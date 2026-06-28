México

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 28 de junio

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Guardar
Google icon
Las tres garitas de Tijuana son Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro (Infobae Imagen Ilustrativa)
Las tres garitas de Tijuana son Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro (Infobae Imagen Ilustrativa)

Las garitas que conectan Tijuana, en Baja California, con San Diego, California, en Estados Unidos son un punto clave para el tránsito binacional, impactando a trabajadores, turistas y comercio internacional.

Con tiempos de espera que pueden extenderse y cambios constantes en la operación, mantenerse informado es esencial.

Es por eso que aquí ofrecemos un panorama actualizado del estado de las principales garitas: OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este domingo 28 de junio, con datos clave y consejos útiles para un cruce más eficiente.

PUBLICIDAD

En vivo: el estado de las garitas de Tijuana

Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

¿Cuáles son los horarios de las garitas de Tijuana?

El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

Tráfico en Baja CaliforniaTráfico en Garitasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del gas LP del 28 de junio al 4 de julio: consulta las tarifas máximas por estado

Revisa los costos autorizados para esta semana y conoce cómo varían según el municipio donde se comercializa el combustible

Precio del gas LP del 28 de junio al 4 de julio: consulta las tarifas máximas por estado

Ondas tropicales 12 y 13 provocarán lluvias intensas en México hoy domingo 28 de junio: estos serán los estados afectados

Mientras tanto, la onda de calor concluirá en varias entidades del norte y sur del país

Ondas tropicales 12 y 13 provocarán lluvias intensas en México hoy domingo 28 de junio: estos serán los estados afectados

¿Dónde y qué donar a Topos México para llevar suministros a Venezuela?

En la CDMX, la UNAM, la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de Formación Política habilitan centros de acopio para apoyo al pueblo venezolano

¿Dónde y qué donar a Topos México para llevar suministros a Venezuela?

Sheinbaum entrega tarjetas para la Beca Rita Cetina en Chiapas: cómo obtener el apoyo y cuándo se abre el próximo registro

La iniciativa, que en su fase inicial solo contemplaba a estudiantes de secundaria, este año sumó a niños de primaria a su cobertura

Sheinbaum entrega tarjetas para la Beca Rita Cetina en Chiapas: cómo obtener el apoyo y cuándo se abre el próximo registro

Por qué el nopal crudo es más efectivo que el nopal cocido para bajar el colesterol, según expertos en nutrición

El nopal es de los alimentos más estudiados de la dieta mexicana y hay una forma específica de comerlo que multiplica sus beneficios para el corazón

Por qué el nopal crudo es más efectivo que el nopal cocido para bajar el colesterol, según expertos en nutrición
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio

Alfonso Durazo responde al New York Times: niega investigación en su contra en EEUU y pide rectificar nota

Quién es el capo de la droga que se perfila a quitar el poder al Cártel de Sinaloa y dominar ese estado

Asesinan a segundo agente de la FESC en ataque armado en el Valle de Mexicali

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 27 de junio: Ataques y fugas en moto dejan cinco muertos en Tepito y Centro Histórico

ENTRETENIMIENTO

Alex B amenaza con revelar secretos de Pati Chapoy y denuncia presunto “terrorismo laboral” contra Daniel Bisogno antes de morir

Alex B amenaza con revelar secretos de Pati Chapoy y denuncia presunto “terrorismo laboral” contra Daniel Bisogno antes de morir

Polémica por coronación de Verónica Castro como ‘Reina Estrella Aliada 2026’ en Marcha LGBTIQ+ en CDMX

Muere Rebeca Vargas, esposa del productor Miguel Ángel Herros, creador de ‘La rosa de Guadalupe’

Regresa Harry Styles a la CDMX como parte de su gira Together, Together: fechas, horarios y posible setlist

Marcha LGBT: Esta fue la primera película mexicana que mostró un beso entre hombres

DEPORTES

FIFA designa cuerpo arbitral para el Países Bajos vs Marruecos en Monterrey

FIFA designa cuerpo arbitral para el Países Bajos vs Marruecos en Monterrey

Quién será la rival de Renata Zarazúa en la primera ronda de Wimbledon

Alejandro Mejía se proclama como campeón del HR Derby 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

Gala Liga Mexicana de Beisbol: quiénes fueron los ganadores a lo mejor de la temporada 2025

¡Duro fin de semana para Checo Pérez! El piloto mexicano abandona el Gran Premio de Austria en la Vuelta 6