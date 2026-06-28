México

De Gertz Manero a López Beltrán: los escándalos de lujo que contradicen la austeridad de Morena

El partido fundado bajo el lema “por el bien de todos, primero los pobres” acumula una lista creciente de funcionarios y figuras cercanas

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La declaración patrimonial difundida por The Guardian reporta siete autos, cuentas en cuatro países y un departamento en Madrid de 1 millón de euros; el ex titular de la FGR sostiene que parte del patrimonio es heredado. (Infobae-Itzallana)
La declaración patrimonial difundida por The Guardian reporta siete autos, cuentas en cuatro países y un departamento en Madrid de 1 millón de euros; el ex titular de la FGR sostiene que parte del patrimonio es heredado. (Infobae-Itzallana)

El ex fiscal general Alejandro Gertz Manero, designado por la presidenta Claudia Sheinbaum como embajador de México en el Reino Unido, reveló recientemente su declaración patrimonial. El documento, de acuerdo con información publicada por The Guardian, incluye:

  • 10 propiedades en distintos países
  • Siete vehículos, entre ellos dos Rolls-Royce (uno valuado en 150 mil dólares)
  • Joyas valuadas en más de un millón de dólares
  • Una colección de arte por casi medio millón de dólares
  • Cuentas bancarias en México, Estados Unidos, España y Suiza
  • Un apartamento en Madrid adquirido por un millón de euros
  • Una propiedad en Estados Unidos valuada en más de un millón de dólares

En su declaración, Gertz Manero señaló que varios de estos bienes fueron heredados. El funcionario pertenece a Morena, el partido gobernante que históricamente ha abanderado la austeridad como principio político central.

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The contry’s attorney general, Alejandro Gertz Manero and Mexican Secretary of Security and Citizen Protection Omar Garcia Harfuch talks during a press conference where authorities announced the detention of 14 people suspected of involvement in the illicit fuel trade, in Mexico City, Mexico, September 7, 2025. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
The contry’s attorney general, Alejandro Gertz Manero and Mexican Secretary of Security and Citizen Protection Omar Garcia Harfuch talks during a press conference where authorities announced the detention of 14 people suspected of involvement in the illicit fuel trade, in Mexico City, Mexico, September 7, 2025. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

“Por el bien de todos, primero los pobres”

Ese contraste no pasó inadvertido. La experta en políticas públicas Viri Ríos, directora de Mexico Decoded, señaló al medio británico que Morena “se ha asociado históricamente con la austeridad como parte de su plataforma política”, pero que en la práctica el partido es “una mezcla de funcionarios, políticos y personalidades de todo tipo y nivel socioeconómico”.

El fundador del partido, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, era conocido por conducir un viejo sedán, reducir su propio salario y renunciar tanto a la residencia presidencial como al avión privado. Su frase más repetida —“no puede haber un gobierno rico si el pueblo es pobre”— fue adoptada también por Sheinbaum.

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Sin embargo, el caso de Gertz Manero no es el primero en generar tensión entre ese discurso y la realidad documentada de figuras cercanas al partido.

Un patrón que se repite

En 2025, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, generó críticas al ser visto hospedado en un hotel de Tokio con tarifa de 400 dólares por noche. Según reportes de medios locales, su gasto en el restaurante del mismo hotel habría ascendido a 2 mil 600 dólares. En una carta publicada en Instagram, López Beltrán admitió el viaje pero afirmó haber utilizado recursos propios y calificó las críticas como “una campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias”.

Ese escándalo ocurrió meses después de que Morena publicara nuevas directrices internas en las que señalaba que “las muestras de ostentación material, como joyas, ropa de diseñador, propiedades o automóviles de alto valor, restaurantes de lujo o turismo” contradecían los principios del partido.

El año pasado, el senador Adán Augusto López Hernández, otro aliado cercano de López Obrador, reconoció haber recibido casi 4.5 millones de dólares en ingresos privados entre 2023 y 2024, según reportó el medio N+. El legislador declaró que los fondos correspondían a servicios legales y que todos sus ingresos estaban debidamente declarados.

Más recientemente, José Ramón López Beltrán, otro hijo del expresidente, fue fotografiado en una tienda Cartier en Cancún. Y un político local de Morena en Tulum fue criticado en redes sociales tras publicar un video en TikTok en el que aparecía en un jet privado con ropa de lujo; el partido abrió una investigación al respecto.

Exponen nuevamente a Andy López Beltrán en su viaje a Japón. | @Claudio Ochoa
Exponen nuevamente a Andy López Beltrán en su viaje a Japón. | @Claudio Ochoa

El costo político de la contradicción

Para Ríos, la indignación que generan estos casos no deriva necesariamente de la riqueza personal de los políticos, sino de situaciones en las que el nivel de vida supera con creces los salarios gubernamentales declarados.

La analista considera que Morena “cometió un error estratégico al asociar todo tipo de riqueza con una falta de moralidad”, pues esa postura hace políticamente costoso cualquier signo de prosperidad entre sus propias filas — especialmente en temporada electoral.

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