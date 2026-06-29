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Qué es más saludable la almendra, las nueces o los pistaches

Estos frutos secos forman parte de la alimentación diaria de millones de personas

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Un tazón de madera contiene una mezcla de almendras marrones y claras, nueces peladas y semillas de chía esparcidas, sobre una superficie de madera oscura.
Un tazón de madera se desborda con una mezcla nutritiva de almendras enteras, nueces y diminutas semillas de chía, esparcidas sobre una superficie oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección entre almendras, nueces y pistaches suele generar dudas entre quienes buscan opciones saludables para complementar su dieta.

Estos frutos secos forman parte de la alimentación diaria de millones de personas y se asocian con beneficios que van desde el cuidado del corazón hasta el control del peso.

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¿Cuál de ellos aporta más ventajas para la salud? Especialistas de la Escuela de Nutrición de Harvard analizan las propiedades de cada uno y explican por qué la variedad puede ser la clave para obtener el mayor beneficio.

Qué es más saludable la almendra, las nueces o los pistaches

Las almendras, las nueces y los pistaches son frutos secos con perfiles nutricionales diferentes y beneficios para la salud. No hay uno universalmente “más saludable”, ya que cada uno aporta nutrientes específicos. Te presento un resumen para comparar:

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Almendras

  • Ricas en vitamina E, magnesio y fibra.
  • Alto contenido de proteínas vegetales.
  • Favorecen la salud cardiovascular y ayudan al control del colesterol.
  • Suelen ser más bajas en calorías que las nueces.
Primer plano de un tarro de vidrio lleno de almendras enteras, cubierto con un tapón de corcho, sobre una mesa de madera rústica.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueces

  • Destacan por su alto contenido de ácidos grasos omega-3 de origen vegetal.
  • Aportan antioxidantes y polifenoles.
  • Benefician la función cerebral y la salud del corazón.
  • Son más calóricas y tienen más grasa saludable que almendras y pistaches.
Botana casera, nueces especiadas, frutos secos, mezcla de sabores, snack crujiente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Pistaches

  • Ricos en vitamina B6, potasio y antioxidantes.
  • Contienen menos calorías y grasa que las nueces.
  • Ayudan al control de peso por su aporte de proteína y fibra.
  • Favorecen la salud ocular y cardiovascular.
Dos tazones blancos llenos de pistachos sin cáscara y salados, con varios pistachos esparcidos sobre una superficie blanca lisa.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Resumen

  • Almendras: buenas para la piel, el sistema nervioso y el corazón.
  • Nueces: ideales para el cerebro y el corazón por el omega-3.
  • Pistaches: convenientes para colaciones bajas en calorías y para la salud ocular y cardiovascular.

Conclusión: Todos son opciones saludables si se consumen en porciones moderadas (20 a 30 gramos al día). Si buscas omega-3, elige nueces. Para proteína y menos calorías, almendras o pistaches. Lo más recomendable es variar y combinar estos frutos secos en tu dieta.

Cuántas nueces, almendras y pistaches consumir para obtener sus beneficios para la salud

Para obtener los beneficios de las nueces, almendras y pistaches, especialistas en nutrición recomiendan consumirlos en porciones controladas y preferirlos en su estado natural, es decir, sin sal añadida, azúcares, ni coberturas.

Porciones recomendadas

  • Nueces: Entre 4 y 7 piezas al día (aproximadamente 20 a 30 gramos).
  • Almendras: 15 a 23 piezas al día (equivalente a 20 a 30 gramos).
  • Pistaches: 30 a 49 piezas al día (también 20 a 30 gramos).

Estas cantidades aportan grasas saludables, proteína, fibra, vitaminas y minerales, sin exceder el aporte calórico recomendado.

Formas de consumo

  • Como colación a media mañana o media tarde.
  • Agregados a ensaladas, yogur, fruta o avena.
  • Molidos en licuados o como parte de mezclas de frutos secos.
  • Evitar versiones fritas, caramelizadas o con exceso de sal.

Recomendación: Incluir una porción diaria de cualquiera de estos frutos secos, variando entre ellos a lo largo de la semana, ayuda a mantener una dieta balanceada y aprovechar los beneficios específicos de cada uno.

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