Apoyo a Madres Solteras: dónde se encuentran los módulos de registro y cuáles son los requisitos

Una madre soltera abraza a su hija con cariño mientras comparten risas y miradas en un parque, simbolizando la fortaleza y alegría de su vínculo familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda en México existen miles de madre solteras que deben buscar maneras de sacar adelante a sus hijos.

Es por ello que los gobiernos de diferentes localidades siempre se encuentran en busca de crear programas que puedan ayudar a este sector de la población a hacer su labor un poco más sencilla.

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Tal es el caso de un nuevo programa social llamado Mujeres Plomeras 2026 el cual consiste en brindar un apoyo y capacitación en plomería para ayudar a las mujeres a crear una fuente de ingresos que permita compaginar la maternidad con el trabajo.

En este sentido el programa, el cual se encuentra disponible para las mujeres y madres solteras del Estado de México, tendrá un nuevo periodo de inscripciones.

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Este programa busca dar herramienta a las mamás solteras para poder obtener sus propios ingresos.

Cuándo es el periodo de inscripciones para el programa Mujeres Plomeras 2026

Como mencionamos, programa Mujeres Plomeras, que esta pensado especialmente para madres solteras en el Estado de México inicia un periodo de registro del 29 de junio al 3 de julio de 2026, con opción de trámite en línea y presencial.

Es importante mencionar que a diferencia de otros programas donde el apoyo es de tipo monetario, este apoyo se entrega en especie e incluye herramientas de plomería y un curso de capacitación en ese oficio.

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La fecha límite para inscribirse es el 30 de septiembre de 2026, aunque la implementación queda sujeta a la demanda, el cumplimiento de requisitos y la suficiencia presupuestal.

Requisitos para inscribirse en el programa Mujeres Plomeras del Estado de México

Los requisitos para inscribirse en el programa Mujeres Plomeras del Estado de México en 2026 son los siguientes:

Ser mujer mayor de 18 años y jefa de familia.

Habitar en una vivienda ubicada en el Estado de México que presente fugas de agua.

Documentos requeridos (original y copia):

Formato de registro de solicitante del programa Mujeres Plomeras.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses o constancia de residencia expedida por la autoridad local.

Preferencias en la selección:

Mujeres que residan en municipios con recortes en el suministro de agua.

Mujeres que se reconozcan como indígenas o afromexicanas y vivan en municipios con presencia indígena.

Mujeres que vivan en localidades con alta o muy alta marginación.

Mujeres que sean víctimas u ofendidas en delitos investigados o juzgados con perspectiva de género.

Modalidades de registro:

Presencial: En la Dirección General de Derecho Humano al Agua, Planeación y Ordenamiento, ubicada en Horacio Zúñiga 206, cuarto piso, colonia Morelos Primera Sección, Toluca de Lerdo, Estado de México, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

En línea: en la página de la Secretaría de Agua del Edomex donde se deben llenar los campos y adjuntar los documentos solicitados.

La convocatoria está vigente hasta el 30 de septiembre de 2026. Las solicitantes reciben un número de folio para dar seguimiento al proceso.