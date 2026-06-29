Un tazón de madera se desborda con una mezcla nutritiva de almendras enteras, nueces y diminutas semillas de chía, esparcidas sobre una superficie oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección entre almendras, nueces y pistaches suele generar dudas entre quienes buscan opciones saludables para complementar su dieta.

Estos frutos secos forman parte de la alimentación diaria de millones de personas y se asocian con beneficios que van desde el cuidado del corazón hasta el control del peso.

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¿Cuál de ellos aporta más ventajas para la salud? Especialistas de la Escuela de Nutrición de Harvard analizan las propiedades de cada uno y explican por qué la variedad puede ser la clave para obtener el mayor beneficio.

Qué es más saludable la almendra, las nueces o los pistaches

Las almendras, las nueces y los pistaches son frutos secos con perfiles nutricionales diferentes y beneficios para la salud. No hay uno universalmente “más saludable”, ya que cada uno aporta nutrientes específicos. Te presento un resumen para comparar:

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Almendras

Ricas en vitamina E, magnesio y fibra.

Alto contenido de proteínas vegetales.

Favorecen la salud cardiovascular y ayudan al control del colesterol.

Suelen ser más bajas en calorías que las nueces.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueces

Destacan por su alto contenido de ácidos grasos omega-3 de origen vegetal.

Aportan antioxidantes y polifenoles.

Benefician la función cerebral y la salud del corazón.

Son más calóricas y tienen más grasa saludable que almendras y pistaches.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Pistaches

Ricos en vitamina B6, potasio y antioxidantes.

Contienen menos calorías y grasa que las nueces.

Ayudan al control de peso por su aporte de proteína y fibra.

Favorecen la salud ocular y cardiovascular.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Resumen

Almendras : buenas para la piel, el sistema nervioso y el corazón.

Nueces : ideales para el cerebro y el corazón por el omega-3.

Pistaches: convenientes para colaciones bajas en calorías y para la salud ocular y cardiovascular.

Conclusión: Todos son opciones saludables si se consumen en porciones moderadas (20 a 30 gramos al día). Si buscas omega-3, elige nueces. Para proteína y menos calorías, almendras o pistaches. Lo más recomendable es variar y combinar estos frutos secos en tu dieta.

Cuántas nueces, almendras y pistaches consumir para obtener sus beneficios para la salud

Para obtener los beneficios de las nueces, almendras y pistaches, especialistas en nutrición recomiendan consumirlos en porciones controladas y preferirlos en su estado natural, es decir, sin sal añadida, azúcares, ni coberturas.

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Porciones recomendadas

Nueces: Entre 4 y 7 piezas al día (aproximadamente 20 a 30 gramos).

Almendras: 15 a 23 piezas al día (equivalente a 20 a 30 gramos).

Pistaches: 30 a 49 piezas al día (también 20 a 30 gramos).

Estas cantidades aportan grasas saludables, proteína, fibra, vitaminas y minerales, sin exceder el aporte calórico recomendado.

Formas de consumo

Como colación a media mañana o media tarde.

Agregados a ensaladas, yogur, fruta o avena.

Molidos en licuados o como parte de mezclas de frutos secos.

Evitar versiones fritas, caramelizadas o con exceso de sal.

Recomendación: Incluir una porción diaria de cualquiera de estos frutos secos, variando entre ellos a lo largo de la semana, ayuda a mantener una dieta balanceada y aprovechar los beneficios específicos de cada uno.

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