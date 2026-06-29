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Cuál es el impacto emocional que tienen los abuelos en la formación del cerebro de los niños

Su cercanía fortalece el manejo del estrés, la empatía y la confianza afectiva, además de impulsar habilidades sociales y lingüísticas en etapas clave del desarrollo de niñas y niños

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Diversos estudios señalan que la presencia de los abuelos aporta beneficios emocionales, sociales y cognitivos que influyen en el desarrollo infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de los abuelos en la vida de los niños trasciende el apoyo cotidiano y la convivencia familiar. Diversos estudios señalan que el vínculo con estas figuras genera beneficios emocionales, sociales y cognitivos que inciden directamente en el desarrollo infantil.

Más allá de los recuerdos entrañables y las historias compartidas, los abuelos contribuyen a fortalecer la seguridad emocional, la identidad y la capacidad de enfrentar adversidades desde los primeros años de vida.

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En un contexto donde las redes familiares cobran relevancia, su acompañamiento se perfila como un factor clave en la formación integral de las nuevas generaciones.

Una mujer mayor con cabello rubio corto y una sonrisa radiante abraza a un niño y una niña sonrientes en una mesa de madera con desayuno.
El vínculo con los abuelos fortalece la seguridad emocional y el apego, y se asocia con circuitos cerebrales vinculados al manejo del estrés y la empatía en los niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así es el impacto emocional que tienen los abuelos en la formación del cerebro de los niños

El impacto emocional de los abuelos en la formación del cerebro de los niños es significativo y positivo, según diversos estudios en psicología y neurociencias. Aquí te resumo los puntos clave:

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1. Seguridad emocional y apego

La presencia de los abuelos suele brindar una red adicional de apoyo y afecto. Este vínculo seguro ayuda a los niños a regular sus emociones y a desarrollar confianza en las relaciones afectivas. Los lazos afectivos positivos influyen en la formación de circuitos cerebrales relacionados con el manejo del estrés y la empatía.

2. Regulación emocional

Los abuelos pueden ser figuras calmantes y brindar perspectiva en situaciones familiares complejas. Su experiencia y paciencia ayudan a los niños a entender y manejar sus propias emociones, contribuyendo a la maduración de áreas cerebrales como la corteza prefrontal, clave en el control de impulsos y la toma de decisiones.

3. Transmisión de valores y resiliencia

Al compartir historias de vida, valores y tradiciones, los abuelos estimulan procesos cognitivos y emocionales. Este intercambio fortalece la identidad y la resiliencia en los niños, lo que impacta positivamente en el desarrollo de la memoria y la capacidad para enfrentar adversidades.

4. Reducción del estrés infantil

Diversos estudios muestran que la convivencia frecuente con los abuelos se asocia con menores niveles de ansiedad y estrés en la infancia. El acompañamiento y el cariño que ofrecen generan un entorno más estable, lo cual se refleja en una menor producción de cortisol, la hormona del estrés, y una mejor salud mental a largo plazo.

5. Estímulo cognitivo y social

La interacción con los abuelos fomenta la comunicación, el juego y el aprendizaje social, lo que impulsa el desarrollo de habilidades lingüísticas y sociales. Estas experiencias enriquecen la plasticidad cerebral y fortalecen las conexiones neuronales durante etapas clave del desarrollo infantil.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La relación con los abuelos aporta beneficios emocionales que se reflejan en la estructura y función del cerebro infantil, ayudando a formar adultos más seguros, empáticos y resilientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo impacta a un niño la pérdida de sus abuelos y cómo ayudarlos a superarlo

La pérdida de los abuelos puede representar una de las primeras experiencias de duelo significativo para un niño.

La ausencia de estas figuras suele generar tristeza, confusión y, en ocasiones, sentimientos de inseguridad.

Dependiendo de la cercanía y el rol que los abuelos tenían en la vida cotidiana, el impacto emocional puede variar, pero en la mayoría de los casos implica la pérdida de una fuente importante de afecto, apoyo y estabilidad.

Efectos en el niño

  • Tristeza y ansiedad: Los niños pueden mostrar llanto frecuente, irritabilidad o miedo a perder a otros seres queridos.
  • Cambios en el comportamiento: Es común que haya alteraciones en el sueño, el apetito, el rendimiento escolar o el juego.
  • Preguntas sobre la muerte: Dependiendo de la edad, pueden surgir dudas sobre la muerte y el sentido de la pérdida.
  • Sentimientos de culpa o responsabilidad: Algunos niños pequeños pueden pensar equivocadamente que de alguna manera causaron la muerte.

Cómo ayudarlos a superarlo

  • Hablar con honestidad: Explicar la situación con palabras sencillas y adecuadas a su edad, sin ocultar la realidad, pero evitando detalles que puedan asustar.
  • Validar sus emociones: Permitir que expresen tristeza, enojo o confusión, y asegurarles que estos sentimientos son normales.
  • Mantener rutinas: La estabilidad y las actividades cotidianas ayudan a recuperar la sensación de seguridad.
  • Recordar juntos: Hablar de los abuelos, ver fotos o contar anécdotas puede ayudar al niño a procesar la pérdida y conservar recuerdos positivos.
  • Buscar apoyo profesional: Si el duelo se prolonga o afecta de forma severa su vida diaria, es recomendable acudir con un psicólogo infantil.

El acompañamiento respetuoso y la comunicación abierta son fundamentales para que los niños elaboren la pérdida y continúen su desarrollo emocional de forma saludable.

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