México

Ondas tropicales 12 y 13 provocarán lluvias intensas en México hoy domingo 28 de junio: estos serán los estados afectados

Mientras tanto, la onda de calor concluirá en varias entidades del norte y sur del país

Guardar
Google icon
Mapa de plastilina y tela con casas, árboles, ríos, dos nubes de lluvia, ondas marinas numeradas 12 y 13, y figuras con paraguas.
Un mapa ilustra las ondas tropicales 12 y 13 que causan lluvias intensas en el sur de México, con nubes, casas y personas con paraguas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ondas tropicales número 12 y 13 continuarán desplazándose sobre territorio mexicano durante este domingo 28 de junio, generando condiciones para lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en distintas regiones del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el organismo, ambos sistemas interactúan con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con un canal de baja presión, favoreciendo precipitaciones de consideración principalmente en el Pacífico Sur, el occidente, el centro y el sureste del territorio nacional. Además, el SMN mantiene un monitoreo permanente sobre el desplazamiento de ambas ondas tropicales.

PUBLICIDAD

Ondas tropicales 12 y 13 recorrerán México con potencial de lluvias intensas

El SMN explicó que la onda tropical número 12 se desplaza sobre el occidente de México, donde interactúa con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera. Esta combinación favorecerá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en los estados del norte, occidente, centro, oriente y sur del país.

Mientras tanto, la onda tropical número 13 avanzará sobre Chiapas y, junto con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, provocará lluvias fuertes en esa región y en la Península de Yucatán, además de lluvias puntuales intensas en Oaxaca.

PUBLICIDAD

El organismo meteorológico indicó que ambas ondas tropicales permanecen bajo vigilancia debido a su evolución y a los efectos que continuarán generando durante las próximas horas.

Lluvias intensas afectarán a Michoacán, Guerrero y Oaxaca

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé el siguiente acumulado de precipitaciones para este domingo:

  • Lluvias intensas (75 a 150 mm): Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
  • Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Guanajuato, Estado de México y Morelos.
  • Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas y Yucatán.
  • Chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Coahuila, Nuevo León, Campeche y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas: Tabasco.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes e intensas podrían presentarse con descargas eléctricas, caída de granizo y generar encharcamientos, inundaciones, incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de posibles deslaves en zonas montañosas. Por ello, recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales de Conagua y de las autoridades de Protección Civil.

Onda de calor terminará en seis estados

Aunque persistirán temperaturas elevadas en buena parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional informó que este domingo concluirá la onda de calor que afectaba a diversas regiones.

Las entidades donde finalizará este fenómeno son:

  • Baja California Sur (sur)
  • Chihuahua (noreste)
  • Colima (este)
  • Michoacán (suroeste)
  • Guerrero (costa)
  • Oaxaca (este y sur)

Sin embargo, el ambiente continuará siendo muy caluroso. Se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 °C en zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Oaxaca, mientras que en otros estados del norte, occidente, Golfo de México y Península de Yucatán los valores oscilarán entre 35 y 40 °C.

Persistirán fuertes rachas de viento y oleaje en ambos litorales

Además de las lluvias, el pronóstico contempla vientos fuertes en varias regiones del país.

Las rachas de 50 a 70 km/h se presentarán en:

  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Oaxaca (Istmo de Tehuantepec)
  • Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas por efecto de la surada.

Asimismo, habrá rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, mientras que otras entidades registrarán vientos de hasta 50 km/h.

Respecto al litoral mexicano, el SMN pronosticó mar de fondo y oleaje de 1 a 2 metros en las costas del Pacífico, desde la península de Baja California hasta Chiapas, así como oleaje de la misma altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por lo que recomendó extremar precauciones a embarcaciones menores y actividades recreativas en playas.

Temas Relacionados

Onda tropicalLluviasClimaMeteorologíaMéxicoEstadosCDMXmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del gas LP del 28 de junio al 4 de julio: consulta las tarifas máximas por estado

Revisa los costos autorizados para esta semana y conoce cómo varían según el municipio donde se comercializa el combustible

Precio del gas LP del 28 de junio al 4 de julio: consulta las tarifas máximas por estado

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 28 de junio

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 28 de junio

¿Dónde y qué donar a Topos México para llevar suministros a Venezuela?

En la CDMX, la UNAM, la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de Formación Política habilitan centros de acopio para apoyo al pueblo venezolano

¿Dónde y qué donar a Topos México para llevar suministros a Venezuela?

Sheinbaum entrega tarjetas para la Beca Rita Cetina en Chiapas: cómo obtener el apoyo y cuándo se abre el próximo registro

La iniciativa, que en su fase inicial solo contemplaba a estudiantes de secundaria, este año sumó a niños de primaria a su cobertura

Sheinbaum entrega tarjetas para la Beca Rita Cetina en Chiapas: cómo obtener el apoyo y cuándo se abre el próximo registro

Por qué el nopal crudo es más efectivo que el nopal cocido para bajar el colesterol, según expertos en nutrición

El nopal es de los alimentos más estudiados de la dieta mexicana y hay una forma específica de comerlo que multiplica sus beneficios para el corazón

Por qué el nopal crudo es más efectivo que el nopal cocido para bajar el colesterol, según expertos en nutrición
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio

Alfonso Durazo responde al New York Times: niega investigación en su contra en EEUU y pide rectificar nota

Quién es el capo de la droga que se perfila a quitar el poder al Cártel de Sinaloa y dominar ese estado

Asesinan a segundo agente de la FESC en ataque armado en el Valle de Mexicali

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 27 de junio: Ataques y fugas en moto dejan cinco muertos en Tepito y Centro Histórico

ENTRETENIMIENTO

Alex B amenaza con revelar secretos de Pati Chapoy y denuncia presunto “terrorismo laboral” contra Daniel Bisogno antes de morir

Alex B amenaza con revelar secretos de Pati Chapoy y denuncia presunto “terrorismo laboral” contra Daniel Bisogno antes de morir

Polémica por coronación de Verónica Castro como ‘Reina Estrella Aliada 2026’ en Marcha LGBTIQ+ en CDMX

Muere Rebeca Vargas, esposa del productor Miguel Ángel Herros, creador de ‘La rosa de Guadalupe’

Regresa Harry Styles a la CDMX como parte de su gira Together, Together: fechas, horarios y posible setlist

Marcha LGBT: Esta fue la primera película mexicana que mostró un beso entre hombres

DEPORTES

FIFA designa cuerpo arbitral para el Países Bajos vs Marruecos en Monterrey

FIFA designa cuerpo arbitral para el Países Bajos vs Marruecos en Monterrey

Quién será la rival de Renata Zarazúa en la primera ronda de Wimbledon

Alejandro Mejía se proclama como campeón del HR Derby 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

Gala Liga Mexicana de Beisbol: quiénes fueron los ganadores a lo mejor de la temporada 2025

¡Duro fin de semana para Checo Pérez! El piloto mexicano abandona el Gran Premio de Austria en la Vuelta 6