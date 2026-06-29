Atención: Si tu número de teléfono termina en estos dígitos, te toca registrarlo en agosto para que no te corten la línea 

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México establecen un calendario que determina el plazo según el último dígito del número celular.

A partir de agosto, los usuarios de telefonía móvil en México cuyo número termina en 0 o 1 deben registrar su línea para evitar que el servicio sea suspendido.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México establecieron un calendario que determina el plazo según el último dígito del número celular.

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Para quienes tienen un número que finaliza en 0, la fecha límite para realizar el trámite es el 15 de agosto. Si el dígito final es 1, el registro debe completarse antes del 31 de agosto.

El proceso busca asegurar que las líneas móviles estén correctamente vinculadas a una persona física, una medida que pretende combatir delitos asociados a la suplantación de identidad y el uso indebido de líneas no identificadas.

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De enero de 2025 a la fecha, la Línea 079 registra un millón 163 atenciones telefónicas y amplia sus servicios.

Calendario de registros

Este procedimiento continuará en los meses siguientes para los números que terminen en otros dígitos. Los usuarios con números que finalizan en 2 y 3 tendrán hasta el 15 y 30 de septiembre respectivamente; los que culminan en 4 y 5, hasta el 15 y 31 de octubre. Para los números que terminan en 6 y 7, las fechas límite serán el 15 y el 30 de noviembre. Finalmente, quienes tienen números que concluyen en 8 y 9 deberán completar el registro antes del 15 y el 31 de diciembre.

Calendario completo de registros

Si tu número termina en 0 : tienes hasta el 15 de agosto para registrarlo.

Si tu número termina en 1 : tienes hasta el 31 de agosto .

Si tu número termina en 2 : tienes hasta el 15 de septiembre .

Si tu número termina en 3 : tienes hasta el 30 de septiembre .

Si tu número termina en 4 : tienes hasta el 15 de octubre .

Si tu número termina en 5 : tienes hasta el 31 de octubre .

Si tu número termina en 6 : tienes hasta el 15 de noviembre .

Si tu número termina en 7 : tienes hasta el 30 de noviembre .

Si tu número termina en 8 : tienes hasta el 15 de diciembre .

Si tu número termina en 9: tienes hasta el 31 de diciembre.

El Gobierno de México, a través de la Agencia de Transformación Digital, canaliza el proceso mediante la plataforma registratulinea.crt.gob.mx, donde los usuarios pueden registrar sus datos de manera sencilla y rápida. La campaña de vinculación responde a la necesidad de fortalecer la seguridad en las telecomunicaciones y garantizar que cada línea activa esté debidamente identificada.

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La medida contempla la suspensión temporal del servicio como consecuencia inmediata si el usuario omite el registro dentro del plazo correspondiente. La CRT señala que la suspensión solo afectará a las líneas no vinculadas. Las personas podrán reactivar el servicio una vez que completen el proceso en la plataforma oficial.

El calendario es estricto y no contempla prórrogas individuales. La CRT recomienda a los usuarios consultar el último dígito de su número celular y tomar nota de la fecha específica que corresponde para evitar contratiempos. El proceso de registro es gratuito, no requiere intermediarios y solo solicita datos básicos de identificación.

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¿Cómo hacer el registro?

El registro de tu línea telefónica en México es un requisito obligatorio que asocia tu número con tu identidad y ayuda a prevenir delitos como la extorsión. Puedes efectuarlo en línea, utilizando tus datos móviles sin costo, o de forma presencial en un Centro de Atención a Clientes de tu operador.

Para agilizar el proceso, ten a la mano los siguientes documentos y datos:

Identificación oficial vigente: Credencial para votar ( INE ) o pasaporte.

CURP : Debes conocerla o consultarla en la página oficial.

Tu teléfono: Lo necesitarás para recibir los códigos de verificación y realizar la prueba de vida mediante una selfie.

El operativo de vinculación coincide con esfuerzos del Gobierno federal para actualizar y depurar el padrón de líneas móviles, así como reducir riesgos de fraude y extorsión telefónica. Según cifras oficiales citadas por la CRT, se espera que millones de usuarios realicen el trámite a lo largo de 2026.

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Telefónica perdió 12.658 líneas en febrero de 2025. Foto: Andina

La plataforma digital se mantiene habilitada las 24 horas y cuenta con soporte técnico en caso de dudas.