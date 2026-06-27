El postre que está rompiendo el Pride en CDMX: la gelatina arcoíris que todos quieren replicar

La gelatina arcoíris se ha convertido en uno de los postres más compartidos durante las celebraciones del Pride en la Ciudad de México. Su combinación de colores, su textura ligera y su presentación llamativa la han posicionado como una opción recurrente en reuniones, convivencias y mesas temáticas.
Más allá de lo visual, este postre destaca por su sencillez, ya que puede prepararse con ingredientes accesibles y técnicas básicas de cocina. La idea central consiste en formar capas de distintos sabores que, al unirse, crean un efecto multicolor característico.
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Su popularidad también radica en la posibilidad de personalización, permitiendo adaptar sabores, intensidades de color y presentaciones, lo que la convierte en una preparación versátil para distintas celebraciones.
Gelatina roja de fresa: la base dulce del arcoíris
La primera capa de esta preparación suele comenzar con el tono rojo, que aporta el inicio visual del postre y una base dulce que equilibra el conjunto.
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Ingredientes:
- 1 sobre de gelatina sabor fresa
- 1 taza de agua caliente
- 1 taza de agua fría
- Azúcar al gusto (opcional)
Preparación:
- Disolver completamente el polvo de gelatina en agua caliente hasta que no queden grumos
- Incorporar el agua fría y mezclar suavemente para integrar
- Verter la mezcla en un molde previamente engrasado o de silicón
- Refrigerar durante 1 a 2 horas hasta que cuaje por completo
- Verificar que la superficie esté firme antes de añadir la siguiente capa
Esta base es fundamental, ya que sostiene el resto de los colores. El tiempo de refrigeración debe respetarse para evitar que las capas se mezclen y pierdan el efecto visual.
Gelatina amarilla de limón: el contraste cítrico
La segunda capa aporta un equilibrio refrescante al conjunto, con un tono amarillo que destaca tanto por su brillo como por su sabor ligeramente ácido.
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Ingredientes:
- 1 sobre de gelatina sabor limón
- 1 taza de agua caliente
- 1 taza de agua fría
- Ralladura de limón (opcional)
Preparación:
- Disolver la gelatina en el agua caliente hasta obtener una mezcla homogénea
- Añadir el agua fría y mezclar sin generar espuma
- Dejar reposar unos minutos hasta que esté tibia, no caliente
- Verter cuidadosamente sobre la capa de fresa ya cuajada
- Refrigerar nuevamente hasta que solidifique por completo
Este paso requiere atención, ya que la temperatura de la mezcla es clave para no derretir la capa inferior. El resultado debe ser un corte limpio entre colores.
Gelatina morada de uva: el cierre vibrante del postre
La última capa representa el toque final del arcoíris, con un tono morado intenso que aporta contraste y profundidad visual.
Ingredientes:
- 1 sobre de gelatina sabor uva
- 1 taza de agua caliente
- 1 taza de agua fría
- Uvas picadas (opcional)
Preparación:
- Disolver el polvo de gelatina en agua caliente hasta integrar por completo
- Agregar el agua fría y mezclar suavemente
- Esperar a que la mezcla pierda calor antes de verterla
- Incorporar sobre la capa amarilla ya firme
- Refrigerar de 2 a 3 horas hasta lograr una textura completamente sólida
Al finalizar, el postre muestra un efecto de capas bien definidas que representan el arcoíris en versión comestible. Su presentación lo convierte en una opción ideal para celebraciones donde el color, la creatividad y la convivencia son protagonistas, especialmente durante las festividades del Pride en la capital.
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