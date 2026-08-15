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Christina Burkenroad anuncia su retiro del futbol profesional tras convertirse en leyenda de Rayadas

La futbolista se destacó por su liderazgo y compañerismo dentro del terreno de juego, siempre con el respaldo de la afición rayada

Imagen de archivo de Christina Burkenroad de Rayadas de Monterrey. EFE/ Miguel Sierra
Imagen de archivo de Christina Burkenroad de Rayadas de Monterrey. EFE/ Miguel Sierra
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El fútbol femenil mexicano ha despedido a una de sus principales figuras históricas. La delantera mexicoestadounidense Christina Burkenroad confirmó de manera oficial su retiro del fútbol profesional a los 33 años de edad, cerrando una exitosa y emblemática etapa de seis temporadas defendiendo la camiseta de las Rayadas de Monterrey en la Liga MX Femenil.

A través de un emotivo mensaje en video difundido en las plataformas oficiales del club regiomontano, la atacante explicó que su decisión responde a inquietudes estrictamente personales y al deseo e iniciar un nuevo capítulo en su vida fuera de los terrenos de juego.

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Después de pensarlo mucho decidí que ya es momento de retirarme del futbol profesional. Quiero ver qué más puedo hacer, qué puedo crear, qué puedo aprender, a quién puedo ayudar y quién puedo ser fuera del futbol. Llegué aquí queriendo ver hasta dónde podía llegar como futbolista y ahora me voy con muchas ganas de ver hasta dónde puedo llegar como persona”, expresó la emblemática número 2.

El conjunto regiomontano agradeció los años que estuvo en la institución y fue parte del crecimiento del futbol femenino en México.
El conjunto regiomontano agradeció los años que estuvo en la institución y fue parte del crecimiento del futbol femenino en México. (TW Rayadas)

Un camino que superó toda expectativa en la Sultana del Norte

La llegada de ‘Burky’ al entorno albiazul ocurrió en el torneo Guard1anes 2020, procedente de una fructífera trayectoria internacional que incluyó pasos por el Orlando Pride en la NWSL de Estados Unidos, el IK Grand Bodø de Noruega y el Sparta de Praga en la República Checa.

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Lo que inicialmente se planteó como un contrato de tres años en medio de un contexto complejo por la pandemia global de COVID-19, se transformó en una estancia de seis años que marcó profundamente la identidad de la futbolista y de la afición regiomontana.

“Cuando llegué a Monterrey todavía estábamos en COVID. Era un país nuevo, una liga nueva, un equipo nuevo y casi no hablaba español. Nunca pensé que seis años después iba a seguir aquí, hablando español, sintiendo que Monterrey es mi casa, con una prometida, muchos goles y con compañeras que terminaron siendo familia”, recordó la atacante durante su despedida.

La mexicana logró ser una de las futbolistas más reconocidas del país. (Crédito: Rob Kinnan-USA TODAY Sports)
La mexicana logró ser una de las futbolistas más reconocidas del país. (Crédito: Rob Kinnan-USA TODAY Sports)

Un legado de goles, títulos y jerarquía ofensiva

Durante su ciclo con la institución de la Sultana del Norte, Burkenroad se estableció como una de las artilleras más contundentes del balompié azteca gracias a su fortaleza física, capacidad de remate en el juego aéreo e intuición dentro del área rival.

Números y logros de Burkenroad con Rayadas (2020 - 2026)

  • Partidos Oficiales: 247 encuentros disputados
  • Goles Marcados: 118 anotaciones
  • Posición Histórica de Goleo: 2.ª máxima goleadora del club (solo detrás de Desirée Monsiváis - 122)
  • Campeonatos de Liga MX Femenil: l3 Títulos (Apertura 2021, Clausura 2024, Apertura 2024)
  • Paso por Selección Mexicana: 14 partidos internacionales / 6 goles

Entre los momentos más memorables de su carrera en México destaca la consecución de tres trofeos de liga —incluyendo finales disputadas ante el acérrimo rival de la ciudad, Tigres Femenil— y la marca de haber alcanzado el centenar de goles como profesional durante la disputa de un Clásico Regiomontano.

La veterana impulsó a varias futbolistas en nuestro país con su carrera dentro y fuera de México. (REUTERS/Daniel Becerril)
La veterana impulsó a varias futbolistas en nuestro país con su carrera dentro y fuera de México. (REUTERS/Daniel Becerril)

El cierre de un ciclo en el cuadro albiazul

El anuncio del retiro tomó por sorpresa a la comunidad del fútbol nacional debido a que la delantera arrancó la temporada Apertura 2026 en el cuadro titular bajo el mando del cuerpo técnico regiomontano, participando en la victoria 2-1 sobre Tijuana a inicios del mes de agosto antes de ausentarse de las siguientes convocatorias.

Más allá de las marcas numéricas, la futbolista de 33 años enfatizó que se lleva consigo vivencias cotidianas que sellaron su vínculo con la institución:

“Las luces de las pantallas de los teléfonos en el estadio al minuto 85, escuchar el himno de la liga antes de cada partido, entrenar en El Barrial y contemplar la vista a las montañas antes de empezar cada sesión. Gracias a este club por creer en mí y gracias a Monterrey y a México por convertirse en una parte tan grande de mi vida”.

Con su salida, las Rayadas de Monterrey pierden a una referente histórica de su ataque y deberán reconfigurar su esquema ofensivo en la Liga MX Femenil, mientras que Christina Burkenroad se despide de las canchas dejando una huella imborrable en el crecimiento y profesionalización del fútbol femenil en el país.

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