Procesan a tres hombres tras hallazgo de más de mil neumáticos, leones y decenas de vehículos en SLP

Los imputados, identificados como Alfredo “N”, Ernesto “N” y José “N”. (Crédito: FGR)

Tres hombres fueron vinculados a proceso en San Luis Potosí después de que autoridades localizaron en un predio más de mil 700 neumáticos presuntamente robados, decenas de vehículos, tractocamiones, maquinaria pesada y varios ejemplares de fauna silvestre, incluidos dos leones africanos, un jaguar y un tigre de bengala, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los imputados, identificados como Alfredo “N”, Ernesto “N” y José “N”, son investigados por los delitos de posesión de vehículos robados, posesión de mercancía robada y asociación delictuosa. Un juez federal ordenó que permanezcan en prisión preventiva justificada mientras continúan las investigaciones.

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El caso se originó a partir de una denuncia presentada por una empresa transportista que reportó el robo de un cargamento de neumáticos que era trasladado en un tractocamión. Las indagatorias condujeron a un inmueble ubicado en la colonia Los Gómez, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde posteriormente se ejecutó una orden de cateo.

Durante la intervención, fueron asegurados mil 781 neumáticos, 17 camionetas, 41 automóviles, 17 tractocamiones, ocho plataformas, 11 motocicletas, nueve cajas secas, tres grúas, dos pipas y una aplanadora. (Crédito: FGR)

Durante la intervención, realizada por elementos federales y estatales, fueron asegurados mil 781 neumáticos, 17 camionetas, 41 automóviles, 17 tractocamiones, ocho plataformas, 11 motocicletas, nueve cajas secas, tres grúas, dos pipas, una aplanadora y diversa maquinaria.

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Los agentes también localizaron herramientas presuntamente utilizadas para modificar números de identificación vehicular, entre ellas dados numéricos y alfanuméricos, además de placas de producción y equipos de videograbación.

Animales vivos y ejemplares disecados, entre los hallazgos

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue la presencia de animales vivos y ejemplares disecados dentro del predio, que cuenta con una superficie cercana a los 30 mil metros cuadrados. Entre la fauna asegurada se encontraban dos leones africanos, un coyote, un jaguar y un tigre de Bengala. Asimismo, fueron encontrados animales en taxidermia, incluidos dos osos, un chivo berberisco y restos de otro oso.

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Entre la fauna asegurada se encontraban dos leones africanos, un coyote, un jaguar y un tigre de Bengala. (Crédito: FGR)

Además de los objetos y animales localizados, las autoridades aseguraron el inmueble como parte de la investigación.

Tras analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República, un juez federal determinó vincular a proceso a los tres detenidos y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se buscará determinar el origen de los bienes asegurados y la posible participación de más personas.

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