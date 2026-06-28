El video que contradice a la SENER: Sheinbaum sí anunció a Rodríguez Padilla en el INEEL

En un acto en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informa, con Luz Elena González presente, que el exdirector de Pemex deja la paraestatal tras un acuerdo y pasa a encabezar el instituto

El 14 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció públicamente en Palacio Nacional —con la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, presente— que Víctor Rodríguez Padilla asumiría la conducción del INEEL tras acordar su salida de la paraestatal.

En ese mismo acto, Sheinbaum explicó que ambos se conocen desde su época en la Facultad de Ciencias de la UNAM y que el acuerdo original era que Rodríguez Padilla permaneciera en Pemex solo un año y medio, compromisos que, según la Presidencia, se respetaron.

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El nombramiento no quedó solo en palabras. El 1 de junio de 2026, el INEEL llevó a cabo un evento interno para presentar ante su comunidad a su nuevo Director General, el Dr. Víctor Rodríguez Padilla. En esa ceremonia, el exdirector de Pemex declaró que asumía “con honor y responsabilidad” la dirección del instituto. Dos días después, el 3 de junio, el INEEL difundió un boletín que documentó el relevo institucional respecto al entonces titular, Víctor Alejandro Salcido González.

Su presencia en el cargo se extendió más allá de la ceremonia inicial. El 24 de junio, Rodríguez Padilla encabezó un evento con motivo del décimo aniversario de la responsabilidad asignada al instituto para desarrollar investigación orientada al impulso de las energías limpias en México. Todo quedó documentado con fotografías y publicaciones en los canales institucionales del gobierno federal.

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En un acto en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informa, con Luz Elena González presente, que el exdirector de Pemex deja la paraestatal tras un acuerdo y pasa a encabezar el instituto

El video que lo cambió todo

El 26 de junio, la doctora María Felicia Jiménez Lavie, esposa del funcionario, difundió en YouTube un video de más de cinco minutos. La grabación, registrada presuntamente el 15 de marzo de 2026 con una cámara de vigilancia, muestra al exfuncionario agrediendo físicamente a Jiménez en la estancia de lo que presuntamente es su domicilio. Los hechos habrían ocurrido cuando Rodríguez Padilla aún era director de Pemex.

Jiménez acompañó el material con un mensaje en el que denunció la violencia ejercida por su esposo: “En casa, un alto mando del Gobierno actual le pega a su esposa. Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener dónde vivir y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de la presidencia”.

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La denunciante también pidió ayuda directamente a Sheinbaum y advirtió: “Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla”.

Momento en que el exdirector de Pemex jala del cabello a su esposa. Crédito: YouTube - María Felicia Jiménez

La versión de la SENER que no cuadra

Horas después de la viralización del video, la Secretaría de Energía emitió una tarjeta informativa con una postura que generó cuestionamientos inmediatos: el INEEL precisó que, aunque existió la intención de incorporar al exdirector general de Pemex tras su salida de la empresa, ese nombramiento nunca llegó a formalizarse.

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La dependencia añadió que, tras los recientes acontecimientos de conocimiento público, no se contempla concretar su incorporación al servicio público federal.

La contradicción es evidente: el propio portal del Gobierno de México aún mantenía publicado el boletín del 3 de junio en el que el INEEL anunciaba la llegada de Rodríguez Padilla a la Dirección General.

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@SENER_mx

Las reacciones institucionales

Ante el escándalo, los posicionamientos llegaron desde varios frentes:

Claudia Sheinbaum aseguró que la víctima recibirá “toda la ayuda” y señaló que, si Jiménez decide presentar una denuncia formal, contará con el respaldo institucional.

La Secretaría de las Mujeres confirmó que estableció contacto con Jiménez para ofrecer acompañamiento y medidas de protección.

La Fiscalía General de Morelos abrió una investigación, precisando que los hechos habrían ocurrido en el interior de un domicilio en el municipio de Emiliano Zapata.

Víctor Rodríguez Padilla publicó un mensaje en X en el que informó que se separaba de cualquier cargo público para atender el proceso como ciudadano y reiteró su disposición para colaborar con las autoridades.

Hasta el momento, ni la SENER ni el INEEL han explicado públicamente qué estatus jurídico tenía Rodríguez Padilla durante las semanas en que encabezó actos institucionales del organismo sin —según la versión oficial— haber sido formalmente nombrado.

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