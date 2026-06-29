Beneficios de la canela de Ceilán: más allá del colesterol

Investigaciones de organismos internacionales examinan el perfil terapéutico y los riesgos de la canela de Ceilán frente a otras especies, aunque sus beneficios fuera del control metabólico siguen en evaluación experimental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potencial clínico de la canela de Ceilán como agente terapéutico se evalúa en estudios recientes de entidades como NIH, EFSA y Health Canada, que señalan diferencias clave respecto a otras especies y advierten sobre riesgos toxicológicos específicos de la variedad Cassia.

Los beneficios propuestos para la salud van más allá del control glucémico, pero la mayoría de las aplicaciones fuera del ámbito metabólico permanecen en fase experimental o preclínica.

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La información aquí presentada no sustituye la consulta médica ni constituye recomendación de uso terapéutico.

Estudios clínicos documentan control glucémico y reducción de lípidos

Las investigaciones atribuidas al NIH y revisiones paraguas recientes muestran que los extractos de canela de Ceilán, en dosis de uno a tres gramos diarios durante doce semanas, reportan descensos en hemoglobina glucosilada, triglicéridos y glucosa en ayunas.

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Según un metaanálisis publicado en MDPI, el efecto más consistente es la mejora de la sensibilidad a la insulina en personas con síndrome metabólico o diabetes tipo 2.

Los mecanismos identificados incluyen el mimetismo de la insulina y la activación de transportadores GLUT4, junto con la inhibición de enzimas digestivas responsables de la absorción de carbohidratos.

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La EFSA subraya que el beneficio depende de la identificación taxonómica exacta de la especie y advierte que la evidencia sobre el uso prolongado en humanos se limita a parámetros metabólicos.

El efecto más consistente es la mejora de la sensibilidad a la insulina en personas con síndrome metabólico o diabetes tipo 2. (Pexels)

Evidencia experimental abre líneas de investigación en neuroprotección y salud ósea

Investigadores del NIH y consorcios europeos han documentado que extractos estandarizados de canela de Ceilán inhiben la agregación de proteína tau, proceso central en la enfermedad de Alzheimer, aunque los resultados principales provienen de estudios moleculares e in vitro.

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De acuerdo con el portal OpenAIRE, el cinamaldehído y las proantocianidinas tipo A promueven el desensamblaje de estos agregados sin alterar funciones neuronales, pero el uso clínico en humanos aún requiere ensayos adicionales.

Modelos animales respaldan efectos antiinflamatorios y antioxidantes en el sistema nervioso, lo que motiva el interés en investigaciones sobre deterioro cognitivo y lesiones cerebrales.

En cuanto a la salud ósea, la EFSA y Health Canada han publicado que el cinamaldehído inhibe la formación de osteoclastos a través de la vía RANKL/NFATc1.

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Ensayos experimentales con ratas ovariectomizadas muestran reducción en la resorción ósea y mejora en marcadores de formación ósea como la osteocalcina.

No obstante, la aplicación clínica de estos hallazgos en osteoporosis humana sigue bajo evaluación.

Propiedades gastrointestinales y efectos antiulcerosos se exploran en modelos animales

Las propiedades citoprotectoras de la canela de Ceilán a nivel digestivo han sido evaluadas en estudios experimentales avalados por el NIH.

Los extractos aumentan la secreción de mucosa gástrica y mejoran la microcirculación submucosa, efectos que previenen y reparan lesiones ulcerosas inducidas por estrés o medicamentos antiinflamatorios en modelos animales.

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El cinamaldehído y el ácido 3-(2-hidroxifenil)-propanoico destacan por su capacidad para potenciar defensas gástricas y limitar la peroxidación lipídica.

La extrapolación de estos datos a pacientes humanos requiere más evidencia, y no existen recomendaciones clínicas formales para el manejo de úlceras con canela de Ceilán.

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En cuanto a la salud ósea, la EFSA y Health Canada han publicado que el cinamaldehído inhibe la formación de osteoclastos a través de la vía RANKL/NFATc1. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reguladores alertan sobre diferencias toxicológicas y contaminantes

La EFSA y Health Canada advierten que la variedad Cassia, dominante en el comercio global, contiene niveles altos de cumarina, asociada a riesgo de hepatotoxicidad si se supera el umbral de 0.1 mg por kilogramo de peso al día.

La canela de Ceilán presenta niveles mínimos de esta sustancia, lo que permite su uso prolongado en contextos experimentales.

Sin embargo, desde 2023, la FDA ha emitido alertas por contaminación con plomo en canela molida importada de países con escaso control regulatorio, asociando estos incidentes con intoxicaciones infantiles y retiros masivos de productos.

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Usos tópicos e inmunomoduladores: aplicaciones en investigación

Ensayos aleatorizados y estudios experimentales reportan que extractos tópicos y aceites esenciales de canela de Ceilán, como la formulación IND02, presentan efectos inmunomoduladores en rinitis alérgica y propiedades antimicrobianas en la cicatrización de heridas.

Según resultados publicados en la revista científica Complementary Therapies in Medicine, la aplicación nasal de extracto puede reducir hasta en 40% los síntomas de obstrucción y rinorrea en rinitis estacional.

Modelos animales con heridas crónicas evidencian una aceleración de la reepitelización y una potente actividad antimicrobiana. Estos hallazgos requieren validación clínica antes de su recomendación generalizada.

Beneficios documentados de un compuesto en el ámbito metabólico y los efectos en fase experimental, con una advertencia sobre la validación clínica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canela de Ceilán se investiga más allá del control metabólico

La literatura científica revisada por NIH, EFSA y Health Canada identifica que los beneficios de la canela de Ceilán se concentran en el ámbito del control glucémico y la reducción de lípidos.

Las aplicaciones en neuroprotección, salud ósea, citoprotección gástrica, inmunomodulación y cicatrización permanecen como líneas de investigación con resultados prometedores, pero no concluyentes para uso clínico general.

El perfil de seguridad depende de la identificación botánica correcta, la procedencia certificada y el monitoreo por profesionales de la salud.

La información aquí presentada no sustituye el consejo médico profesional. El uso de suplementos o extractos debe ser supervisado por un profesional de la salud y no se recomienda la automedicación.