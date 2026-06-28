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Morena acusa a diputados del PAN de operar un esquema multinivel llamado “RotoPAN” en CDMX

Presentará denuncias ante el IECM y otras autoridades tras acusar a dos legisladores del PAN de presuntamente utilizar una asociación civil para vender enseres domésticos

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Presentará denuncias ante el IECM y otras autoridades tras acusar a dos legisladores del PAN de presuntamente utilizar una asociación civil para vender enseres domésticos
Presentará denuncias ante el IECM y otras autoridades tras acusar a dos legisladores del PAN de presuntamente utilizar una asociación civil para vender enseres domésticos

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México acusó a dos diputados del Partido Acción Nacional (PAN) de presuntamente operar un esquema de comercialización de enseres domésticos al que denominó “RotoPAN: el Cártel Multinivel”, el cual, aseguró, combina promoción personalizada de servidores públicos con la obtención de recursos mediante la venta de productos a familias de colonias populares.

Durante una conferencia de prensa, el vocero del grupo parlamentario de Morena, Paulo García, informó que su bancada presentará denuncias formales ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y otras instancias competentes para que se investigue el caso.

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De acuerdo con los legisladores morenistas, los diputados panistas señalados son Daniela Álvarez Camacho, representante del Distrito 19 de Tlalpan-Xochimilco, y Andrés Sánchez Miranda, diputado de representación proporcional.

Morena asegura que el esquema opera mediante una asociación civil

De acuerdo a la información presentada por Morena, el mecanismo presuntamente funciona a través de la asociación civil Sumando Oportunidades, la cual ofrece un catálogo con más de 30 productos, entre ellos calentadores solares, tinacos, colchones, televisores, computadoras, lavadoras, herramientas y otros artículos para el hogar.

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Morena presentó una denuncia pública sobre el presunto esquema "RotoPAN", mediante el cual acusan a legisladores del PAN de utilizar una asociación civil para comercializar enseres domésticos y obtener beneficios económicos
Morena presentó una denuncia pública sobre el presunto esquema "RotoPAN", mediante el cual acusan a legisladores del PAN de utilizar una asociación civil para comercializar enseres domésticos y obtener beneficios económicos

La bancada sostuvo que estos bienes son promocionados como si formaran parte de un programa social con precios subsidiados, aunque afirmó que en realidad son comercializados a precios similares o incluso superiores a los del mercado.

Además, Morena aseguró que los catálogos y algunos de los productos incluyen fotografías, colores y logotipos asociados a los legisladores panistas, situación que, a su juicio, constituye un mecanismo de promoción personalizada fuera de los tiempos electorales.

Acusan un esquema de ganancias por cada producto vendido

Durante la presentación también se difundieron tablas con ejemplos de los presuntos márgenes de ganancia obtenidos por los legisladores.

De acuerdo con Morena, el esquema contempla dos fuentes de ingresos para quienes promueven la venta: una comisión otorgada por la asociación civil y una ganancia adicional derivada de incrementar el precio original del producto.

Como ejemplo, la bancada señaló que un calentador solar de 24 tubos tendría un precio de 5 mil 740 pesos en la asociación civil y sería ofrecido por 6 mil 190 pesos mediante los catálogos promovidos por los legisladores, generando, según sus cálculos, una utilidad de 600 pesos por unidad.

También presentó otros casos, como un tinaco tricapa de 10 mil litros y paquetes de colchones con base y almohadas, en los que, aseguró, existirían diferencias entre el precio de origen y el precio final ofrecido al público.

Morena sostiene que existe publicidad engañosa

Los diputados morenistas también mostraron comparativas de precios con establecimientos comerciales para sostener que varios de los productos no representan un ahorro para los compradores, pese a ser anunciados como apoyos subsidiados.

Según la bancada, esto podría constituir publicidad engañosa al inducir a error a los consumidores respecto de los descuentos anunciados.

Asimismo, afirmó que las personas interesadas realizan el pago correspondiente y posteriormente reciben los productos, aunque insistió en que el problema radica en la forma en que éstos son promocionados y en la obtención de beneficios económicos por parte de los legisladores.

Morena presentó una denuncia pública sobre el presunto esquema "RotoPAN", mediante el cual acusan a legisladores del PAN de utilizar una asociación civil para comercializar enseres domésticos y obtener beneficios económicos
Morena presentó una denuncia pública sobre el presunto esquema "RotoPAN", mediante el cual acusan a legisladores del PAN de utilizar una asociación civil para comercializar enseres domésticos y obtener beneficios económicos

Vinculan a la asociación con un exalcalde de Hidalgo

Morena también señaló que la asociación civil Sumando Oportunidades estaría encabezada actualmente por María de los Ángeles Hernández, quien anteriormente se desempeñó como secretaria municipal en Tlaxcoapan, Hidalgo.

La bancada agregó que dicha organización estaría relacionada con Jovani Miguel León Cruz, exalcalde panista de ese municipio, quien, de acuerdo con la información presentada por Morena, fue sentenciado por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades y enfrenta otros procesos penales vinculados con presuntas irregularidades financieras durante su administración.

Los legisladores morenistas afirmaron además que la propia página de la asociación refiere actividades en distintas entidades del país, por lo que consideraron que el modelo podría extenderse a otros estados.

Morena señala posibles violaciones legales

Como parte de la denuncia pública, Morena sostuvo que el presunto esquema podría vulnerar diversas disposiciones legales.

Entre ellas mencionó el artículo 134 de la Constitución, relacionado con la prohibición de utilizar propaganda gubernamental para la promoción personalizada de servidores públicos; disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México referentes al abuso de funciones y tráfico de influencias; así como el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que regula la publicidad engañosa.

La bancada informó que pondrá sus oficinas en el Congreso capitalino y sus canales oficiales de comunicación a disposición de las personas que consideren haber sido afectadas por este presunto esquema, con el propósito de brindar orientación jurídica y acompañamiento durante las denuncias correspondientes.

Por el momento, los señalamientos corresponden a las acusaciones presentadas por Morena, mientras las autoridades competentes determinan si existen responsabilidades legales.

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