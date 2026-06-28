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Somos MX celebra en el Monumento a la Revolución su registro como partido político: “¡Fuera Morena!”

La Marea Rosa festeja su registro como partido político nacional rumbo a las elecciones de 2027

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Somos México celebró su registro como partido político nacional entre consignas y promesas de apertura ciudadana.
Somos México celebró su registro como partido político nacional entre consignas y promesas de apertura ciudadana.

Con consignas de “¡Fuera Morena, fuera Morena!” y “¡Sí se pudo!”, cientos de simpatizantes de Somos México se reunieron este domingo en el Monumento a la Revolución para celebrar que la organización obtuvo oficialmente su registro como partido político nacional, con el que podrá competir por primera vez en las elecciones intermedias de 2027.

Durante el acto, el dirigente nacional, Guadalupe Acosta Naranjo, aseguró que el nuevo instituto político buscará convertirse en una alternativa de oposición y adelantó que una parte de sus candidaturas estará destinada a representantes de causas sociales, además de prometer que los dirigentes no utilizarán sus cargos para acceder a puestos de elección popular.

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Prometen reservar 20% de candidaturas para madres buscadoras y defensores de derechos humanos

Uno de los principales anuncios fue que el 20% de las candidaturas, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, será reservado para madres buscadoras, personas defensoras de derechos humanos, ecologistas, jóvenes, campesinos, transportistas, pescadores y otros activistas sociales.

Acosta Naranjo afirmó que el objetivo es que el Congreso cuente con representantes de sectores que actualmente impulsan diversas causas ciudadanas y no únicamente con perfiles provenientes de las estructuras tradicionales de los partidos políticos.

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Asimismo, informó que una tercera parte de las candidaturas estará destinada a personas menores de 35 años como parte de una estrategia para renovar la representación política.

Candidaturas se definirán mediante voto ciudadano

El dirigente también aseguró que los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Somos México no serán candidatos por el simple hecho de ocupar cargos dentro del partido.

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Explicó que, cuando existan varios aspirantes para una candidatura, será la ciudadanía quien decida mediante procesos de votación abiertos, con la intención de evitar que las dirigencias designen directamente a los candidatos.

Según dijo, el partido pretende convertirse en un vehículo para las causas sociales y no en una organización al servicio de sus propios dirigentes.

¿Qué se sabe de Somos México?

  • Obtuvo su registro como partido político nacional tras la aprobación del INE el pasado 25 de junio.
  • Iniciará oficialmente actividades como partido el 1 de julio de 2026.
  • Podrá competir por primera vez en las elecciones federales de 2027.
  • Surgió del movimiento ciudadano conocido como “Marea Rosa”.
  • Es encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo y Cecilia Soto.
  • El próximo 25 de julio realizará su primer Consejo Nacional para definir la construcción de su proyecto de país.

Impugnarán la orden del INE para cambiar nombre y logotipo

Durante la celebración, los dirigentes también criticaron la resolución del Instituto Nacional Electoral que les ordena modificar el nombre y parte de su identidad gráfica por utilizar la palabra “México”.

Edificio del INE con pilas de billetes y monedas, una urna electoral con bandera mexicana y texto 'Elecciones 2027', y gráficos de tendencia alcista.
Somos México impugnará la decisión del INE que le ordena cambiar su nombre y logotipo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Acosta Naranjo anunció que el partido acudirá al Tribunal Electoral para impugnar la decisión y defender tanto el nombre como el emblema de la organización.

El dirigente argumentó que existen antecedentes de partidos políticos que han utilizado el nombre del país, como el Partido Verde Ecologista de México y Fuerza por México, por lo que calificó la medida como incongruente.

Nuevo escenario político rumbo a las elecciones de 2027

El registro de Somos México fue aprobado junto con el del partido Construyendo Sociedades de Paz (PAZ), por lo que ambas fuerzas políticas se incorporarán oficialmente al sistema de partidos nacionales a partir del 1 de julio y tendrán acceso a financiamiento público.

Sigue en la contienda para formar un partido político
México entra a un nuevo escenario político de cara a los comicios federales de 2027. Crédito:SomosMxMexico - X

Con ello, el panorama político rumbo a los comicios de 2027 contará con ocho fuerzas nacionales.

Sin embargo, Somos México ha dejado claro que buscará posicionarse como una opción opositora frente a Morena y sus aliados, aunque también competirá por el electorado que actualmente representan PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Durante el evento, además de presentar parte de sus propuestas, los asistentes colocaron una ofrenda floral al pie del Monumento a la Revolución en honor a Francisco I. Madero y reiteraron que el objetivo del nuevo partido será construir un proyecto político que, aseguran, represente una alternativa para el país de cara a las próximas elecciones.

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