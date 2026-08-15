México
Agregar Infobae enGoogle

Metrobús hoy 15 de agosto: estado del servicio en esta última hora

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)
Guardar

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Hoy día cuenta con siete rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

PUBLICIDAD

Asimismo, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

A consecuencia de la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

Última actualización del avance del Metrobús

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Amores

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Retraso en el servicio

Estación afectada: Línea Completa

Línea 5

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Venustiano Carranza

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Cuál es el precio y los horarios del Metrobús

Unidades del Metrobús. (Twitter @Claudiashein)
Unidades del Metrobús. (Twitter @Claudiashein)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

PUBLICIDAD

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México aprueba la fusión de Paramount y Warner Bros. en medio de tensiones para concretar la compra

Países de la Unión Europea, así como Reino Unido, Australia, Canadá, Brasil y China también autorizaron el acuerdo

México aprueba la fusión de Paramount y Warner Bros. en medio de tensiones para concretar la compra

Pasajera acusa a aerolínea de discriminación al dejarla sin vuelo a Puerto Escondido: “Priorizaron a los extranjeros”

La viajera afirmó que recibió un trato diferente al de pasajeros extranjeros durante el proceso de abordaje y recurrió a Profeco para solicitar apoyo

Pasajera acusa a aerolínea de discriminación al dejarla sin vuelo a Puerto Escondido: “Priorizaron a los extranjeros”

Rescatan a tigre de Bengala y cocodrilo que vivían en autolavado de Chihuahua

En días recientes se aseguraron otros dos tigres en Ciudad de México, uno en Iztapalapa y otro en Xochimilco

Rescatan a tigre de Bengala y cocodrilo que vivían en autolavado de Chihuahua

El verdadero legado no es lo que dejas a tus hijos, sino lo que les enseñas antes de dejárselo

Muchas familias pasan décadas construyendo un patrimonio con la intención de darles a sus hijos una vida mejor. Pero pocas se preguntan si la siguiente generación está preparada para administrarlo

El verdadero legado no es lo que dejas a tus hijos, sino lo que les enseñas antes de dejárselo

¿Aceite de aguacate o del ‘normal’? Qué dice la ciencia sobre la polémica de Yahir en LCDLFM 2026

Una discusión sobre el producto disponible para cocinar abrió el debate sobre sus características, mientras el cantante defendió otra alternativa frente a sus compañeros

¿Aceite de aguacate o del ‘normal’? Qué dice la ciencia sobre la polémica de Yahir en LCDLFM 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Delitos sexuales disminuyen en Cuautitlán Izcalli, municipio con alerta de género

Delitos sexuales disminuyen en Cuautitlán Izcalli, municipio con alerta de género

Van detenidos ocho objetivos prioritarios de la Agencia Federal U.S. Marshal en Jalisco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos

A 10 años del secuestro de los hijos de El Chapo en La Leche: así cambió el poder del narco en México

Hallan a tres personas calcinadas, entre ellos a un menor, en auto en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: inicia la prueba sabatina

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: inicia la prueba sabatina

¿Doña Alegría peleará con Crista Montes? Esto respondió a Gala sobre Ring Royale 2

¿Aceite de aguacate o del ‘normal’? Qué dice la ciencia sobre la polémica de Yahir en LCDLFM 2026

Ángela Aguilar guarda silencio tras anuncio de Kunno en La Granja VIP 2, pero sí felicita a alguien más

Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros presumen romántica escapada en la playa

DEPORTES

William ‘Camarón’ Zepeda sueña con defender su corona mundial en la cancha del Estadio Nemesio Diez

William ‘Camarón’ Zepeda sueña con defender su corona mundial en la cancha del Estadio Nemesio Diez

Lens vs PSG: cuándo y dónde ver desde México el debut de Ferran Torres por la Supercopa de Francia

Christina Burkenroad anuncia su retiro del futbol profesional tras convertirse en leyenda de Rayadas

Alexis Vega presume su pasión por los lujosos autos: esto es lo que cuesta cada coche deportivo que posee

Guadalajara se ilumina de rojinegro por los 110 años del Atlas: estos son los lugares emblemáticos donde puedes tomarte la foto