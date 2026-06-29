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Tragedia en la Cascada de Basaseachi: un rayo mata a turista de 27 años durante tormenta en Chihuahua, su esposa resulta lesionada

La Fiscalía confirmó que la víctima estaba de vacaciones con su familia cuando ocurrió el accidente en el mirador de esta zona turística

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Cielo oscuro con lluvia y rayo sobre montañas con una cascada y una plataforma de observación en primer plano.
Un rayo impacta cerca de la Cascada de Basaseachi mientras una tormenta eléctrica azota las montañas de Chihuahua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) informó sobre el fallecimiento de un hombre que fue alcanzado por un rayo mientras se encontraba en el mirador de la Cascada de Basaseachi, uno de los principales destinos turísticos de la entidad.

De acuerdo con la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, el incidente ocurrió la tarde del domingo 28 de junio, cuando la víctima y su familia visitaban el divisadero de la cascada en medio de condiciones climáticas adversas, con intensa nubosidad y actividad eléctrica.

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¿Quién era el hombre que murió tras la caída de un rayo en Basaseachi?

La autoridad identificó al fallecido como Héctor Manuel M. D., de 27 años de edad, quien perdió la vida por electrocución luego de ser impactado por un rayo.

En el mismo hecho resultó lesionada su esposa, Paulina P. G., de 29 años, quien fue trasladada a una clínica para recibir atención médica. Hasta el momento, la FGE no ha informado sobre la gravedad de sus lesiones.

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Así ocurrió el accidente en el mirador de la Cascada de Basaseachi

Según el testimonio proporcionado por el hermano de la víctima a los agentes investigadores, la familia se encontraba de vacaciones en la zona cuando comenzó una tormenta eléctrica.

El familiar explicó que el cielo estaba completamente nublado y había numerosos rayos, por lo que decidieron regresar del divisadero de la Cascada de Basaseachi. En ese momento observó que Héctor Manuel hablaba por teléfono cuando un rayo cayó en el lugar.

Tras la descarga eléctrica, encontró a su hermano tendido en el suelo y sin signos vitales.

Fiscalía realiza las investigaciones correspondientes

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente confirmó que el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para integrar la carpeta de investigación.

Las autoridades reiteraron que el fallecimiento fue consecuencia de la descarga eléctrica provocada por el fenómeno meteorológico registrado en el área del mirador de la Cascada de Basaseachi.

¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica en zonas naturales?

Las autoridades de Protección Civil recomiendan evitar permanecer en miradores, áreas abiertas, cimas de montañas o junto a árboles durante una tormenta eléctrica, ya que estos lugares incrementan el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Suspender actividades al aire libre cuando se observen relámpagos o se escuchen truenos.
  • Alejarse de estructuras metálicas y objetos conductores de electricidad.
  • Buscar refugio en un edificio o vehículo cerrado.
  • Evitar el uso de teléfonos conectados por cable y no permanecer en espacios completamente expuestos mientras continúe la tormenta.

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