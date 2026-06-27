El postre que está rompiendo el Pride en CDMX: la gelatina arcoíris que todos quieren replicar

Una gelatina de colores del arcoíris, decorada con fresas, arándanos y frambuesas, se exhibe en una mesa festiva durante una celebración del Orgullo en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gelatina arcoíris se ha convertido en uno de los postres más compartidos durante las celebraciones del Pride en la Ciudad de México. Su combinación de colores, su textura ligera y su presentación llamativa la han posicionado como una opción recurrente en reuniones, convivencias y mesas temáticas.

Más allá de lo visual, este postre destaca por su sencillez, ya que puede prepararse con ingredientes accesibles y técnicas básicas de cocina. La idea central consiste en formar capas de distintos sabores que, al unirse, crean un efecto multicolor característico.

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Su popularidad también radica en la posibilidad de personalización, permitiendo adaptar sabores, intensidades de color y presentaciones, lo que la convierte en una preparación versátil para distintas celebraciones.

Gelatina roja de fresa: la base dulce del arcoíris

Una gelatina arcoíris con crema batida en un vaso de cristal se exhibe en un mercado al aire libre de la Ciudad de México durante la celebración del Pride. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera capa de esta preparación suele comenzar con el tono rojo, que aporta el inicio visual del postre y una base dulce que equilibra el conjunto.

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Ingredientes:

1 sobre de gelatina sabor fresa

1 taza de agua caliente

1 taza de agua fría

Azúcar al gusto (opcional)

Preparación:

Disolver completamente el polvo de gelatina en agua caliente hasta que no queden grumos

Incorporar el agua fría y mezclar suavemente para integrar

Verter la mezcla en un molde previamente engrasado o de silicón

Refrigerar durante 1 a 2 horas hasta que cuaje por completo

Verificar que la superficie esté firme antes de añadir la siguiente capa

Esta base es fundamental, ya que sostiene el resto de los colores. El tiempo de refrigeración debe respetarse para evitar que las capas se mezclen y pierdan el efecto visual.

Gelatina amarilla de limón: el contraste cítrico

Una gelatina con los colores del arcoíris, emblema del movimiento LGBTQ+, se observa en un plato blanco durante las celebraciones del Orgullo en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda capa aporta un equilibrio refrescante al conjunto, con un tono amarillo que destaca tanto por su brillo como por su sabor ligeramente ácido.

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Ingredientes:

1 sobre de gelatina sabor limón

1 taza de agua caliente

1 taza de agua fría

Ralladura de limón (opcional)

Preparación:

Disolver la gelatina en el agua caliente hasta obtener una mezcla homogénea

Añadir el agua fría y mezclar sin generar espuma

Dejar reposar unos minutos hasta que esté tibia, no caliente

Verter cuidadosamente sobre la capa de fresa ya cuajada

Refrigerar nuevamente hasta que solidifique por completo

Este paso requiere atención, ya que la temperatura de la mezcla es clave para no derretir la capa inferior. El resultado debe ser un corte limpio entre colores.

Gelatina morada de uva: el cierre vibrante del postre

Una gelatina con los colores del arcoíris se presenta sobre un plato blanco en una mesa, con decoración de la bandera del Orgullo LGBTIQ+ en el fondo, durante las celebraciones en CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última capa representa el toque final del arcoíris, con un tono morado intenso que aporta contraste y profundidad visual.

Ingredientes:

1 sobre de gelatina sabor uva

1 taza de agua caliente

1 taza de agua fría

Uvas picadas (opcional)

Preparación:

Disolver el polvo de gelatina en agua caliente hasta integrar por completo

Agregar el agua fría y mezclar suavemente

Esperar a que la mezcla pierda calor antes de verterla

Incorporar sobre la capa amarilla ya firme

Refrigerar de 2 a 3 horas hasta lograr una textura completamente sólida

Al finalizar, el postre muestra un efecto de capas bien definidas que representan el arcoíris en versión comestible. Su presentación lo convierte en una opción ideal para celebraciones donde el color, la creatividad y la convivencia son protagonistas, especialmente durante las festividades del Pride en la capital.

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