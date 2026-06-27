México

Topos de México alertan por fraude: denuncian que piden equipo y herramientas en su nombre tras los sismos en Venezuela

Los rescatistas colaboran en las tareas de apoyo tras los terremotos ocurridos en territorio venezolano

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(FOTO: RTVE.es)
(FOTO: RTVE.es)

Durante la labor de rescate en Venezuela tras el doble sismo que golpeó al país el pasado 24 de junio, la brigada Topos de México alertó por un fraude en el que personas solicitan herramientas de apoyo en su nombre. Al respecto, la agrupación advirtió que se trata de información falsa.

En una publicación difundida en sus redes sociales, los brigadistas alertaron sobre personas que solicitan apoyo material haciéndose pasar por integrantes de su agrupación. “Siguiendo la norma internacional, en Topos somos 100% autosuficientes: llevamos nuestra propia conexión, alimento y equipo básico”, escribió la organización, que insistió en la necesidad de verificar cualquier ayuda o donación exclusivamente a través de sus canales oficiales.

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La advertencia de Topos de México se publicó mientras sus rescatistas colaboran en las tareas de apoyo tras los terremotos ocurridos en territorio venezolano. En su mensaje, el grupo reiteró que “nunca” debe confiarse en una organización de rescate que viaje a una zona de desastre para pedir insumos para sí misma. Subrayaron que toda información oficial y donaciones válidas deben canalizarse únicamente bajo su logo y mediante el sitio topox.mx.

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- (X: @topos)

La agrupación enfatizó que su modelo de operación responde a estándares internacionales, los cuales establecen que los equipos de búsqueda y rescate no deben depender de recursos de la comunidad afectada. Esto, señalaron, garantiza que la ayuda humanitaria se dirija a la población damnificada y no a los propios rescatistas. Por ello, advirtieron que cualquier petición de apoyo material en nombre de la organización debe considerarse sospechosa si no se realiza a través de sus plataformas verificadas.

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En el contexto de la emergencia en Venezuela, los Topos recordaron que cuentan con protocolos para la recepción y manejo de donativos, los cuales pueden consultarse en sus espacios institucionales.

La agrupación también pidió a la población mantenerse informada sobre sus actividades mediante sus redes sociales y su página oficial. Detallaron que cualquier comunicación relacionada con sus operaciones, necesidades logísticas o llamados a la solidaridad se difunde únicamente mediante sus propios canales y se identifica con su imagen institucional.

Policías venezolanos buscan sobrevivientes entre los escombros en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, dos días después del doble sismo que remeció el país. (AP Foto/Ariana Cubillos)
Policías venezolanos buscan sobrevivientes entre los escombros en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, dos días después del doble sismo que remeció el país. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Gobierno de México envía ayuda a Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el despliegue de ayuda humanitaria de México para Venezuela tras los terremotos del 24 de junio de 2026. El gobierno mexicano envió un equipo de rescatistas y personal de sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, integrado por 250 militares, cinco perros de búsqueda, cuatro aeronaves, un dron, herramientas de rescate y material de curación. El primer contingente ya se encuentra en camino a Caracas.

El personal mexicano evaluará las necesidades sobre el terreno en coordinación con autoridades venezolanas, y definirá si es necesario reforzar la misión con más personal. La petición de ayuda surgió tras una comunicación entre la presidenta interina de Venezuela y el secretario de Relaciones Exteriores de México, quien solicitó específicamente rescatistas y apoyo médico. La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco también se prepara para sumarse a las tareas de auxilio.

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