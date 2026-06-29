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Las 3 razones por las que debes comer mango: la fruta rica en vitaminas que aporta grandes beneficios al organismo

Este alimento también destaca por sus nutrientes, antioxidantes y fibra, que favorecen distintas funciones del cuerpo

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una fruta de mango en un ambiente tropical - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El mango aporta vitaminas, minerales, fibra, agua y azúcares naturales, según información de El Poder del Consumidor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mango es una de las frutas más apreciadas por su sabor, aroma y versatilidad en la cocina, pero sus cualidades van mucho más allá de lo gastronómico. De acuerdo con información de El Poder del Consumidor, también representa una fuente importante de vitaminas, minerales, fibra, agua y azúcares naturales, lo que lo convierte en una opción nutritiva para incluir en una alimentación equilibrada.

Aunque no se considera una fuente importante de proteínas o grasas, el mango aporta pequeñas cantidades de estos nutrientes y concentra compuestos que favorecen distintas funciones del organismo. Su contenido de vitaminas y minerales contribuye al adecuado funcionamiento del cuerpo y ayuda a complementar una dieta variada.

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Si buscas una fruta refrescante que, además de ser deliciosa, ofrezca beneficios nutricionales, estas son tres razones por las que el mango puede convertirse en un aliado para tu alimentación diaria.

Es una excelente fuente de vitaminas con acción antioxidante

una fruta de mango en un ambiente tropical - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Aunque no es fuente importante de proteínas o grasas, el mango incluye pequeñas cantidades y compuestos que favorecen funciones del organismo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales beneficios del mango es su contenido de vitamina A, en forma de betacarotenos, y vitamina C. Según El Poder del Consumidor, ambas actúan junto con otros compuestos presentes en la fruta para brindar propiedades antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al envejecimiento y diferentes enfermedades.

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La vitamina C también desempeña un papel importante en diversos procesos del organismo. De acuerdo con la información disponible, una porción de 100 gramos de mango, equivalente aproximadamente a una pieza mediana sin hueso, contiene cerca de 70 miligramos de esta vitamina, cantidad suficiente para cubrir la ingesta diaria recomendada para un adulto.

Gracias a esta combinación de nutrientes, el mango no solo aporta color y sabor a la dieta, sino que también representa una alternativa para complementar el consumo de vitaminas esenciales mediante alimentos frescos.

Aporta minerales que favorecen distintas funciones del organismo

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La vitamina A en forma de betacarotenos y la vitamina C del mango actúan con otros compuestos y brindan propiedades antioxidantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de sus vitaminas, el mango contiene minerales como potasio y magnesio, elementos que participan en la transmisión nerviosa y muscular, además de contribuir al adecuado funcionamiento del sistema cardiovascular.

De acuerdo con El Poder del Consumidor, estos minerales ayudan a equilibrar los niveles de sodio en el organismo, una función importante para mantener distintos procesos fisiológicos. La fruta también aporta pequeñas cantidades de hierro, fósforo y calcio, que complementan su perfil nutricional.

Aunque estos minerales se encuentran en cantidades moderadas, forman parte del conjunto de nutrientes que hacen del mango una fruta con un aporte variado y beneficioso dentro de una alimentación equilibrada.

Su fibra y contenido de agua favorecen la saciedad

Vaso de agua de mango cremosa con cuchara de madera, menta y rodaja de mango; mangos enteros y cortados sobre mesa blanca, fondo verde borroso.
Aproximadamente el 85% del peso del mango corresponde a agua, un factor que junto con la fibra favorece la saciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las razones para consumir mango es su aporte de fibra soluble, principalmente pectinas. Este tipo de fibra desempeña un papel importante en el control de la glucosa y puede contribuir a la reducción del colesterol como parte de una alimentación saludable.

Además, la fibra ayuda a generar una mayor sensación de saciedad, lo que puede favorecer un mejor control en el consumo de alimentos a lo largo del día. Este efecto se complementa con su elevado contenido de agua, ya que aproximadamente el 85 por ciento del peso del mango corresponde a este líquido.

La combinación de agua, fibra, vitaminas y minerales convierte al mango en una fruta completa desde el punto de vista nutricional. Consumido en porciones adecuadas y como parte de una dieta balanceada, puede ser una opción práctica para disfrutar de un alimento fresco que, además de su sabor característico, aporta nutrientes esenciales para el organismo.

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