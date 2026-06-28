Ataque armado en Culiacán deja dos jóvenes heridos y un menor privado de la libertad

Varias personas se encontraban reunidas frente a un domicilio cuando fueron sorprendidas por hombres armados. (Imagen ilustrativa | crédito: redes sociales | Infobae México)

Un ataque armado registrado la tarde del sábado 27 de junio en la colonia Ampliación 5 de Febrero, en Culiacán, Sinaloa, dejó como saldo dos jóvenes heridos y la presunta privación ilegal de la libertad de un menor de edad, de acuerdo con información proporcionada por autoridades locales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 horas en las inmediaciones de la calle Convención de Apatzingán y la avenida Paseo del Rey, cerca de la colonia Siete Gotas. Tras recibir reportes de detonaciones de arma de fuego, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno se movilizaron hacia el lugar.

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Según los primeros informes, varias personas se encontraban reunidas frente a un domicilio cuando fueron sorprendidas por hombres armados que arribaron al sitio a bordo de un vehículo blanco de modelo reciente. Los agresores descendieron de la unidad y abrieron fuego contra quienes se encontraban en el inmueble.

Como consecuencia del ataque, resultaron lesionados Jesús Andrés, de 16 años, y Raúl, de 19, ambos residentes de la zona. Las víctimas recibieron atención médica tras ser trasladadas a hospitales por distintos medios. Uno de ellos fue llevado por familiares en un vehículo particular, mientras que el otro fue atendido por paramédicos y trasladado en ambulancia.

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De manera preliminar, las autoridades también recibieron reportes sobre un tercer joven que habría sido privado de la libertad durante la agresión. Se trató de un menor de edad cuya identidad no fue revelada oficialmente. Hasta el momento no se informó sobre su paradero ni sobre posibles avances en su localización.

Elementos de la Policía Estatal, fuerzas federales y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para asegurar la zona y realizar las primeras diligencias. Durante el procesamiento de la escena fueron localizados y asegurados diversos casquillos percutidos de arma larga, los cuales quedaron integrados a la carpeta de investigación.

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La Fiscalía estatal inició las indagatorias para esclarecer lo ocurrido, determinar el móvil de la agresión e identificar a los responsables. Hasta el cierre de esta nota informativa no se reportaban personas detenidas por estos hechos.

La colonia 5 de Febrero y el sur de Culiacán: ataques recurrentes en medio de la crisis de seguridad

El ataque ocurrido en la colonia Ampliación 5 de Febrero se registró en una de las zonas de Culiacán que ha aparecido de manera recurrente en reportes de hechos violentos. En los últimos meses se han documentado agresiones armadas contra viviendas y ataques con víctimas mortales en ese sector y en colonias aledañas del sur de la capital sinaloense, como 7 Gotas, Huizaches y Lázaro Cárdenas.

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Entre los casos reportados se encuentra un ataque armado contra un inmueble en la propia colonia 5 de Febrero y una agresión registrada en abril de 2025 que dejó dos personas sin vida dentro de una vivienda.

El contexto local se desarrolla además en medio de una escalada de violencia que ha impactado a todo Sinaloa desde el recrudecimiento de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. Diversos episodios recientes han incluido homicidios múltiples, enfrentamientos armados, bloqueos carreteros, privaciones de la libertad y ataques en distintos puntos de Culiacán. La situación ha llevado a que la capital sinaloense figure entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad del país, según datos citados por medios nacionales.

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Reportes periodísticos y registros oficiales han señalado que las colonias del sur de Culiacán concentran de manera frecuente investigaciones por homicidio y desaparición de personas. Tan solo durante diversas jornadas de violencia registradas en 2025, autoridades estatales reportaron hallazgos de víctimas y la apertura de carpetas de investigación en sectores cercanos a donde ocurrió el ataque de este sábado.

Este contexto convierte al ataque de la colonia Ampliación 5 de Febrero en un nuevo episodio dentro de una dinámica de violencia que continúa afectando a distintos sectores de Culiacán y que mantiene bajo presión a las corporaciones de seguridad estatales y federales.

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