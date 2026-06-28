Morena cerrará registro de aspirantes a gubernatura con más de 270 postulaciones, así quedó el listado por entidad rumbo al 2027

Morena cerrará registro de aspirantes a gubernatura con más de 270 postulaciones. (Foto: Morena)

El partido Morena concluye este 27 de junio de 2026 el registro de quienes buscan coordinar la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en 17 estados, cerrando el proceso con 277 postulaciones rumbo a las elecciones del próximo año donde se elegirán gubernaturas.

Del total de aspirantes, 123 realizaron su registro de manera presencial en el WTC Ciudad de México y 154 lo hicieron en la plataforma digital. Entre los aspirantes se encuentran presidentes municipales, legisladores del Congreso de la Unión y locales, así como funcionarios que solicitaron licencia al cargo para poder contender en el proceso interno.

PUBLICIDAD

La presidenta del CEN de Morena, Ariadna Montiel Reyes, expuso que el proceso transcurrió con cordialidad y unidad, de igual forma, reconoció el compromiso de quienes formalizaron su participación y llamó a fortalecer el movimiento desde lo local.

Más de 270 registros cierran proceso estatal

El sistema de registro reporta 277 aspirantes entre quienes buscan la coordinación estatal por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El cierre se concreta a las 23:59 horas de este 27 de junio, conforme a la convocatoria.

PUBLICIDAD

Morena cerrará registro de aspirantes a gubernatura con más de 270 postulaciones. (Foto: Morena)

Según la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, la jornada destacó por la participación presencial y en línea. Todos los inscritos firman cuatro compromisos:

Conocer la convocatoria

Aceptar el criterio de paridad que aplicará la Comisión Nacional de Elecciones

Declarar bajo protesta de decir verdad que no tienen pendientes ante la justicia ni adeudos alimentarios

Aceptar el método de encuesta y su resultado

La Comisión podrá solicitar información formal a las autoridades para verificar los datos proporcionados por las y los aspirantes, quienes se comprometen a actuar con buena voluntad y transparencia en el proceso.

PUBLICIDAD

Concluido el registro, las personas inscritas deberán llevar a cabo asambleas en los estados y trabajar en territorio. El objetivo es que la defensa de la soberanía y la transformación se mantenga como eje central, priorizando la unidad y el fortalecimiento de la estructura partidista.

Morena cerrará registro de aspirantes a gubernatura con más de 270 postulaciones. (Foto: Morena)

Así quedó el registro por entidad para elegir a candidatos por gubernaturas en 2027

Los registros iniciaron el pasado lunes 22 de junio, por cinco días las y los aspirantes acudieron a realizar su registro, sin embargo, otros fueron descartados desde días antes por el principio antinepotismo que aplicará el partido oficialista.

PUBLICIDAD

Esta es la lista completa de aspirantes a las coordinaciones de los distintos estados:

Aguascalientes Nora Ruvalcaba Gámez Salma Luévano Luna Genny Janeth López Valenzuela Ricardo Rodríguez Vargas

Baja California Joel Anselmo Jiménez Vega Armando Ayala Robles Alfredo Álvarez Cárdenas Jorge Ramos Hernández Ismael Burgueño Ruiz Fernando Jorge Castro Trenti Monserrat Caballero Ramírez Evangelina Moreno Guerra Julieta Ramírez Padilla Jesús Alejandro Ruiz Uribe

Baja California Sur Christian Agúndez Gómez Manuel Alejandro Cota Cárdenas José Saúl González Núñez Milena Paola Quiroga Romero

Campeche Gerardo Sánchez Carlos Enrique Ucán Yam

Chihuahua Andrea Chávez Treviño Cruz Pérez Cuéllar Luis Carlos Arrieta Lavenant

Colima Rosa María Bayardo Cabrera Gricelda Valencia de la Mora Joel Padilla Peña.

Guerrero Rogelio Ortega Martínez Iván Hernández Díaz José Ojeda Jiménez Karen Castrejón Trujillo Genaro Vázquez Flores Zeferino Gómez Valdovinos Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros Esthela Damián Peralta Marcial Rodríguez Saldaña Aidé Ibáñez Castro Abelina López Rodríguez Victoriano Wences Real Beatriz Mojica Morga Alberto López Rosas Rubén Cayetano María Guadalupe Eguiluz Bautista

Michoacán Reyna Celeste Ascencio Ortega María Fabiola Alanís Sámano Gabriela Desireé Molina Aguilar Raúl Morón Orozco Ernesto Núñez Aguilar Gladyz Butanda Macías Netzahualcóyotl Alanís Luna Carlos Torres Piña Ana Lilia Guillén Quiroz Esteban González Nava Netzahualcóyotl Alanís Pedraza

Nayarit Jorge Armando Ortiz Rodríguez María Elizabeth López Blanco María Geraldine Ponce Méndez Jasmine María Bugarín Rodríguez Miguel Pavel Jarero Velázquez Héctor Javier Santana García

Nuevo León Felipe de Jesús Cantú Rodríguez Blanca Judith Díaz Delgado Andrés Concepción Mijes Llovera Waldo Fernández González Clara Luz Flores Carrales Jesús Elizondo Salazar Tatiana Clouthier Carrillo

Querétaro Beatriz Robles Gutiérrez Agustín Hernández Ortiz Ricardo Astudillo Suárez Luis Humberto Fernández Fuentes José María Tapia Franco Laura Patricia Polo Herrera Gilberto Herrera Ruiz Astrid Alejandra Ortega Vázquez Mario Mauro Ramírez Santiago Nieto Castillo

Quintana Roo Eugenio Segura Vázquez Rafael Fernando Marín Mollinedo Freyda Marybel Villegas Canché Ana Patricia Peralta de la Peña Alexa Murguia Trujillo

San Luis Potosí Aid Ávila Covarrubias Daniel Montelongo Ortiz Ana Dora Cabrera Vázquez Carlos Artemio Arreola Mallol

Sonora Omar Francisco Del Valle Colosio Lorenia Iveth Valles Sampedro Froylan Gámez Gamboa Célida Teresa López Cárdenas Carlos Javier Lamarque Cano María Dolores del Río Sánchez

Sinaloa Imelda Castro Jesús Fernando García Hernández Graciela Domínguez María Teresa Guerra Ochoa Gerardo Octavio Vargas Landeros Jesús Ibarra Ramos Lucila Ayala de Moreschi Estrella Palacios Ricardo Madrid Pérez

Tlaxcala Irma Garay Concepción Sánchez González Salvador Sánchez Cedillo Ana Lilia Rivera Raymundo Vázquez Conchas Carlos Augusto Pérez Hernández Alfonso Sánchez García Héctor Bernardo Paredes Mora Floria María Hernández Vicente Emilio Ponce Cano

Zacatecas Geovanna Bañuelos por el PT Carlos Puente del PVEM Verónica Díaz José Narro Julia Arcelia Olguín Serna Zaira Ivonne Villagrana Escareño Ulises Mejía Haro



“El piso más parejo está en la calle. Hemos puesto reglas muy puntuales: ningún gasto oneroso, nada de espectaculares y ninguna intervención de servidores públicos de ningún orden, ni gobernadores, ni gobernadoras, ni funcionarios federales o locales”, afirmó Citlalli Hernández durante la conferencia con la que culminó el registro de manera presencial para las coordinaciones estatales.

PUBLICIDAD