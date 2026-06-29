México

Atención: Si tu número de teléfono termina en estos dígitos, te toca registrarlo en agosto para que no te corten la línea 

La CRT advierte que al terminar cada periodo asignado, las líneas que no se hayan vinculado serán suspendidas de forma automática

Guardar
Google icon
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México establecen un calendario que determina el plazo según el último dígito del número celular.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México establecen un calendario que determina el plazo según el último dígito del número celular.

A partir de agosto, los usuarios de telefonía móvil en México cuyo número termina en 0 o 1 deben registrar su línea para evitar que el servicio sea suspendido.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México establecieron un calendario que determina el plazo según el último dígito del número celular.

PUBLICIDAD

Para quienes tienen un número que finaliza en 0, la fecha límite para realizar el trámite es el 15 de agosto. Si el dígito final es 1, el registro debe completarse antes del 31 de agosto.

El proceso busca asegurar que las líneas móviles estén correctamente vinculadas a una persona física, una medida que pretende combatir delitos asociados a la suplantación de identidad y el uso indebido de líneas no identificadas.

PUBLICIDAD

De enero de 2025 a la fecha, la Línea 079 registra un millón 163 atenciones telefónicas y amplia sus servicios.
De enero de 2025 a la fecha, la Línea 079 registra un millón 163 atenciones telefónicas y amplia sus servicios.

Calendario de registros

Este procedimiento continuará en los meses siguientes para los números que terminen en otros dígitos. Los usuarios con números que finalizan en 2 y 3 tendrán hasta el 15 y 30 de septiembre respectivamente; los que culminan en 4 y 5, hasta el 15 y 31 de octubre. Para los números que terminan en 6 y 7, las fechas límite serán el 15 y el 30 de noviembre. Finalmente, quienes tienen números que concluyen en 8 y 9 deberán completar el registro antes del 15 y el 31 de diciembre.

Imagen LBWXRPYGWBCGXCMQW7ER3KI7PA

Calendario completo de registros

  • Si tu número termina en 0: tienes hasta el 15 de agosto para registrarlo.
  • Si tu número termina en 1: tienes hasta el 31 de agosto.
  • Si tu número termina en 2: tienes hasta el 15 de septiembre.
  • Si tu número termina en 3: tienes hasta el 30 de septiembre.
  • Si tu número termina en 4: tienes hasta el 15 de octubre.
  • Si tu número termina en 5: tienes hasta el 31 de octubre.
  • Si tu número termina en 6: tienes hasta el 15 de noviembre.
  • Si tu número termina en 7: tienes hasta el 30 de noviembre.
  • Si tu número termina en 8: tienes hasta el 15 de diciembre.
  • Si tu número termina en 9: tienes hasta el 31 de diciembre.

El Gobierno de México, a través de la Agencia de Transformación Digital, canaliza el proceso mediante la plataforma registratulinea.crt.gob.mx, donde los usuarios pueden registrar sus datos de manera sencilla y rápida. La campaña de vinculación responde a la necesidad de fortalecer la seguridad en las telecomunicaciones y garantizar que cada línea activa esté debidamente identificada.

La medida contempla la suspensión temporal del servicio como consecuencia inmediata si el usuario omite el registro dentro del plazo correspondiente. La CRT señala que la suspensión solo afectará a las líneas no vinculadas. Las personas podrán reactivar el servicio una vez que completen el proceso en la plataforma oficial.

El calendario es estricto y no contempla prórrogas individuales. La CRT recomienda a los usuarios consultar el último dígito de su número celular y tomar nota de la fecha específica que corresponde para evitar contratiempos. El proceso de registro es gratuito, no requiere intermediarios y solo solicita datos básicos de identificación.

¿Cómo hacer el registro?

El registro de tu línea telefónica en México es un requisito obligatorio que asocia tu número con tu identidad y ayuda a prevenir delitos como la extorsión. Puedes efectuarlo en línea, utilizando tus datos móviles sin costo, o de forma presencial en un Centro de Atención a Clientes de tu operador.

Para agilizar el proceso, ten a la mano los siguientes documentos y datos:

  • Identificación oficial vigente: Credencial para votar (INE) o pasaporte.
  • CURP: Debes conocerla o consultarla en la página oficial.
  • Tu teléfono: Lo necesitarás para recibir los códigos de verificación y realizar la prueba de vida mediante una selfie.

