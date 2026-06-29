Marina detiene a 3 personas en una lancha con 250 kg de pesca prohibida en Yucatán

El aseguramiento se produjo a menos de cuatro kilómetros de Dzilam de Bravo, luego de que los ocupantes ignoraran la orden de detenerse para una revisión. Créditos: Captura de pantalla de redes

La Armada de México detuvo a tres personas y aseguró 250 kilogramos de pepino de mar en la costa de Dzilam de Bravo, Yucatán, durante un operativo de vigilancia marítima realizado en coadyuvancia con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), informó la Secretaría de Marina (SEMAR).

El operativo ocurrió el 26 de junio, cuando personal naval a bordo de una patrulla interceptora y una embarcación defender avistó una lancha pesquera sin matrícula con tres tripulantes.

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Al solicitarles una inspección de verificación, los ocupantes hicieron caso omiso, lo que derivó en un seguimiento controlado hasta su aseguramiento a dos millas náuticas, lo que equivale a 3.7 kilómetros, al noroeste de Dzilam de Bravo.

Qué encontraron a bordo

La inspección reveló un cargamento que combinaba especies en veda, artes de pesca prohibidas y presunta droga. Además de los 250 kg de pepino de mar, los elementos navales hallaron tres kilogramos de pulpo en veda y tres kilogramos de boquinete.

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La inspección reveló un cargamento que combinaba especies en veda, artes de pesca prohibidas y presunta droga. Además de los 250 kg de pepino de mar, los elementos navales hallaron tres kilogramos de pulpo en veda y tres kilogramos de boquinete. Créditos: Captura de pantalla de redes

El equipo de buceo decomisado incluyó cuatro pares de aletas, dos boquillas de respiración, cuatro snorkel, dos visores, un compresor de aire y 100 metros de manguera.

También se aseguraron tres arpones, dos hawaianas y una bolsa pequeña con hierba verde de características similares a la marihuana, según indicó la SEMAR en su comunicado.

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La embarcación también carecía de matrícula y contaba con equipo especializado para pesca submarina.

Situación legal de los detenidos

Una vez asegurada la embarcación, a los tres tripulantes les fueron leídos sus derechos y se les practicó una revisión médica, por lo que la SEMAR confirmó que se encontraban en buen estado de salud.

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Las tres personas, la embarcación y todos los efectos decomisados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Refuerzo naval en <b>Yucatán</b>

El aseguramiento ocurrió días después de que el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, anunciara la instalación de una nueva base de operaciones navales en el Puerto de Altura de Progreso, como parte de un proyecto de ampliación y modernización portuaria.

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La SEMAR reafirmó su compromiso de mantener el estado de derecho en los mares y costas nacionales mediante la coordinación con autoridades federales como CONAPESCA, en el marco de la estrategia de combate a la pesca ilegal y la extracción no autorizada de recursos marinos. Créditos: Captura de pantalla de redes

La SEMAR reafirmó su compromiso de mantener el estado de derecho en los mares y costas nacionales mediante la coordinación con autoridades federales como CONAPESCA, en el marco de la estrategia de combate a la pesca ilegal y la extracción no autorizada de recursos marinos.

Las especies del decomiso

El pepino de mar es la especie de mayor peso en el aseguramiento, tanto en volumen como en términos legales.

CONAPESCA estableció en febrero de 2013 una veda permanente para todas las especies de pepino de mar en aguas de jurisdicción federal frente a las costas de la Península de Yucatán, medida publicada en el Diario Oficial de la Federación tras una evaluación del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) que determinó que las poblaciones no alcanzaban los umbrales mínimos para su aprovechamiento.

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La especie más codiciada en la región es el pepino de mar café (Isostichopus badionotus), cuyo valor en el mercado internacional puede superar los USD 280 por kilogramo ya procesado, según estimaciones del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) en Mérida. La demanda proviene principalmente del mercado chino, donde se consume como alimento y se le atribuyen propiedades medicinales.

La reforma al Código Penal Federal aprobada en 2015 por la Cámara de Diputados estableció penas de hasta nueve años de prisión y tres mil días multa para quien capture, transporte, transforme, acopie o comercialice pepino de mar de forma ilícita y dolosa, siempre que la cantidad supere los 10 kilogramos y la conducta sea cometida por una asociación delictuosa.

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El pulpo decomisado también se encontraba en periodo de veda al momento del operativo. Según el acuerdo de CONAPESCA vigente, la veda del pulpo rojo (Octopus maya) y el pulpo patón (Octopus vulgaris) en el Golfo de México y el Mar Caribe aplica del 16 de diciembre al 31 de julio de cada año, con el fin de proteger su etapa de reproducción biológica y el cuidado de crías.

El boquinete (Lachnolaimus maximus), del que se aseguraron tres kilogramos, es un pez de la familia Labridae considerado especie objetivo de alto valor económico en la plataforma continental de Yucatán. Investigaciones del Cinvestav señalan que su temporada de desove ocurre casi todo el año, con picos entre febrero y mayo, y que su captura en la región se realiza exclusivamente mediante arpón, precisamente el arte de pesca hallado en la embarcación detenida.

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