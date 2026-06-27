México

Crédito Infonavit para trabajadoras del hogar: cómo sumar puntos y quién puede acceder desde 2026

El programa permite a las trabajadoras combinar puntos con amigos, parejas no formales o compañeros de vivienda, ampliando las opciones de compra de vivienda y sin requisitos de parentesco directo dentro de los trámites de Infonavit

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El crédito se encuentra disponible para personas entre 18 y 55 años, y el monto máximo a otorgar depende tanto de la edad como del salario mensual de la solicitante. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El crédito se encuentra disponible para personas entre 18 y 55 años, y el monto máximo a otorgar depende tanto de la edad como del salario mensual de la solicitante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, Infonavit ha implementado nuevas reglas para que las trabajadoras del hogar puedan acceder a créditos de vivienda. El sistema exige acumular al menos 100 puntos, sustituyendo el antiguo esquema de 1,080 puntos. Para reunirlos, es indispensable tener al menos seis meses continuos de empleo formal y estar registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esta permanencia laboral se valida de forma automática mediante los registros del IMSS, sin requerir documentación adicional.

El crédito se encuentra disponible para personas entre 18 y 55 años, y el monto máximo a otorgar depende tanto de la edad como del salario mensual de la solicitante. Por ejemplo, para un salario de 10 mil pesos, el simulador oficial estima que una persona entre 18 y 40 años podría acceder a un préstamo de hasta 620 mil 522 pesos, con una mensualidad aproximada de 2 mil 987 pesos y un plazo de hasta 30 años. Al aumentar la edad, disminuye tanto el monto máximo como el plazo para liquidar la deuda.

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Requisitos y procedimientos oficiales para la solicitud

Una mujer sonriente sentada en una mesa de madera, mirando su teléfono móvil mientras realiza un registro. Hay un portátil y plantas en el fondo junto a una ventana.
El procedimiento puede realizarse en línea o en los Centros de Servicio Infonavit (CESI). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las trabajadoras del hogar interesadas deben estar dadas de alta en una Afore y no contar con otro crédito hipotecario vigente de Infonavit. El historial en el Buró de Crédito ya no determina directamente el monto del financiamiento, facilitando el acceso a este programa. Para iniciar el trámite, se requiere registrarse en el portal Mi Cuenta Infonavit, donde se puede consultar la elegibilidad y conocer el monto disponible para solicitar el crédito.

El procedimiento puede realizarse en línea o en los Centros de Servicio Infonavit (CESI). Es necesario reunir documentos como identificación oficial, CURP, RFC, comprobante de domicilio y estado de cuenta bancario. El proceso de solicitud se formaliza digitalmente o mediante cita presencial, según la preferencia de la solicitante.

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Esquemas para sumar puntos y opciones de corresidencia

En caso de cese de actividad laboral, los puntos acumulados no se eliminan, pero los bimestres cotizados pueden verse afectados y modificar la puntuación total. (Imagen Ilustrativa Infobae)
En caso de cese de actividad laboral, los puntos acumulados no se eliminan, pero los bimestres cotizados pueden verse afectados y modificar la puntuación total. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nuevas reglas permiten que las trabajadoras del hogar sumen puntos no solo con cónyuges o familiares directos, sino también con corresidentes, como una pareja no formal, amigo o compañero de vida. El programa Unamos Créditos Infonavit habilita la combinación de puntos con personas ajenas al núcleo familiar convencional, ampliando así las oportunidades para adquirir una vivienda.

En caso de cese de actividad laboral, los puntos acumulados no se eliminan, pero los bimestres cotizados pueden verse afectados y modificar la puntuación total. Además, es posible incrementar la puntuación mediante aportaciones voluntarias a la Subcuenta de Vivienda a través del programa Aportaciones Extraordinarias.

Alternativas de financiamiento y devoluciones

Quienes hayan ahorrado en Infonavit y nunca hayan solicitado un crédito pueden tramitar la devolución de sus fondos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Quienes hayan ahorrado en Infonavit y nunca hayan solicitado un crédito pueden tramitar la devolución de sus fondos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del crédito hipotecario tradicional, Infonavit mantiene productos como Mejoravit Solo para Ti, diseñado para mejoras, reparaciones o remodelaciones de vivienda. Este financiamiento va de 10 mil a más de 160 mil pesos, dependiendo del saldo en la Subcuenta de Vivienda. Los requisitos incluyen tener una relación laboral vigente, estar registrada en una Afore, autorizar la consulta al Buró de Crédito y no superar los 70 años (hombres) o 75 años (mujeres) al sumar edad más plazo del crédito.

Quienes hayan ahorrado en Infonavit y nunca hayan solicitado un crédito pueden tramitar la devolución de sus fondos. El trámite puede realizarse en línea con firma electrónica avanzada o de forma presencial, presentando la resolución de pensión del IMSS y documentos personales. Si la persona llega a los 70 años con saldo sin reclamar, el instituto emite un aviso, y los recursos pueden ser transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, aunque el derecho a reclamarlos es imprescriptible.

Cambios institucionales relevantes en 2026

Las recientes modificaciones eliminan la obligatoriedad de contar con un historial crediticio favorable para determinar el monto del préstamo. La inclusión de opciones de corresidencia y la posibilidad de aumentar el puntaje mediante aportaciones voluntarias representan un avance para las trabajadoras del hogar que buscan acceder a un crédito de vivienda. Este proceso puede iniciarse y monitorearse directamente desde plataformas digitales oficiales, facilitando el acceso y la transparencia para las solicitantes.

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