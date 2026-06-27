México

El postre que está rompiendo el Pride en CDMX: la gelatina arcoíris que todos quieren replicar

Una preparación casera, fresca y visualmente vibrante que gana popularidad por su estética y facilidad de elaboración

Guardar
Google icon
Gelatina rectangular de capas arcoíris con fresas, arándanos, frambuesas y grageas. Personas borrosas con banderas arcoíris y confeti en la mesa.
Una gelatina de colores del arcoíris, decorada con fresas, arándanos y frambuesas, se exhibe en una mesa festiva durante una celebración del Orgullo en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gelatina arcoíris se ha convertido en uno de los postres más compartidos durante las celebraciones del Pride en la Ciudad de México. Su combinación de colores, su textura ligera y su presentación llamativa la han posicionado como una opción recurrente en reuniones, convivencias y mesas temáticas.

Más allá de lo visual, este postre destaca por su sencillez, ya que puede prepararse con ingredientes accesibles y técnicas básicas de cocina. La idea central consiste en formar capas de distintos sabores que, al unirse, crean un efecto multicolor característico.

PUBLICIDAD

Su popularidad también radica en la posibilidad de personalización, permitiendo adaptar sabores, intensidades de color y presentaciones, lo que la convierte en una preparación versátil para distintas celebraciones.

Gelatina roja de fresa: la base dulce del arcoíris

Gelatina en capas de colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado, en vaso de cristal con crema batida. Fondo borroso con banderines de colores y personas.
Una gelatina arcoíris con crema batida en un vaso de cristal se exhibe en un mercado al aire libre de la Ciudad de México durante la celebración del Pride. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera capa de esta preparación suele comenzar con el tono rojo, que aporta el inicio visual del postre y una base dulce que equilibra el conjunto.

PUBLICIDAD

Ingredientes:

  • 1 sobre de gelatina sabor fresa
  • 1 taza de agua caliente
  • 1 taza de agua fría
  • Azúcar al gusto (opcional)

Preparación:

  • Disolver completamente el polvo de gelatina en agua caliente hasta que no queden grumos
  • Incorporar el agua fría y mezclar suavemente para integrar
  • Verter la mezcla en un molde previamente engrasado o de silicón
  • Refrigerar durante 1 a 2 horas hasta que cuaje por completo
  • Verificar que la superficie esté firme antes de añadir la siguiente capa

Esta base es fundamental, ya que sostiene el resto de los colores. El tiempo de refrigeración debe respetarse para evitar que las capas se mezclen y pierdan el efecto visual.

Gelatina amarilla de limón: el contraste cítrico

Gelatina de capas con colores de arcoíris sobre plato blanco. Fondo borroso muestra personas y guirnalda de colores.
Una gelatina con los colores del arcoíris, emblema del movimiento LGBTQ+, se observa en un plato blanco durante las celebraciones del Orgullo en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda capa aporta un equilibrio refrescante al conjunto, con un tono amarillo que destaca tanto por su brillo como por su sabor ligeramente ácido.

Ingredientes:

  • 1 sobre de gelatina sabor limón
  • 1 taza de agua caliente
  • 1 taza de agua fría
  • Ralladura de limón (opcional)

Preparación:

  • Disolver la gelatina en el agua caliente hasta obtener una mezcla homogénea
  • Añadir el agua fría y mezclar sin generar espuma
  • Dejar reposar unos minutos hasta que esté tibia, no caliente
  • Verter cuidadosamente sobre la capa de fresa ya cuajada
  • Refrigerar nuevamente hasta que solidifique por completo

Este paso requiere atención, ya que la temperatura de la mezcla es clave para no derretir la capa inferior. El resultado debe ser un corte limpio entre colores.

Gelatina morada de uva: el cierre vibrante del postre

Una gelatina redonda con los colores del arcoíris se exhibe en un plato blanco, rodeada de decoraciones con banderas y guirnaldas arcoíris.
Una gelatina con los colores del arcoíris se presenta sobre un plato blanco en una mesa, con decoración de la bandera del Orgullo LGBTIQ+ en el fondo, durante las celebraciones en CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última capa representa el toque final del arcoíris, con un tono morado intenso que aporta contraste y profundidad visual.