El operativo de vinculación coincide con esfuerzos del Gobierno federal para actualizar y depurar el padrón de líneas móviles, así como reducir riesgos de fraude y extorsión telefónica. Según cifras oficiales citadas por la CRT, se espera que millones de usuarios realicen el trámite a lo largo de 2026.

Telefónica perdió 12.658 líneas en febrero de 2025.
Telefónica perdió 12.658 líneas en febrero de 2025. Foto: Andina

La plataforma digital se mantiene habilitada las 24 horas y cuenta con soporte técnico en caso de dudas.

Temas Relacionados

línea telefónicaComisión Reguladora de Telecomunicacionesregistro celularmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las 3 razones por las que debes comer mango: la fruta rica en vitaminas que aporta grandes beneficios al organismo

Este alimento también destaca por sus nutrientes, antioxidantes y fibra, que favorecen distintas funciones del cuerpo

Las 3 razones por las que debes comer mango: la fruta rica en vitaminas que aporta grandes beneficios al organismo

UAS inicia paro indefinido en 173 planteles de Sinaloa por falta de recursos federales para salarios y prestaciones

De acuerdo con un comunicado, la decisión fue tomada después de agotar las mesas de diálogo con las autoridades federales, sin que se concretara la entrega de los recursos extraordinarios

UAS inicia paro indefinido en 173 planteles de Sinaloa por falta de recursos federales para salarios y prestaciones

Israel Vallarta y Ciro Gómez Leyva se enfrentan en vivo: la esposa amenaza con demandar al conductor

El periodista aseguró que la absolución de Israel Vallarta fue debido a un “juez del acordeón”

Israel Vallarta y Ciro Gómez Leyva se enfrentan en vivo: la esposa amenaza con demandar al conductor

México vs Ecuador: ¿Todavía hay boletos para el partido de los dieciseisavos del Mundial 2026 en el Azteca?

A solo un día del encuentro programado en el Estadio Ciudad de México, la demanda por asistir al duelo de eliminación directa mantiene su ritmo

México vs Ecuador: ¿Todavía hay boletos para el partido de los dieciseisavos del Mundial 2026 en el Azteca?

Pollo salteado con verduras al estilo chino: la receta fácil, jugosa y llena de sabor para cualquier día

Un platillo colorido, rápido de preparar y perfecto para disfrutar en casa con ingredientes sencillos y un toque oriental

Pollo salteado con verduras al estilo chino: la receta fácil, jugosa y llena de sabor para cualquier día
MÁS NOTICIAS

NARCO

SSC confirma vínculo de “La Muñeca” con el asesinato de excolaboradores del gobierno capitalino: “No habrá impunidad”

SSC confirma vínculo de “La Muñeca” con el asesinato de excolaboradores del gobierno capitalino: “No habrá impunidad”

Américo Villarreal defiende “su buen nombre”: niega que sea investigado por presunta corrupción y ser informante de EEUU

Qué es la Columna Armada “Pedro J. Méndez”, el grupo que surgió para enfrentar a Los Zetas en Tamaulipas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de junio: SSC reafirma vínculo de “La Muñeca” con homicidio de excolaboradores de Clara Brugada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio: atacan a balazos el autobús de Memo Garza en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Memo Garza de ‘La Adictiva’: quién es el ex vocalista que habrían sido atacado a tiros en la carretera de Puebla

Memo Garza de ‘La Adictiva’: quién es el ex vocalista que habrían sido atacado a tiros en la carretera de Puebla

¿Confirmaron su romance? El ‘Miss u’ de Gala Montes a Emiliano Aguilar desata revuelo

¿La Casa de los Famosos México en riesgo? Promo oficial con IA desata críticas y burlas: “No hay presupuesto”

Aldo de Nigris denuncia cobro inesperado en restaurante del chef Salt Bae de CDMX: “Me la aplicaron bien”

Actual vocalista de Playa Limbo rompe el silencio tras presunto plagio de María León: “Saquen sus conclusiones”

DEPORTES

La historia de Kiashu Sano, el autor del gol vs Brasil fue detenido por presunta agresión sexual hace un par de años

La historia de Kiashu Sano, el autor del gol vs Brasil fue detenido por presunta agresión sexual hace un par de años

México vs Ecuador: ¿Todavía hay boletos para el partido de los dieciseisavos del Mundial 2026 en el Azteca?

Equipo de extranjeros se impone a México en el Juego de Estrellas 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

Esta es la posibilidad de que México sea campeón del mundo en el Mundial 2026 ahora que va contra Ecuador

CMLL cambia de horario para apoyar a la Selección Mexicana en su partido contra Ecuador en el Mundial