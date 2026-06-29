México

UAS inicia paro indefinido en 173 planteles de Sinaloa por falta de recursos federales para salarios y prestaciones

De acuerdo con un comunicado, la decisión fue tomada después de agotar las mesas de diálogo con las autoridades federales, sin que se concretara la entrega de los recursos extraordinarios

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Una imagen compuesta de la fachada azul de una universidad con un gran cartel de paro y un grupo de personas sentadas bajo una carpa con pancartas.
Trabajadores universitarios de la UAS Unidad Regional Sur realizan un paro para exigir el pago de salarios y prestaciones adeudadas, según indican los carteles expuestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UAS amaneció este lunes con las puertas cerradas en sus 173 planteles distribuidos en los 20 municipios de Sinaloa, luego de que trabajadores académicos y administrativos iniciaran un paro total e indefinido tras la colocación de las banderas rojinegras en las instalaciones universitarias.

De acuerdo con el SUNTUAS, la decisión fue tomada después de agotar las gestiones y mesas de diálogo con las autoridades federales, sin que se concretara la entrega de los recursos extraordinarios necesarios para garantizar el pago de salarios, prestaciones laborales y otros adeudos que enfrenta la institución.

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La propia Universidad Autónoma de Sinaloa emitió un posicionamiento institucional en el que expresó respeto y solidaridad con la base trabajadora, al tiempo que reconoció la legitimidad de sus demandas y reiteró que la falta de financiamiento extraordinario por parte de la Federación impidió cubrir el pago de la presente quincena y diversas obligaciones contempladas en el Contrato Colectivo de Trabajo.

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¿Por qué inició el paro indefinido en la UAS?

Según el comunicado del SUNTUAS, el conflicto tiene su origen en el incumplimiento de la Federación para radicar los recursos extraordinarios previamente gestionados por la universidad.

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El sindicato explicó que dichos recursos son indispensables para:

  • Cubrir el pago oportuno de salarios.
  • Liquidar adeudos en prestaciones laborales.
  • Atender problemas financieros estructurales que afectan a la institución.
  • Garantizar la continuidad de las operaciones universitarias.

La organización sindical afirmó que la suspensión de actividades representa el último recurso disponible para presionar a las autoridades federales y conseguir una solución definitiva.

La UAS reconoce la crisis financiera y pide apoyo de la Federación

En su Posicionamiento Institucional, firmado por el rector Jesús Madueña Molina, la UAS aseguró que comprende la incertidumbre que viven miles de trabajadores y sus familias.

La universidad informó que la ausencia de recursos extraordinarios impidió cubrir tanto la quincena correspondiente como diversos derechos sociales pactados con el personal universitario.

Asimismo, destacó que la administración central ha realizado gestiones permanentes ante el Gobierno de México para obtener el financiamiento necesario y resolver la problemática.

La institución sostuvo que el problema financiero no sólo afecta a la plantilla laboral, sino también al proyecto educativo que atiende a 169 mil 342 estudiantes y a miles de aspirantes que buscan ingresar a la máxima casa de estudios de Sinaloa.

La universidad destaca sus indicadores de calidad

En su mensaje, la Universidad Autónoma de Sinaloa defendió los resultados obtenidos en materia académica y de investigación.

Entre los principales indicadores que destacó se encuentran:

  • 173 planteles distribuidos en todo el estado.
  • 387 programas educativos de nivel medio superior y superior.
  • 7 mil 573 docentes.
  • 4 mil 392 trabajadores administrativos.
  • 89 programas de licenciatura acreditados.
  • 143 cuerpos académicos.
  • 716 investigadores nacionales.
  • 820 integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).
  • 79 programas de posgrado con reconocimiento nacional.

Además, informó que sus servicios de salud atienden a 270 mil 966 pacientes en el CIDOCS y que más de 567 mil personas han sido beneficiadas mediante programas de servicio social desarrollados por 15 mil 768 brigadistas.

SUNTUAS: “No es un acto político, es la defensa de nuestras familias”

El secretario general de la sección Académicos del SUNTUAS, Samuel Castro Camacho, afirmó que los trabajadores ya realizaron importantes sacrificios para garantizar la viabilidad financiera de la universidad.

Recordó que la comunidad universitaria impulsó procesos de reingeniería administrativa y reformas laborales solicitadas anteriormente por el Gobierno Federal.

“No es un capricho ni un acto político; es la legítima defensa de nuestras familias frente a un esquema de financiamiento errático e intermitente”, sostuvo.

También señaló que la UAS mantiene altos niveles de desempeño académico y deportivo, pese a ser una de las universidades públicas con menor presupuesto por alumno.

Trabajadores denuncian adeudos históricos

Por su parte, el secretario general del SUNTUAS en la sección Administrativos e Intendencia, Isfa Leal Salazar, aseguró que el paro responde a más de un año de incertidumbre financiera.

Indicó que, además del retraso en los salarios, existen diversos compromisos pendientes, entre ellos:

  • Prima vacacional 2025.
  • Prima del seguro de vida.
  • Diversas cláusulas pendientes de anteriores emplazamientos sindicales.

El dirigente aseguró que la movilización busca que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presenten un calendario de asignación de recursos con fechas claras y garantías de cumplimiento.

La UAS solicita una solución definitiva al conflicto

En su posicionamiento, la universidad sostuvo que el problema requiere una solución estructural y recordó que cerca del 90 % de la comunidad universitaria respaldó recientemente una reingeniería del sistema de jubilaciones y pensiones como parte de los esfuerzos para fortalecer la sostenibilidad financiera.

Asimismo, señaló que uno de los factores que agravan la situación es el reconocimiento parcial de las horas asignatura, pues mientras la universidad financia más de 140 mil horas, la Federación únicamente reconoce alrededor de 40 mil, diferencia que, aseguró, debe corregirse.

La institución reiteró que mantiene su compromiso con la educación pública, pero advirtió que necesita el acompañamiento financiero del Gobierno Federal para garantizar la estabilidad universitaria y cumplir oportunamente con sus obligaciones laborales.

¿Qué pasará con las clases en la UAS?

Mientras no exista un acuerdo entre las autoridades federales y la comunidad universitaria, el paro indefinido continuará vigente en los 173 planteles de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Los comités de huelga permanecerán instalados en facultades, preparatorias y oficinas administrativas, mientras el movimiento cuenta con el respaldo de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU).

Tanto el SUNTUAS como la UAS hicieron un llamado a estudiantes, madres, padres de familia y sociedad en general para comprender la movilización, al asegurar que su objetivo es garantizar la estabilidad financiera de la institución y preservar el futuro de la educación pública en Sinaloa.

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