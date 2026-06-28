Ondas tropicales 12 y 13 provocarán lluvias intensas en México hoy domingo 28 de junio: estos serán los estados afectados

Un mapa ilustra las ondas tropicales 12 y 13 que causan lluvias intensas en el sur de México, con nubes, casas y personas con paraguas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ondas tropicales número 12 y 13 continuarán desplazándose sobre territorio mexicano durante este domingo 28 de junio, generando condiciones para lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en distintas regiones del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el organismo, ambos sistemas interactúan con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con un canal de baja presión, favoreciendo precipitaciones de consideración principalmente en el Pacífico Sur, el occidente, el centro y el sureste del territorio nacional. Además, el SMN mantiene un monitoreo permanente sobre el desplazamiento de ambas ondas tropicales.

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Ondas tropicales 12 y 13 recorrerán México con potencial de lluvias intensas

El SMN explicó que la onda tropical número 12 se desplaza sobre el occidente de México, donde interactúa con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera. Esta combinación favorecerá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en los estados del norte, occidente, centro, oriente y sur del país.

Mientras tanto, la onda tropical número 13 avanzará sobre Chiapas y, junto con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, provocará lluvias fuertes en esa región y en la Península de Yucatán, además de lluvias puntuales intensas en Oaxaca.

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El organismo meteorológico indicó que ambas ondas tropicales permanecen bajo vigilancia debido a su evolución y a los efectos que continuarán generando durante las próximas horas.

Lluvias intensas afectarán a Michoacán, Guerrero y Oaxaca

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé el siguiente acumulado de precipitaciones para este domingo:

Lluvias intensas (75 a 150 mm): Michoacán , Guerrero y Oaxaca .

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Guanajuato , Estado de México y Morelos .

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua , Durango , Sinaloa , Nayarit , Jalisco , Colima , Tamaulipas , San Luis Potosí , Zacatecas , Aguascalientes , Querétaro , Hidalgo , Ciudad de México , Puebla , Tlaxcala , Veracruz , Chiapas y Yucatán .

Chubascos (5 a 25 mm): Sonora , Coahuila , Nuevo León , Campeche y Quintana Roo .

Lluvias aisladas: Tabasco.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes e intensas podrían presentarse con descargas eléctricas, caída de granizo y generar encharcamientos, inundaciones, incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de posibles deslaves en zonas montañosas. Por ello, recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales de Conagua y de las autoridades de Protección Civil.

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Onda de calor terminará en seis estados

Aunque persistirán temperaturas elevadas en buena parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional informó que este domingo concluirá la onda de calor que afectaba a diversas regiones.

Las entidades donde finalizará este fenómeno son:

Baja California Sur (sur)

Chihuahua (noreste)

Colima (este)

Michoacán (suroeste)

Guerrero (costa)

Oaxaca (este y sur)

Sin embargo, el ambiente continuará siendo muy caluroso. Se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 °C en zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Oaxaca, mientras que en otros estados del norte, occidente, Golfo de México y Península de Yucatán los valores oscilarán entre 35 y 40 °C.

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Persistirán fuertes rachas de viento y oleaje en ambos litorales

Además de las lluvias, el pronóstico contempla vientos fuertes en varias regiones del país.

Las rachas de 50 a 70 km/h se presentarán en:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Oaxaca (Istmo de Tehuantepec)

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas por efecto de la surada.

Asimismo, habrá rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, mientras que otras entidades registrarán vientos de hasta 50 km/h.

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Respecto al litoral mexicano, el SMN pronosticó mar de fondo y oleaje de 1 a 2 metros en las costas del Pacífico, desde la península de Baja California hasta Chiapas, así como oleaje de la misma altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por lo que recomendó extremar precauciones a embarcaciones menores y actividades recreativas en playas.