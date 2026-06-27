Hermano de Alicia Machado perdió su departamento y su tío está desaparecido tras el doble terremoto en Venezuela

La ex reina de belleza se refirió a la figura de su ex novio Foto: IG/machadooficial

La tragedia provocada por el doble terremoto en Venezuela impactó directamente a la familia de Alicia Machado, ex Miss Universo, quien desde Florida hizo un llamado a la solidaridad internacional y compartió la difícil situación que enfrentaron sus seres queridos tras el desastre.

La actriz y empresaria relató ante las cámaras de NTN24 la urgencia de donaciones y apoyo para atender la emergencia, en medio de escenas de devastación y angustia entre la comunidad venezolana dentro y fuera del país.

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Alicia Machado: su hermano perdió su departamento y su tío está desaparecido

Durante una transmisión en vivo desde el centro de acopio Global Empowerment Mission en El Doral, Florida, Alicia Machado contó que el terremoto afectó de forma directa a su familia en Venezuela:

“Mi hermano, el mayor, que es el que está allá en Venezuela, lamentablemente perdió su apartamento. Fue muy terrible para él. Lo tuvieron que sacar casi que cargado por las escaleras. Fue muy, muy traumático el momento con su hija, mi familia”, comenzó a decir.

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Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Asimismo, la modelo pidió ayuda por otro de sus familiares que aún no se localiza.

“Mi mamá también estaba allá visitando estos días y pues tuvo que salir corriendo de su apartamento. Tengo un tío que no aparece. En fin, ayúdennos”, puntualizó la actriz al medio NTN24.

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Machado pidió a los venezolanos mantener la calma y llamó a la comunidad internacional, especialmente a los rescatistas mexicanos, a sumarse a las labores de rescate:

“La situación está fuerte… apenas ha pasado, no han pasado ni siquiera veinticuatro horas. Creo que todavía no ha empezado lo peor, que es la recuperación de todo esto”, expresó.

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Policías venezolanos buscan sobrevivientes entre los escombros en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, dos días después del doble sismo que remeció el país. (AP Foto/Ariana Cubillos)

La ex Miss Universo subrayó la importancia de donar recursos económicos y alimentos no perecederos para que la ayuda llegue de manera rápida y eficaz a las zonas más afectadas.

El doble terremoto que devastó Venezuela

El 24 de junio, dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia, ocasionando una catástrofe en varias regiones.

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El saldo preliminar incluyó cientos de muertos, decenas de desaparecidos y miles de familias desplazadas. Edificios de la Misión Vivienda Venezuela y vehículos quedaron destruidos, especialmente en el estado La Guaira y Caracas.

A woman carries food supplies as Venezuelans living in Spain collect medicines and food after deadly earthquakes hit Venezuela, in Madrid, Spain, June 27, 2026. REUTERS/Ana Beltran

Las autoridades declararon estado de emergencia y llamaron a la calma, mientras los servicios de rescate enfrentaron graves dificultades para localizar y auxiliar a personas atrapadas bajo los escombros.

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Gran parte de las zonas afectadas permaneció sin luz ni internet, con farmacias saturadas y hospitales rebasados. La comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, expresó su disposición para brindar ayuda ante la magnitud del desastre.