México

Tu activo más valioso no está en el banco

Podemos identificar cuál es tu verdadero patrimonio, tu activo más valioso no es el saldo de una cuenta bancaria, es tu capacidad de generar ingresos. Eres tú

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Tu activo más valioso no está en el banco
Tu activo más valioso no está en el banco

Pensaba en cómo se mide la riqueza y la verdad es que en los últimos tiempos, ese concepto ha cambiado mucho. Si hoy te preguntara cuál es tu patrimonio, probablemente pensarías en tu casa, tu automóvil, tus ahorros o tus inversiones, es una respuesta lógica, porque durante años hemos aprendido a medir la riqueza por lo que poseemos.

Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en el activo que hizo posible construir todo lo demás. Y para entenderlo mejor, te haré una pregunta: ¿Si mañana perdieras todo el dinero que tienes en tus cuentas bancarias, qué harías?

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La mayoría respondería: “Volvería a trabajar”, y es ahí donde podemos identificar cuál es tu verdadero patrimonio, tu activo más valioso no es el saldo de una cuenta bancaria, es tu capacidad de generar ingresos. Eres tú.

Por el conocimiento que has acumulado durante años, por la experiencia que adquiriste en tu profesión, por las habilidades que has desarrollado. Por tu salud, tu creatividad, así como tu capacidad para resolver problemas y aportar valor.

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Paradójicamente, solemos proteger con mucho cuidado los bienes materiales. Aseguramos el automóvil, instalamos alarmas en casa, compramos fundas para el teléfono celular y contratamos garantías para los aparatos electrónicos, pero pocas veces nos preguntamos cómo proteger aquello que hace posible adquirir todo eso.

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Imagina por un momento, algo catastrófico, o que una enfermedad, un accidente o una incapacidad temporal te impidieran trabajar,no solo durante varios meses, sino algunos años, ¿tus finanzas resistirían?

No se trata de vivir con miedo, pero si de hacernos dueños de esas conversaciones incómodas, de reconocer una realidad posible. Aceptar que nuestra capacidad de generar ingresos es el motor que sostiene nuestros proyectos, nuestra familia y nuestro patrimonio.

Entonces la riqueza se puede medir, no por lo material, sino por la estrategia que tenemos para enfrentar adversidades.Cuando ese motor que genera ingresos se detiene, incluso de manera temporal, muchas decisiones financieras comienzan a complicarse. Llegan las deudas, los ahorros se reducen, los proyectos se posponen y la incertidumbre ocupa el lugar de la tranquilidad.

Por eso me parece importante cambiar la forma en que entendemos la riqueza, que no empieza con una propiedad. Empieza con la posibilidad de crear valor todos los días.

Cada profesión tiene una forma distinta de hacerlo: un médico salva vidas, una maestra transforma generaciones, un emprendedor crea oportunidades, un ingeniero construye soluciones. Un asesor ayuda a las personas a tomar mejores decisiones.

Todos compartimos algo en común: dependemos de nuestra capacidad para trabajar, crear y generar ingresos. Y, sin embargo, pocas veces la vemos como un activo que merece planeación y protección.

Las finanzas personales suelen centrarse en cómo hacer crecer el patrimonio. Es una conversación necesaria, pero incompleta.

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Antes de preguntarnos cuánto podemos ganar, deberíamos preguntarnos qué tan preparado está nuestro patrimonio para seguir adelante si, por alguna razón, nuestra capacidad de generar ingresos cambia.

La verdadera tranquilidad financiera no consiste únicamente en acumular bienes. Consiste en cuidar aquello que los hace posibles.

Quizá sea momento de dejar de pensar únicamente en lo que tenemos y empezar a valorar lo que somos capaces de construir. Porque las cuentas bancarias pueden subir o baja, las inversiones pueden ganar o perder valor, pero el activo que más impacto tiene en nuestro futuro sale de casa todos los días para trabajar.

Y ese activo merece toda nuestra atención.

Porque antes de proteger el patrimonio, hay que proteger a quien lo hace posible.

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