Resultados Sorteo Zodiaco Especial1750 Lotería Nacional domingo 28 de junio: premio mayor y números ganadores

Sorteo Nacional.

Este domingo, el Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 11 millones de pesos, repartidos en una serie. El evento fue emitido en punto de las 20:00 (hora local del centro de México) en vivo en el Teatro Lotería Nacional, en la Ciudad de México.

En esta ocasión, la edición del boleto de la lotería del sorteo de este domingo 28 de junio de 2026, rinde homenaje al “ÁLBUM RETRO LOTERÍA NACIONAL Y EL FÚTBOL 2026″, con diseños retro inspirados en las distintas justas mundialistas que han marcado la historia del fútbol, hasta completar un total de 20.

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Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 11 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

$35 MXN por cachito.

$700 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más importantes del domingo 28 de junio de 2026

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 11 millones de pesos: Libra 0490

Premio de 1 millón 500 mil pesos: Leo 8857

Premio de 1 millón 500 mil pesos: Aries 4323

Premio de 400 mil pesos: Cáncer 5577

Premio de 400 mil pesos: Géminis 7832

Premio de 200 mil pesos: Libra 2051

Premio de 200 mil pesos: Piscis 8657

Premio de 140 mil pesos: Sagitario 7308

Premio de 140 mil pesos: Sagitario 2330

Premio de 120 mil pesos: Piscis 4180

Premio de 120 mil pesos: Capricornio 0999

Premio de 100 mil pesos: Tauro 6183

Premio de 100 mil pesos: Capricornio 9872

Premio de 100 mil pesos: Capricornio 3628

Premio de 80 mil pesos: Sagitario 4430

Premio de 80 mil pesos: Piscis 4687

Premio de 80 mil pesos: Virgo 2763

Premio de 60 mil pesos: Libra 4561

Premio de 60 mil pesos: Escorpión 1385

Premio de 60 mil pesos: Géminis 5579

Premio de 60 mil pesos: Aries 2795

Reintegros: Libra, 0.

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

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Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.

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