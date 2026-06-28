Precio del gas LP del 28 de junio al 4 de julio: consulta las tarifas máximas por estado

Las autoridades federales difunden los precios máximos autorizados del gas LP para la semana del 28 de junio al 4 de julio en distintas regiones del país. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la semana del 28 de junio al 4 de julio, los consumidores podrán consultar los precios máximos autorizados para la venta de gas LP en las diferentes regiones del país. La actualización, difundida por las autoridades federales mediante los canales oficiales, permite conocer el monto que puede cobrarse por kilogramo y por litro, dependiendo del municipio donde se adquiera el combustible.

Las tarifas no son iguales en todo el territorio nacional debido a que intervienen distintos factores en su determinación. Entre ellos se encuentran los costos de transporte, la infraestructura disponible para la distribución, las condiciones de almacenamiento y la logística necesaria para llevar el energético a cada zona. Como resultado, incluso municipios cercanos pueden registrar diferencias en el precio máximo permitido.

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Conocer estos valores antes de realizar una compra representa una herramienta útil para los hogares, ya que permite comparar el costo autorizado y detectar posibles cobros por encima de lo establecido. Además, la publicación semanal brinda mayor certeza a los consumidores y favorece una mayor transparencia en un mercado que forma parte de las necesidades básicas de millones de familias mexicanas.

Precios máximos del gas LP del 28 de junio al 4 de julio

El precio máximo del gas LP se consulta por kilogramo y por litro, según el municipio donde se compra el combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los precios máximos autorizados en algunas regiones del país son los siguientes:

Aguascalientes, Aguascalientes: $20.22 por kilogramo | $10.92 por litro.

Benito Juárez, Zacatecas: $20.66 | $11.16.

La Paz, Baja California Sur: $22.09 | $11.93.

Los Cabos, Baja California Sur: $22.78 | $12.30.

Carmen, Campeche: $19.64 | $10.61.

Tuxtla Chico, Chiapas: $18.69 | $10.09.

Cuauhtémoc, Ciudad de México: $19.56 | $10.56.

Tultitlán, Estado de México: $19.56 | $10.56.

Torreón, Coahuila: $19.90 | $10.75.

Tecomán, Colima: $19.56 | $10.56.

Ocampo, Durango: $20.91 | $11.29.

Irapuato, Guanajuato: $20.00 | $10.80.

San Miguel Ahuehuetitlán, Oaxaca: $19.80 | $10.69.

Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo: $19.10 | $10.31.

Zapopan, Jalisco: $19.72 | $10.65.

La Yesca, Nayarit: $20.51 | $11.07.

Monterrey, Nuevo León: $19.65 | $10.61.

Chapulco, Puebla: $19.19 | $10.36.

Sinaloa, Sinaloa: $21.15 | $11.42.

Reynosa, Tamaulipas: $18.05 | $9.75.

San Juan del Río, Querétaro: $19.56 | $10.56.

¿Por qué es importante consultar el precio máximo del gas LP?

Las autoridades ofrecen herramientas digitales para consultar tarifas vigentes del gas LP y presentar reportes ante irregularidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de precios máximos busca mantener condiciones más equilibradas dentro del mercado y evitar que los consumidores enfrenten cobros superiores a los autorizados. La actualización semanal permite que los costos se ajusten conforme a las condiciones de distribución en cada región, sin perder de vista la protección del bolsillo de las familias.

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Además de ofrecer certeza sobre el precio permitido, este mecanismo fomenta una mayor transparencia entre distribuidores y usuarios. Las autoridades también ponen a disposición herramientas digitales para consultar las tarifas vigentes y presentar reportes cuando exista alguna irregularidad, fortaleciendo así la vigilancia ciudadana y el cumplimiento de las disposiciones aplicables.

El gas LP continúa siendo uno de los energéticos de mayor uso en los hogares mexicanos, principalmente para la preparación de alimentos y otras actividades cotidianas. Por ello, conocer las tarifas autorizadas cada semana ayuda a planificar el gasto familiar, evita sorpresas al momento de la compra y contribuye a que el mercado opere bajo reglas claras que favorezcan tanto a los consumidores como a los proveedores.

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