Celida López se registra como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Sonora rumbo a 2027

La exalcaldesa de Hermosillo recordó que en los últimos cinco años ha ocupado distintos cargos dentro de la administración estatal. Foto: Cortesía (Cortesía)

Celida López Cárdenas formalizó su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de los Comités para la Defensa de la Transformación en Sonora, dentro del proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027. La exfuncionaria aseguró que privilegiará la unidad del movimiento y el trabajo cercano con la ciudadanía.

La también exintegrante del gabinete estatal afirmó que recorrerá los municipios de Sonora para escuchar a la militancia y construir una propuesta basada en las necesidades de la población, siempre bajo las reglas establecidas por el partido.

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Celida López Cárdenas oficializó este 26 de junio su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de los Comités para la Defensa de la Transformación en Sonora, en el marco del proceso interno de Morena para definir a quien encabezará los trabajos políticos del partido rumbo a 2027.

La exalcaldesa de Hermosillo recordó que en los últimos cinco años ha ocupado distintos cargos dentro de la administración estatal. Foto: Cortesía (Cortesía)

Durante su registro, la exsecretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) destacó que participará con disciplina e institucionalidad, al tiempo que reiteró que la unidad de Morena será fundamental para consolidar los avances de la Cuarta Transformación en el estado.

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Celida López destaca la unidad de Morena rumbo a 2027

Al presentar su registro ante Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Celida López expresó su confianza en el proceso interno del partido y llamó a mantener la cohesión del movimiento.

“Confiamos en Ariadna Montiel y en Citlali Hernández; son dos mujeres ejemplo de nuestro movimiento, estamos en manos de dos mujeres íntegras", manifestó.

Asimismo, sostuvo que su participación buscará servir como portavoz de la ciudadanía y fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación en Sonora, respetando las reglas establecidas por el partido.

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La exalcaldesa de Hermosillo recordó que en los últimos cinco años ha ocupado distintos cargos dentro de la administración estatal. Foto: Cortesía (Cortesía)

Durante su mensaje, Celida López reconoció el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo Montaño, a quien atribuyó el impulso de proyectos de inversión, infraestructura y desarrollo social en la entidad.

La aspirante señaló que, de resultar favorecida en el proceso interno, buscará dar continuidad a esas acciones y ampliar los programas dirigidos a atender las principales necesidades de las familias sonorenses.

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“Reconozco el trabajo de nuestro gobernador Alfonso Durazo; me ha dado la oportunidad de crecer durante cinco años en su gabinete", afirmó.

Resalta su experiencia en el servicio público

La exalcaldesa de Hermosillo recordó que en los últimos cinco años ha ocupado distintos cargos dentro de la administración estatal, entre ellos:

Secretaria de Turismo .

Jefa de la Oficina del Ejecutivo .

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa).

Además, destacó que se incorporó a Morena por invitación del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como parte del proyecto político que, aseguró, continúa respaldando.

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Anuncia recorridos por Sonora para escuchar a la militancia

Como parte de esta nueva etapa, Celida López informó que recorrerá diversas regiones de Sonora para dialogar con militantes y simpatizantes, con el objetivo de construir una propuesta basada en las demandas ciudadanas.

“La transformación se defiende en las calles, en las comunidades y en el diálogo con la gente”, expresó.

En su registro estuvo acompañada por Fermín González Gaxiola, fundador de Morena en Sonora y exalcalde de Hermosillo; Mónica Gutiérrez, presidenta del módulo de riego del Fuerte Mayo; Trinidad Sánchez, presidente de la Federación de Pescadores Ribereños de Sonora; Jesús Molina, fundador del partido en la entidad; y Ramón Romero, productor y presidente de Grupo Cajeme, entre otros.

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Morena definirá la Coordinación de la Defensa de la Transformación en los próximos meses

Con este registro, Celida López inicia formalmente su participación en el proceso interno mediante el cual Morena definirá quién encabezará la Coordinación Estatal de los Comités para la Defensa de la Transformación en Sonora.

La aspirante reiteró que el proceso debe desarrollarse con respeto, participación y unidad, al considerar que esos elementos serán determinantes para fortalecer al movimiento rumbo a las elecciones de 2027.

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