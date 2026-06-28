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¿Dónde y qué donar a Topos México para llevar suministros a Venezuela?

En la CDMX, la UNAM, la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de Formación Política habilitan centros de acopio para apoyo al pueblo venezolano

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Dos personas con uniforme rojo de Topos Tlatelolco organizan cajas y artículos envueltos en un cuarto. Se observan carritos de mano
Brigadistas de Topos Tlatelolco en México organizan equipos de rescate y ayuda humanitaria para su envío a Venezuela tras el sismo. (@topos)

Tras los sismos registrados en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, que dejaron alrededor de 1,430 personas sin vida, la Brigada de Rescate Topos México ya se encuentra en el país sudamericano. A través de un video difundido desde Caracas, informaron que se dirigen a La Guaira, una de las zonas más afectadas por el siniestro.

La Brigada hizo un llamado urgente para evitar estafas en redes sociales: el Gobierno de México no está pidiendo donaciones.

“Tengan cuidado con otros grupos. Pueden identificarnos por nuestro logo original y nuestro color rojo característico. Toda la información oficial está en nuestros sitios. Los únicos Topos haciendo esta labor con un centro de acopio propio, y dirigiendo a otros, somos nosotros”.

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Los insumos recolectados están siendo trasladados a Venezuela mediante vuelos comerciales, gracias al patrocinio de diversas aerolíneas comerciales.

Centro de Acopio y Donativos: Topos México

  • Donativos Económicos: A través de la página oficial Topos.mx, donde se encuentra la cuenta de Santander (disponible nuevamente a partir del lunes 29 de junio).
  • Centro de Acopio Físico: Calle Magistrados 75, Col. Ampliación El Sifón, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09180, Ciudad de México.

¿Qué donar a los Topos?

  • Insumos básicos y médicos: Agua embotellada, casas de campaña, lonas de plástico, repelente de insectos, protector solar, toallas sanitarias, jabón, alcohol, gasas y vendas.
  • Alimentos no perecederos: Leche en polvo, comida enlatada, sopas instantáneas y barras energéticas.
  • Para los rescatistas: Cascos, guantes, botas, máscaras con filtro, lámparas, picos, palas, barras de palanca, esmeriles, rotomartillos, cizallas, separadores, mosquetones/arneses, botiquines de trauma, camillas, collares cervicales, silbatos, radios de comunicación (para puesto de mando) y pintura en aerosol naranja (para marcaje).

Centros de acopio en la CDMX

Además de la Brigada Topos, distintas instituciones han habilitado espacios para recibir ayuda para el pueblo venezolano:

UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)

  • Apertura: A partir del lunes 29 de junio.
  • Ubicación: Centro de Acopio UNAM, Estadio Olímpico Universitario (Estacionamiento 8, adelante de las astas bandera).
  • Horario: 10:00 a 18:00 horas.
  • ¿Qué reciben? Agua embotellada, alimentos enlatados, artículos de higiene personal (jabón, pasta, cepillos, papel higiénico), toallas sanitarias, pañales, insumos de primeros auxilios y herramientas de mano para remoción de escombros (barretas, palas y picos).
Infografía del Centro de Acopio UNAM para Venezuela. Contiene logo UNAM, bandera Venezuela, lista con siete tipos de donaciones, ubicación y fechas de recolección
La Universidad Nacional Autónoma de México habilita un centro de acopio para recolectar ayuda humanitaria destinada a Venezuela tras un sismo, especificando artículos y ubicación. (@CulturaUNAM)

Cámara de Diputados

  • Apertura: Activo desde el pasado viernes 26 de junio.
  • Ubicación: Se reciben donaciones en todos los accesos peatonales y vehiculares de la institución.
  • ¿Qué reciben? Leche en polvo, comida enlatada, agua embotellada y artículos de higiene personal y limpieza.

Instituto Nacional de Formación Política (INFP)

  • Nota: Todo el apoyo recolectado aquí se enviará a través de la Embajada de Venezuela.
  • Apertura: A partir del lunes 29 de junio.
  • Ubicación: Av. Guadalupe #64, Col. Agrícola Pantitlán, Alcaldía Iztacalco, CDMX.
  • Horario: 10:00 a 19:00 horas.
  • ¿Qué reciben? Medicamentos (analgésicos y antiinflamatorios), insumos médicos (jeringas, gasas, vendas, guantes), lámparas de mano/solares, pilas, artículos de aseo personal y alimentos no perecederos.
Mujer con delantal azul y camiseta roja empaca productos de cajas en bolsas de plástico; cajas de alimentos y botellas de agua apiladas al fondo
La Brigada de Rescate Topos México llega a Venezuela tras los sismos del 24 de junio que dejan alrededor de 1,430 personas sin vida. |(Parque Nacional Los Alerces)

México continúa enviando apoyo al pueblo de Venezuela para atender la situación. Hasta ayer por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que un convoy de rescatistas de la Cruz Roja Mexicana y de la Brigada de Rescate Internacional Cancún, así como elementos de Topos Azteca, partieron a tierras venezolanas en un vuelo comercial.

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La misión incluye 5 binomios caninos y 3.5 toneladas de equipo y herramientas para las labores de búsqueda y rescate.

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