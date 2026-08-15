Alexis Vega presume su pasión por los lujosos autos: esto es lo que cuesta cada coche deportivo que posee

La colección atribuida al futbolista mexicano incluye 10 vehículos de alta gama, entre ellos un Ferrari, un Bentley y varios Mercedes-Benz con precios millonarios.ot

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Alexis Vega no solamente ha construido una carrera importante dentro del futbol mexicano; fuera de las canchas también ha podido darse algunos gustos gracias a los ingresos que ha conseguido durante su trayectoria profesional. El atacante de Toluca es conocido por su afición por los vehículos y una colección de automóviles de alta gama que ha mostrado en distintas ocasiones.

A sus 28 años, el delantero atraviesa una etapa importante de su carrera y forma parte de los jugadores con mayor reconocimiento dentro de la Liga MX. Ese éxito deportivo también le ha permitido disfrutar de diferentes lujos, entre ellos viajes, prendas de diseñador, accesorios y, especialmente, automóviles.

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De acuerdo con información atribuida al sitio especializado Tork, Vega tendría una colección conformada por 10 vehículos de gama alta, aunque existe una precisión importante: no está confirmado que todos permanezcan actualmente en su garaje, pues algunos podrían corresponder a autos que ha adquirido a lo largo de los años.

Mercedes-Benz, Ferrari y Bentley: los autos que tendría Alexis Vega

(Captura de pantalla)

La supuesta colección del futbolista mexicano destaca por la presencia de varias marcas reconocidas mundialmente. Entre los vehículos relacionados con el delantero aparecen modelos deportivos, camionetas de lujo y automóviles de altas prestaciones.

Uno de los más llamativos sería el Mercedes-Benz SLK, un deportivo cuyo valor estimado ronda los 5.1 millones de pesos. Este vehículo se encontraría entre los más costosos de la colección atribuida al futbolista.

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También aparece un Bentley Continental GT, modelo asociado con lujo y alto desempeño, cuyo precio estimado sería de aproximadamente 4.8 millones de pesos.

Otro de los deportivos que formaría parte del listado es el Ferrari 458, vehículo cuyo valor se calcula en alrededor de 3.7 millones de pesos. La presencia de este modelo refuerza la imagen de Vega como un aficionado a los automóviles deportivos.

El listado también contempla un Audi R8, cuyo valor estimado sería de 3.2 millones de pesos, mientras que un Mercedes-Benz AMG SL63 tendría un precio aproximado de 3.1 millones de pesos.

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¿Cuánto cuestan los autos de Alexis Vega?

(Captura de pantalla)

La colección atribuida al delantero de Toluca no solamente está integrada por deportivos. También aparecen diferentes camionetas y modelos destinados a ofrecer comodidad sin dejar de lado el lujo.

Entre ellos se encuentra una Mercedes-Benz GLE 350, cuyo precio aproximado sería de 3 millones de pesos. A esta se suma una Jeep Grand Cherokee, valuada en alrededor de 2.1 millones de pesos.

Otro de los vehículos mencionados es el Chevrolet Corvette C6, un deportivo estadounidense cuyo costo estimado alcanza los 2 millones de pesos.

Para completar la lista aparecen una Range Rover Evoque, con un valor aproximado de 1.6 millones de pesos, y un Volkswagen Arteon, cuyo precio estimado sería de 891 mil pesos.

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(Captura de pantalla)

Tomando como referencia los valores mencionados para los 10 vehículos, la suma aproximada de esta colección ascendería a 26.491 millones de pesos. Sin embargo, esta cifra debe tomarse únicamente como una estimación basada en los precios señalados, pues no existe confirmación pública de que Alexis Vega sea actualmente propietario de todos los modelos.

Así quedaría la colección atribuida a Alexis Vega:

Mercedes-Benz SLK: aproximadamente 5.1 millones de pesos.

Bentley Continental GT: aproximadamente 4.8 millones de pesos.

Ferrari 458: aproximadamente 3.7 millones de pesos.

Audi R8: aproximadamente 3.2 millones de pesos.

Mercedes-Benz AMG SL63: aproximadamente 3.1 millones de pesos.

Mercedes-Benz GLE 350: aproximadamente 3 millones de pesos.

Jeep Grand Cherokee: aproximadamente 2.1 millones de pesos.

Chevrolet Corvette C6: aproximadamente 2 millones de pesos.

Range Rover Evoque: aproximadamente 1.6 millones de pesos.

Volkswagen Arteon: aproximadamente 891 mil pesos.

Así, además de destacar por sus actuaciones dentro de la cancha, Alexis Vega también ha llamado la atención por su gusto por los vehículos de lujo. El futbolista ha podido convertir parte de los frutos de su carrera en una colección de automóviles que, de acuerdo con las estimaciones disponibles, supera los 26 millones de pesos en conjunto.

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Eso sí, la cantidad representa el valor aproximado de los modelos mencionados y no necesariamente el patrimonio automotriz actual del jugador, ya que tampoco está confirmado cuáles de estos vehículos continúan formando parte de su colección.