Fuera de Lugar: la exposición que muestra la otra cara de la copa del mundo estará disponible hasta agosto

Siete jóvenes con camisetas de fútbol se transportan en la parte trasera de una camioneta por una calle con casas y postes eléctricos. (Captura de pantalla/ Colegio de San Ildefonso)

El Colegio de San Ildefonso mantiene abierta hasta el 30 de agosto la exposición Fuera de lugar, el Mundial desde sus márgenes, una muestra colectiva instalada en su galería urbana del Centro Histórico que documenta el impacto social de la Copa del Mundo FIFA 2026 en la Ciudad de México a través de más de 90 obras.

La muestra, impulsada por el portal periodístico Desinformémonos con el respaldo de la Fundación Rosa Luxemburgo, cobra nueva dimensión ahora que el torneo avanza hacia la fase eliminatoria y la euforia mundialista domina la agenda pública de la capital.

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Qué se puede ver en la exposición

Una composición presenta una fotografía de juego callejero de fútbol y una ilustración gráfica con múltiples consignas de protesta social. (Captura de pantalla/ Colegio de San Ildefonso)

Las obras ocupan la calle peatonal contigua al recinto histórico y conviven con el tránsito diario del Centro. El formato al aire libre permite que cualquier transeúnte acceda a la muestra sin necesidad de entrar al edificio.

Las más de 92 piezas abarcan fotografía documental, grabado, linograbado, serigrafía e ilustración digital. Participan fotógrafos como Antonio Turok, Elsa Medina, Marco Antonio Cruz, Ángeles Torrejón y Raúl Ortega, entre otros.

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La muestra se organiza en tres bloques. El primero reivindica el fútbol llanero y comunitario: imágenes de partidos en llanos de Chiapas y barrios de la capital que contrastan con el espectáculo privado de la FIFA. El segundo concentra grabados e ilustraciones que critican lo que los organizadores denominan los “diecisiete mandamientos capitalistas” impuestos por la federación a la ciudad sede. El tercero documenta en tiempo real las movilizaciones sociales surgidas durante la preparación del torneo.

Los “mandamientos” de la FIFA y los comerciantes excluidos

La exposición "Fuera de Lugar: El Mundial desde sus márgenes", con grabados que denuncian los impactos sociales del evento deportivo, se inaugura el 6 de junio en el Colegio de San Ildefonso, CDMX. (Colegio de San Ildefonso)

El segundo bloque de la exposición es el de mayor carga gráfica. A través de linograbados y gráfica digital, los artistas ilustran cómo las condiciones impuestas por la FIFA a las ciudades sede generan zonas de exclusión económica que prohíben la actividad de pequeños comerciantes y vendedores ambulantes en los perímetros mundialistas, según lo documentado por Telesur.

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La reubicación forzada de comerciantes semifijos ya era visible semanas antes del inicio del torneo. Según un recorrido de Infobae México publicado el 1 de junio, locatarios instalados a pasos de la salida del Metro Universidad fueron desplazados por las obras del gobierno de Clara Brugada en los alrededores del Estadio Ciudad de México.

Esa misma lógica de reconfiguración urbana es la que la exposición traduce en imagen: grabados que muestran cómo el negocio del balón reorganiza el espacio público en beneficio de sus patrocinadores multinacionales.

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El tercer bloque: protestas, desaparecidos y gentrificación

El tramo más extenso de la exposición documenta las movilizaciones sociales que transcurrieron en paralelo a la preparación del Mundial.

Se exhiben fotografías de madres buscadoras —de entre 130 mil y 200 mil personas desaparecidas en México, según cifras citadas en la muestra— que organizaron “cascaritas” callejeras como forma de protesta, grupos feministas pro Palestina, la defensa comunitaria del agua frente a empresas privadas, y el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). También se registra la ciclovía inconclusa de la Calzada de Tlalpan y los procesos de gentrificación acelerados por las obras de infraestructura mundialista.

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Gloria Muñoz Ramírez, coordinadora de la exposición, señaló en declaraciones a Excélsior que la muestra propone “una narrativa visual muy contrastante con lo que ocurrirá en los partidos que se jueguen en México”.

La restricción de la FIFA que la exposición pone en perspectiva

La organización del Mundial estableció un perímetro de control de 1.5 kilómetros alrededor de los estadios sede, respaldado por el gobierno de la Ciudad de México. Dentro de esa zona, la circulación y las actividades comerciales quedaron sujetas a las normas de la FIFA.

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Muñoz Ramírez recordó, en entrevista con Infobae México publicada el 6 de junio, que durante el Mundial de 1986 la ciudadanía podía acercarse libremente a los alrededores de los estadios para festejar. “Hoy, esa posibilidad ha desaparecido”, afirmó, y trazó un paralelo con las movilizaciones de aquel año, cuando una pancarta en las calles decía: “No queremos goles, queremos frijoles”.

Cómo llegar y cuándo visitarla

Fuera de lugar permanece instalada en la Galería Urbana del Colegio de San Ildefonso, ubicado en Justo Sierra 16, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. El acceso es gratuito todos los días hasta el 30 de agosto de 2026.

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La estación de metro más cercana es Zócalo, en la Línea 2, a cinco minutos a pie del recinto.