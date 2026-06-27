Caen dos de la Unión Tepito con droga: él porta brazalete tras salir del reclusorio por asesinato

Presuntos integrantes de la Unión Tepito fueron detenidos con bolsitas de diversas drogas, él porta un brazalete ya que acaba de salir del reclosorio por asesinato Foto: SSC CDMX

Dos presuntos integrantes de Unión Tepito fueron detenidos por la SSC en la alcaldía Venustiano Carranza con 140 dosis de aparente droga, un arma de fuego y un vehículo, en un caso que además expuso que uno de los capturados portaba un brazalete de seguridad y tenía un antecedente de ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado.

El aseguramiento ocurrió después de trabajos de investigación de gabinete y campo para prevenir delitos de alto impacto. La revisión derivó en el decomiso de 99 bolsitas con posible marihuana, 45 bolsitas con una sustancia sólida en piedra, 31 gramos de aparente crystal, tres teléfonos celulares de alta gama, dinero en efectivo, la llave del auto y una pistola corta con cargador y seis cartuchos útiles.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los detenidos habrían estado vinculados a un grupo delictivo generador de violencia dedicado a homicidio, extorsión, venta de armas y venta de narcótico en la zona centro de la Ciudad de México.

La detención ocurrió en la colonia Jardín Balbuena tras denuncias por narcomenudeo y extorsión

Los hechos sucedieron en calles de la colonia Jardín Balbuena, donde policías capitalinos realizaban labores de inteligencia, vigilancia e investigación para atender denuncias ciudadanas por narcomenudeo y extorsiones.

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Al circular por el cruce de Fernando Iglesias Calderón y Luis de la Rosa, los uniformados observaron a un hombre y una mujer dentro de un vehículo azul de alta gama. De acuerdo con el reporte oficial, ambos manipulaban envoltorios como los usados para la venta y distribución de narcótico.

Los agentes se acercaron para verificar la situación y descartar la posible comisión de un delito. Conforme al protocolo de actuación policial, realizaron una revisión preventiva.

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Fue en esa inspección donde encontraron el arma de fuego corta, el cargador y los seis cartuchos útiles. También aseguraron las bolsas con aparente marihuana, la sustancia sólida en piedra y el crystal, además de los celulares, el efectivo, la llave de encendido y el automóvil.

Uno de los detenidos llevaba brazalete y tenía un antecedente penal de 2015

La policía detuvo a un hombre de 30 años y a una mujer de 29 años. Durante la intervención, los agentes detectaron que el hombre llevaba un brazalete de seguridad en el pie.

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Según la SSC, el sujeto intentó persuadir a los policías para que desistieran de la detención. A pesar de ello, los elementos continuaron con el procedimiento y concretaron el aseguramiento.

Después, ambos fueron informados de sus derechos constitucionales. Junto con el vehículo y los objetos decomisados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, que quedó a cargo de las indagatorias y de integrar la carpeta de investigación para definir su situación jurídica.

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Un cruce de información permitió establecer que el hombre de 30 años registró un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2015 por homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado.

La autoridad capitalina sostuvo además que, de acuerdo con las indagatorias, los dos detenidos al parecer pertenecían a Unión Tepito, organización delictiva señalada por actividades de homicidio, extorsión, venta de armas y narcotráfico en la zona centro de la capital.

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La captura se sumó a los operativos desplegados en esa parte de la ciudad para contener delitos de alto impacto y atender reportes vecinales relacionados con cobro de extorsiones y venta de droga al menudeo.

• La SSC detuvo a un hombre y una mujer en Venustiano Carranza con más de 140 dosis de aparente droga, un arma y un vehículo.

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• El hombre capturado portaba un brazalete de seguridad y tenía un antecedente de ingreso al sistema penitenciario en 2015 por homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado.

• Las autoridades señalaron que ambos al parecer pertenecían a Unión Tepito y que operaban en actividades de homicidio, extorsión, venta de armas y narcotráfico en la zona centro de la CDMX.

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