Ingredientes:

  • 1 sobre de gelatina sabor uva
  • 1 taza de agua caliente
  • 1 taza de agua fría
  • Uvas picadas (opcional)

Preparación:

  • Disolver el polvo de gelatina en agua caliente hasta integrar por completo
  • Agregar el agua fría y mezclar suavemente
  • Esperar a que la mezcla pierda calor antes de verterla
  • Incorporar sobre la capa amarilla ya firme
  • Refrigerar de 2 a 3 horas hasta lograr una textura completamente sólida

Al finalizar, el postre muestra un efecto de capas bien definidas que representan el arcoíris en versión comestible. Su presentación lo convierte en una opción ideal para celebraciones donde el color, la creatividad y la convivencia son protagonistas, especialmente durante las festividades del Pride en la capital.

Temas Relacionados

GelatinaPostreMarcha LGBT+ 2026mexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Secuestro virtual: cómo identificar esta extorsión telefónica y qué hacer para no caer en la trampa

La PDI explica cómo funciona esta modalidad de extorsión, qué señales permiten identificarla y qué pasos seguir para no caer en ella ni perder dinero

Secuestro virtual: cómo identificar esta extorsión telefónica y qué hacer para no caer en la trampa

Funcionarios mexicanos buscan acuerdos con EEUU ante investigaciones impulsadas por Donald Trump

Hace unos meses autoridades estadounidenses acusaron a Rubén Rocha Moya y otros 8 funcionarios de presuntos vínculos con el narcotráfico

Funcionarios mexicanos buscan acuerdos con EEUU ante investigaciones impulsadas por Donald Trump

Marcha LGBT+ 2026 EN VIVO: sigue minuto a minuto el recorrido de los contingentes y el concierto de Kenia Os

La concentración inicia a las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia y avanzará hacia el Centro Histórico, pero con cambios logísticos relevantes

Marcha LGBT+ 2026 EN VIVO: sigue minuto a minuto el recorrido de los contingentes y el concierto de Kenia Os

Así será el dispositivo de seguridad para la Marcha LGBT+ 2026 en CDMX

Si vas a la manifestación, te decimos todo lo que debes saber al respecto

Así será el dispositivo de seguridad para la Marcha LGBT+ 2026 en CDMX

Checo Pérez: ¿en qué lugar saldrá en el GP de Austria de la Fórmula 1?

La clasificación del Gran Premio de Austria dejó definido el panorama para Checo Pérez, quien intentará abrirse camino en la carrera del domingo

Checo Pérez: ¿en qué lugar saldrá en el GP de Austria de la Fórmula 1?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Secuestro virtual: cómo identificar esta extorsión telefónica y qué hacer para no caer en la trampa

Secuestro virtual: cómo identificar esta extorsión telefónica y qué hacer para no caer en la trampa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 27 de junio: detienen a dos hombres con armas y dinero en Los Cabos

Familia de periodista Roxana Guzmán asegura que autoridades no les han confirmado su localización

Capturan a “El Pelón”, presunto jefe de Los Caballeros Templarios en Uruapan

Caen cinco hombres en embarcación cuando trasladaban 1.5 toneladas de clorhidrato de cocaína en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Muere el papá de Lidia Ávila; así se despide la cantante en Instagram

Muere el papá de Lidia Ávila; así se despide la cantante en Instagram

¿Hay romance entre Danna y El Malilla? La nueva canción que desató especulaciones por su letra

Suavecito sufre peligroso accidente automovilístico en vivo; así reaccionó Kim Shantal

Madre y hermana de Octavio Ocaña denuncian que el dinero del actor de ‘Vecinos’ desapareció bajo control de su papá

Arturo Carmona explota contra periodista: “Estoy hasta temblando del coraje” por rumores sobre su hija

DEPORTES

Panamá vs Inglaterra en DIRECTO desde el Mundial 2026: sigue en tiempo real la clasificación del Grupo L

Panamá vs Inglaterra en DIRECTO desde el Mundial 2026: sigue en tiempo real la clasificación del Grupo L

Panamá vs Inglaterra: Thomas Christiansen asegura estar orgulloso de su equipo pese a quedar eliminados del Mundial 2026

Checo Pérez: ¿en qué lugar saldrá en el GP de Austria de la Fórmula 1?

Pelea en el entrenamiento sacude a Panamá previo a su partido contra Inglaterra

México suma sus primeras medallas en el Campeonato Panamericano de Atletismo 2026