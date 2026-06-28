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La Casa de los Famosos México vuelve: revelan la fecha de estreno de la cuarta temporada y crece la expectativa

El esperado reality ya inició la cuenta regresiva con importantes anuncios sobre su próxima edición y varias novedades para sus seguidores

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La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México se estrena este domingo 26 de julio a las 8:30 de la noche por Las Estrellas y con transmisión 24 horas en ViX. (Jesús Avilés/Infobae México)

La espera terminó para los seguidores de La Casa de los Famosos México. A través de las redes sociales oficiales del reality se confirmó que la cuarta temporada se estrenará el próximo domingo 26 de julio a las 8:30 de la noche por Las Estrellas, además de contar con transmisión permanente las 24 horas del día mediante ViX.

El video promocional también deja ver que Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice continuarían como conductores del programa, por lo que el equipo principal de presentación se mantendría para esta nueva edición.

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La campaña de lanzamiento adelanta una temporada con más intensidad y promete sorprender a la audiencia, aunque por ahora la producción mantiene en secreto la identidad de las celebridades que ingresarán a la casa.

Elaine Haro interpretará el tema principal de la nueva temporada

Campaña promocional de 'La Casa de los Famosos'.

La producción anteriormente también anunció que Elaine Haro será la encargada de interpretar la canción oficial de la cuarta temporada, convirtiéndose en la nueva voz que acompañará la identidad del programa.

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El anuncio fue realizado mediante un video en el que la actriz y cantante aparece dentro de un estudio de grabación, grabando parte del trabajo musical que formará parte del reality durante las próximas semanas.

La música se ha convertido en uno de los elementos distintivos de La Casa de los Famosos México. En temporadas anteriores, el tema principal estuvo a cargo de Kabah, Matute y Piso 21, por lo que ahora Elaine Haro buscará dejar su propia marca en la historia del programa.

Los participantes que marcaron las primeras tres temporadas

La casa de los famosos México
La primera temporada de La Casa de los Famosos México destacó a Wendy Guevara, Nicola Porcella, Sergio Mayer y Poncho de Nigris entre los nombres que dominan la conversación. (Foto: Instagram)

A lo largo de sus primeras ediciones, el reality ha reunido a figuras que lograron convertirse en protagonistas tanto por su estrategia como por los momentos que vivieron dentro de la casa. En la primera temporada destacaron Wendy Guevara, Nicola Porcella, Sergio Mayer y Poncho de Nigris, quienes concentraron gran parte de la conversación entre el público.

La segunda edición también dejó nombres que dominaron las redes sociales y las galas del programa, entre ellos Mario Bezares, ganador de la temporada, además de Arath de la Torre, Karime Pindter, Briggitte Bozzo, Gala Montes y Adrián Marcelo, quienes protagonizaron algunas de las historias más comentadas.

En la tercera edición, nombres como Facundo, Ninel Conde, Olivia Collins, Alexis Ayala, Mariana Botas, Aarón Mercury, Mar Contreras, Dalilah Polanco, Elaine Haro, Aldo de Nigris, Priscila Valverde, Shiky, Adrián Di Monte, Luis Rodríguez “El Guana” y Abel Sáenz “El Abelito” dieron vida a una temporada que volvió a colocar al reality entre los programas más comentados, manteniendo el interés del público hasta la gran final.

Con estos antecedentes, la cuarta temporada llega con altas expectativas, ya que los seguidores esperan un nuevo elenco capaz de generar alianzas, rivalidades y momentos que vuelvan a colocar al programa entre los temas más vistos del entretenimiento en México.

¿Qué es La Casa de los Famosos México y cómo funciona?

La Casa de los Famosos México funciona con pruebas semanales, nominaciones y votaciones del público que decide qué habitantes permanecen en la casa. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
La Casa de los Famosos México funciona con pruebas semanales, nominaciones y votaciones del público que decide qué habitantes permanecen en la casa. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La Casa de los Famosos México es un reality show de convivencia en el que un grupo de celebridades permanece completamente aislado del exterior mientras es observado por cámaras las 24 horas del día.

El desarrollo de la competencia depende de las pruebas semanales, las nominaciones y, principalmente, de la participación del público, que mediante sus votos decide qué habitantes permanecen en la casa y cuáles deben abandonar la competencia.

La combinación de estrategias, convivencia, conflictos, alianzas y votaciones ha convertido al formato en uno de los programas de entretenimiento más exitosos de la televisión mexicana, generando conversación constante tanto en redes sociales como entre la audiencia.

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