas.

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22 binomios caninos mexicanos en Venezuela

SEDENA — 18 binomios caninos, entre ellos:

  • “Ambicioso” y “Consejera” — fueron clave en la localización de un niño de 9 años bajo los escombros, quien tras once horas de labores fue rescatado con vida. Esto sí consta, lo reporta López-Dóriga.
  • Arkadas — primera misión internacional, donado por Turquía tras la muerte de Proteo.

Cruz Roja Mexicana (Querétaro) — 4 binomios:

  • Orly, Balam, Halley y Kenai (aparece también como “Kenay” en algunos medios). Todos cuentan con certificación internacional. Halley tiene cinco años de edad y cuatro años de servicio en Cruz Roja Mexicana.
  • Orly y Balam son Border Collie, hijos de Athos, el perro rescatista que participó en el 19S de 2017 y que falleció en 2021 tras ser envenenado.
  • Edgar Martínez es el guía canino de Orly, Balam y Kenai; Gonzalo Granados es el manejador de Halley.
  • En 2023 Orly y Balam ya estuvieron en Turquía, donde contribuyeron a localizar cuatro personas con vida y 36 víctimas fallecidas.

Total confirmado: 22 binomios caninos mexicanos en Venezuela.

Frida, Evil y Ecko, de los binomios caninos de la Armada mexicana, ya tienen su sello postal
Frida, Evil y Ecko, de los binomios caninos de la Armada mexicana, ya tienen su sello postal

Una historia que nació en 1985

La tradición de los binomios caninos mexicanos no es nueva. Los perros K9 comenzaron a utilizarse alrededor de 1835 y 1842 por parte del ejército de Estados Unidos, pero en México su uso en rescate urbano se consolidó con los sismos de 1985, cuando quedó claro que el olfato canino podía llegar donde las manos humanas no alcanzaban.

Desde entonces, México construyó uno de los cuerpos de binomios caninos más reconocidos de América Latina. Nombres como Frida, Athos y Proteo se convirtieron en íconos nacionales.

Proteo fue un pastor alemán entrenado por la SEDENA con la mayor trayectoria de rescates registrada: participó en Guatemala en 2015, Ecuador en 2016, los deslaves de Chiapas en 2017, el sismo de la Ciudad de México ese mismo año, el huracán Agatha en 2022 y el terremoto de Turquía en 2023, donde falleció a los nueve años debido a su avanzada edad y las condiciones climáticas extremas.

La muerte de Proteo en territorio turco conmovió a dos naciones. Turquía erigió una escultura en su honor y donó a México un cachorro pastor alemán llamado Arkadas —que significa “amigo” en turco— elegido por más de 45 mil personas en una votación de la SEDENA. Ese mismo Arkadas es hoy uno de los perros que trabaja en Venezuela.

Por qué el mundo no puede dejar de verlos

Los videos compartidos en redes sociales no solo muestran el lado solidario de México ante desastres, sino la capacidad de respuesta de los rescatistas y binomios caninos del Ejército Mexicano, quienes se mantienen en constante capacitación y están dispuestos a ayudar no solo en el país.

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