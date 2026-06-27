México y Estados Unidos lanzan planta de moscas en Chiapas para combatir el gusano barrenador. (X - @Claudiashein)

Este 27 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum inauguró la planta de productora de moscas estériles para combatir la plaga de gusano barrenador en Metapa, Chiapas.

“Hoy inauguramos esta planta de producción de mosca estéril, una instalación estratégica para el combate del gusano barrenador de ganado. Panamá, México y Estados Unidos nos unimos con una misma causa. Esta planta representa mucho más que una obra de infraestructura. Representa la capacidad de la ciencia para ofrecer soluciones inteligentes, eficaces y sostenibles a desafíos que afectan la producción pecuaria, la seguridad alimentaria y la economía de miles de productores”, declaró la mandataria mexicana.

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El evento tuvo la participación de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, el embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, el gobernador del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez, y otras figuras diplomáticas. Este proyecto en conjunto forma de las iniciativas planteadas por ambos países para frenar el problema que amenaza al sector ganadero y científico, fortaleciendo su relación bilateral,

Inauguración de planta productora de moscas estériles en Chiapas. (Presidencia)

La localidad de Chiapas, tradicional punto de encuentro entre culturas y pueblos, se transformó en el escenario ideal para enviar un mensaje de ciencia, unión y trabajo colaborativo. La nueva planta no solo representa una infraestructura moderna, sino también el resultado de la suma de capacidades técnicas e institucionales para proteger la salud animal y mejorar la calidad de vida de miles de productores.

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Cooperación científica México y EEUU

La inauguración de esta instalación estratégica marca un paso decisivo en la lucha contra el gusano barrenador, gracias a la aplicación de conocimiento científico y tecnología de punta. México, Estados Unidos y Panamá han unido esfuerzos para poner en marcha una herramienta eficaz y sostenible que permite controlar esta plaga de manera precisa, reforzando así la actividad ganadera y la seguridad alimentaria en la región.

El proyecto fue posible gracias al esfuerzo conjunto de ambos gobiernos, con una aportación principal y acompañamiento técnico por parte de EEUU. Además, se anunció la incorporación de un nuevo desarrollo científico originado en territorio estadounidense, que pronto mejorará aún más la capacidad de respuesta frente a esta problemática.

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“La principal aportación provino de Estados Unidos, así como su experiencia técnica y voluntad política para hacer realidad un proyecto que fortalece la sanidad animal y protege una actividad económica fundamental para nuestras dos naciones. Por eso agradecemos la voluntad de la secretaria Rollins y a través suyo y del embajador, también agradecemos al presidente Trump por este, esta planta que ha sido instalada el día de hoy”, expresó la mandataria mexicana.

Este logro evidencia que las enfermedades y amenazas a la producción ganadera no reconocen fronteras, por lo que la única respuesta efectiva es sumar experiencia, compartir conocimiento y construir soluciones comunes. La planta simboliza el potencial de la colaboración internacional basada en el respeto, el diálogo y la soberanía nacional.

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Inauguración de planta productora de moscas estériles en Chiapas. (Presidencia)

Desde Chiapas, este mensaje de cooperación trasciende la frontera: cuando la ciencia y la voluntad política se unen, los beneficios llegan a todos los pueblos involucrados. La relación entre ambas naciones sigue fortaleciéndose gracias a proyectos que, como este, priorizan el bienestar y la prosperidad compartida.

Mensaje de Brooke Rollins

“Mi nombre es Brooke Rollins y, realmente, es un honor y una bendición estar aquí hoy. Al inaugurar esta extraordinaria instalación, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos para vencer a una plaga tan devastadora para tantos”, exclamó la funcionaria estadounidense.

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Aseguró que desde el primer encuentro con la presidenta Sheinbaum, entendió su comprensión sobre la importancia de este desafío y su potencial como aliada sobresaliente en este campo. La inauguración de esta planta y la realización de este evento son un ejemplo de colaboración que puede alcanzar resultados favorecedores para las dos naciones en este sector.

“Nuestros países ya han vencido a esta plaga hace cuarenta o cincuenta años. Estoy convencida de que derrotaremos nuevamente al gusano barrenador del ganado mucho antes de lo que cualquiera hubiera pensado, gracias al trabajo extraordinario que se realizará en esta instalación en Tapachula“, finalizó Rollins.

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