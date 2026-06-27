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Un cocodrilo arrastró, frente a su novia, a turista de CDMX al mar en Puerto Vallarta, Jalisco

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informó que se trató de un hombre de 28 años de edad, quien se encontraba realizando actividades recreativas en la playa

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El joven de 28 añ{os era originario de la Ciudad de México, este sábado su suerpo fue encontrado sin vida Foto: Facebook Conociendo México
El joven de 28 añ{os era originario de la Ciudad de México, este sábado su suerpo fue encontrado sin vida Foto: Facebook Conociendo México

Un turista mexicano de 28 años murió tras el ataque de un cocodrilo en Puerto Vallarta, luego de que el animal lo arrastró al mar en la zona de playa frente al Hotel Marriott y de que su cuerpo fue recuperado hasta la mañana de este sábado, en el área del estero de Boca Negra.

La agresión ocurrió alrededor de las 6:30 del 26 de junio, cuando el hombre se encontraba en Marina Vallarta. Los reportes iniciales indicaron que realizaba actividades recreativas en la playa y que, en un momento del incidente, se tomaba una fotografía a la orilla del mar.

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La víctima era originaria de la Ciudad de México. Hasta el momento de los reportes difundidos por las autoridades, no se había informado públicamente su identidad ni si algún familiar ya había reclamado el cuerpo.

El ataque ocurrió frente al Hotel Marriott en la zona de Marina Vallarta

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El cocodrilo se acercó al turista, lo sujetó con la mandíbula y lo arrastró mar adentro. Una mujer que estaba con él al momento del ataque avisó a las autoridades, lo que activó una movilización de cuerpos de rescate en la zona hotelera del puerto.

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Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, en coordinación con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco y personal de Semar. El reptil regresó al mar después del ataque y se perdió de vista.

Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda por tierra y por mar. Las labores incluyeron recorridos simultáneos con embarcaciones y rastreos en la franja costera donde ocurrió el ataque.

Con el paso de las horas, el perímetro de búsqueda se amplió hacia el área cercana al estero. El objetivo era localizar al hombre desaparecido después de que testigos señalaron que había sido arrastrado por el agua tras la agresión.

Semar capturó al cocodrilo y el cuerpo fue recuperado frente a Boca Negra

Durante la mañana de este sábado, las autoridades confirmaron dos hechos en el mismo punto de intervención frente al estero de Boca Negra: la captura del cocodrilo involucrado y la recuperación del cuerpo del turista.

Personal de la comandancia regional informó que el equipo de búsqueda de Semar atrapó al animal en la zona de playa. Después, el cocodrilo fue entregado a los guardavidas de Puerto Vallarta, que quedaron a la espera de indicaciones de la autoridad correspondiente.

El cuerpo del joven también fue entregado a guardavidas municipales. Ellos permanecieron en espera de las instrucciones del Servicio Médico Forense para los procedimientos legales y la posterior entrega a la familia.

Las autoridades no informaron qué ocurriría con el cocodrilo asegurado. Tampoco precisaron si el cuerpo ya había sido reclamado por familiares del turista.

La zona tiene presencia habitual de cocodrilos por su conexión con esteros y manglares

Autoridades recordaron que la presencia de cocodrilos en esa parte de Puerto Vallarta era habitual. La razón, explicaron, era que se trata de un entorno conectado con esteros y manglares.

Por esa condición, exhortaron a habitantes y visitantes a respetar las medidas de prevención en playas y zonas cercanas a cuerpos de agua. El ataque ocurrió en un punto identificado como playa Bocanegra, dentro del municipio de Puerto Vallarta.

El caso comenzó la tarde del viernes con el reporte de desaparición del turista y concluyó la mañana del sábado con la localización del cuerpo. La recuperación se realizó después de que continuaron sin interrupción las labores de rastreo en mar y tierra.

El cuerpo presentaba lesiones por mordeduras en brazos y piernas; sin embargo, no tenía desprendimientos. Asimismo, se informó que fue localizado a varios cientos de metros del sitio donde ocurrió el ataque.

  • Un turista mexicano de 28 años murió tras ser atacado por un cocodrilo frente al Hotel Marriott, en Marina Vallarta.
  • El ataque ocurrió alrededor de las 6:30 del 26 de junio, cuando la víctima realizaba actividades recreativas y se tomaba una fotografía en la orilla del mar.
  • Semar capturó al cocodrilo y el cuerpo fue recuperado la mañana del sábado frente al estero de Boca Negra.

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