Sheinbaum entrega tarjetas para la Beca Rita Cetina en Chiapas: cómo obtener el apoyo y cuándo se abre el próximo registro

Claudia Sheinbaum asistió a Chiapas para la entrega de tarjetas del Bienestar a los alumnos de primaria que se registraron a la Beca Rita Cetina (Captura de pantalla)

Claudia Sheinbaum estuvo presente en el estado de Chiapas el pasado 26 de junio para realizar la entrega de tarjetas del Bienestar para alumnos de primaria que se registraron durante marzo a la Beca Rita Cetina.

La presidenta de la República Mexicana estuvo acompañada de Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar y Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar.

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Cabe recordar que este año el programa amplió su cobertura para incorporar a niños de primaria ya que en su primera etapa solamente se había enfocado en estudiantes de secundaria. Su objetivo es llegar a todos los alumnos de nivel básico que cursen en alguna escuela pública del país.

Una niña mexicana sonríe mientras muestra una tarjeta de débito del Banco del Bienestar, representando el apoyo del programa Beca Rita Cetina para la educación de las estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo es el próximo registro a la Beca Rita Cetina y cómo inscribirse?

Durante la “Mañanera del Pueblo” del pasado lunes 22 de junio, Julio León, el titular de los programas señaló que en septiembre de 2026 se abrirá una convocatoria para la Beca Rita Cetina y todas las demás becas.

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En cuanto al registro, tomando en cuenta convocatorias anteriores, la inscripción se realiza de forma directa a través de la plataforma oficial: www.becaritacetina.gob.mx.

El proceso es totalmente gratuito y requiere datos personales, información escolar y un comprobante de domicilio digitalizado, así como una cuenta Llave MX.

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De la madre, padre o tutor

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte) | digitalizado

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) | digitalizado

Del beneficiario

CURP del menor

¿Cómo recoger la tarjeta para la Beca Rita Cetina?

La distribución de tarjetas para la Beca Rita Cetina avanza en todo el país, con un corte que reporta 2,1 millones de tarjetas entregadas, lo que representa el 42% del objetivo de cinco millones de plásticos.

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El proceso exige que la persona responsable del estudiante —ya sea madre, padre, tutora o tutor— acuda personalmente con documentación en regla. Es obligatorio presentar identificación oficial en original y copia, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio que no supere los seis meses de antigüedad. También se debe llevar el acta de nacimiento y la CURP de la o el estudiante beneficiado.

Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó la fecha del primer depósito de la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para los niños de primaria que se registraron durante marzo (Cortesía)

Quienes ya completaron el registro y aún no reciben la tarjeta deben esperar la notificación oficial que se dará a conocer directamente en las escuelas. Estas instituciones serán el punto de referencia para informar la fecha, el horario y la sede en la que se realizará la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar.

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