México

Niña de Culiacán lleva al Parlamento Infantil un llamado por la paz: “La violencia se ha convertido en un monstruo”

La estudiante de primaria Estefanía Juárez Briseño pidió acciones concretas para proteger a la niñez de Sinaloa y garantizar su derecho a vivir, estudiar y crecer sin miedo

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Parlamento Infantil escucha el llamado de una niña de Culiacán por la paz y la seguridad.
Parlamento Infantil escucha el llamado de una niña de Culiacán por la paz y la seguridad.

La voz de una estudiante de quinto grado de primaria se convirtió en uno de los mensajes más conmovedores del Parlamento Infantil 2026.

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, Estefanía Juárez Briseño, originaria de Culiacán, Sinaloa, expuso el impacto que la violencia ha tenido en la vida cotidiana de miles de niñas y niños de su estado y pidió que se impulsen acciones concretas para devolverles la tranquilidad.

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Durante su intervención, la alumna de la Escuela Primaria Héroes de 1864 aseguró que las infancias desean crecer en un entorno seguro, donde puedan estudiar, jugar y convivir con sus familias sin temor a los hechos violentos.

“Como niños, deseamos vivir sin violencia, jugar y estudiar con tranquilidad. Sin embargo, en Sinaloa, la violencia se ha convertido en un monstruo que nos acecha cada día”, expresó ante legisladores y asistentes al Parlamento Infantil 2026.

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Estefanía Juárez pide paz para Sinaloa desde el Parlamento Infantil 2026.

Violencia en Sinaloa afecta la vida cotidiana de las infancias

La menor describió cómo la inseguridad ha alterado la rutina de muchas familias sinaloenses.

Explicó que los enfrentamientos armados han provocado que, en diversas ocasiones, estudiantes no puedan asistir a clases por el riesgo que representa el fuego cruzado, lo que vulnera su derecho a la educación.

Además, señaló que numerosas familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares para buscar lugares más seguros donde vivir, mientras otras enfrentan las consecuencias emocionales derivadas de la violencia.

La violencia en Sinaloa ha transformado la rutina de miles de niñas y niños, afectando su derecho a estudiar, jugar y vivir con tranquilidad.| crédito: redes sociales | Infobae México)
La violencia en Sinaloa ha transformado la rutina de miles de niñas y niños, afectando su derecho a estudiar, jugar y vivir con tranquilidad.| crédito: redes sociales | Infobae México)

En su mensaje también lamentó que niñas y niños hayan perdido la vida a causa de estos hechos, dejando familias marcadas por el dolor y la desolación.

Estefanía propone medidas para proteger a niñas y niños

Lejos de limitarse a describir la problemática, la estudiante presentó una serie de propuestas orientadas a fortalecer la seguridad y el bienestar de la niñez en Sinaloa.

Entre las acciones que planteó destacan:

  • Presencia permanente de policías en las inmediaciones de escuelas y parques para brindar mayor seguridad.
  • Programas de vigilancia y protección en los planteles educativos para evitar la suspensión de clases por hechos violentos.
  • Construcción de parques, canchas y centros comunitarios donde niñas y niños puedan convivir en espacios seguros.
  • Atención psicológica y acompañamiento para menores y familias que han perdido a un ser querido o han vivido situaciones traumáticas.
  • Campañas, talleres y actividades que promuevan la cultura de la paz, el respeto y el cuidado entre la comunidad.

El derecho a estudiar y crecer sin miedo

Durante su participación, Estefanía enfatizó que el miedo provocado por la violencia no debería formar parte de la infancia y sostuvo que niñas y niños merecen desarrollarse en condiciones de seguridad.

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Estefanía Juárez defendió el derecho de todas las niñas y niños a estudiar y crecer en un entorno libre de violencia. FOTO: RASHIDE FRIAS /CUARTOSCURO.COM

“Hoy la niñez y las familias cargamos con un miedo que no nos pertenece, un miedo que nos roba la paz y el derecho a crecer con seguridad”, afirmó.

Su discurso puso sobre la mesa el impacto que la inseguridad tiene en derechos fundamentales como la educación, la recreación y el bienestar emocional de la población infantil.

Parlamento Infantil da espacio a la voz de la niñez

El Parlamento Infantil reúne a estudiantes de distintas entidades del país para expresar inquietudes y propuestas relacionadas con los principales desafíos que enfrentan sus comunidades.

En ese contexto, la intervención de la representante de Sinaloa destacó por visibilizar las consecuencias que la violencia tiene sobre las infancias y por plantear soluciones enfocadas tanto en la seguridad como en la atención psicológica y la recuperación de espacios públicos.

(Foto: Congreso de Sinaloa)
El Parlamento Infantil 2026 dio voz a la niñez para expresar sus preocupaciones y propuestas sobre el país. (Foto: Congreso de Sinaloa)

Su participación fue recibida con aplausos por los asistentes al recinto legislativo.

Un mensaje de esperanza para Sinaloa y México

Al concluir su intervención, Estefanía Juárez reiteró que las niñas y los niños no quieren crecer rodeados por el miedo, sino con oportunidades para construir su futuro.

“Los niños no queremos crecer con miedo. Queremos crecer con esperanza, queremos estudiar, jugar, convivir con nuestras familias y alcanzar nuestros sueños”, expresó.

Finalmente, manifestó su confianza en que, con la participación de la sociedad y de las autoridades, es posible construir un entorno más seguro para las nuevas generaciones.

“Estoy convencida de que si todos ponemos de nuestra parte, podemos construir un Sinaloa y un México mejor, donde la paz sea más fuerte que la violencia”, concluyó.

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