México

Sandra Cuevas respalda la demanda de la hija de Carmen Salinas contra Emiliano Aguilar: “Se le debe poner un alto”

María Eugenia Plascencia inició un proceso legal en CDMX contra el cantante y la activista Saskia Niño de Rivera por presunto daño moral tras vincular a la fallecida actriz a supuestos delitos contra menores

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Imagen dividida con el rostro de Sandra Cuevas a la izquierda, con cabello oscuro y labios rojos, y Emiliano Aguilar a la derecha, con gorra negra y cadenas
Una imagen dividida presenta los retratos de Sandra Cuevas y Emiliano Aguilar, protagonistas de una disputa legal en la que Cuevas respalda una demanda en su contra. (TikTok: Sandra Cuevas / Instagram: Emiliano Aguilar)

La exalcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, respaldó las acciones legales promovidas por María Eugenia Plascencia, hija de la fallecida actriz Carmen Salinas, contra la activista Saskia Niño de Rivera y Emiliano Aguilar por presunto daño moral.

Plascencia, quien se asoció con Sandra Cuevas para reinaugurar un restaurante familiar, demandó a la activista y al cantante por vincular a Salinas con actos ilícitos que surgieron inicialmente en un episodio del pódcast Reinserta.

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“El Beto”, un reo entrevistado por Niño de Rivera, afirmó que la actriz participaba en rituales y delitos contra menores, acusaciones que fueron rechazadas por María Eugenia Plascencia.

Emiliano Aguilar se involucró en la controversia al afirmar en un video haber tenido conocimiento sobre las supuestas actividades ilícitas.

El rapero envió mensaje a la hija de Carmen Salinas

¿Por qué demandan a Emiliano Aguilar?

Gerardo Rincón, abogado de la familia Salinas, confirmó el 2 de junio una demanda por el orden civil contra Saskia Niño de Rivera y Emiliano Aguilar, donde solicitan el pago de una indemnización por daño moral, una disculpa pública en los mismos medios y con el mismo alcance, la eliminación total del contenido ofensivo en todas las plataformas, la garantía de no repetición y el pago de gastos y costas del juicio.

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Durante una transmisión en vivo en sus cuentas oficiales, Emiliano Aguilar arremetió contra María Eugenia Plascencia: “¿Por qué me estás demandando si nomás dije puras verdades de la pend*** de tu mamá. Qué casualidad que conmigo nomás, ¿verdad?... Tu mamá vale ver**, así de simple. Demándame, no sabes ni quién es mi abogado, no sabes nada de nada".

Aguilar subrayó que no había sido notificado sobre un proceso legal en su contra.

Sandra Cuevas: “No es posible que no le hayan puesto un alto"

En conferencia de prensa con motivo de su participación en la Marcha del Orgullo LGBT 2026 en Ciudad de México, Sandra Cuevas se pronunció sobre el caso y respaldó las acciones legales que promovió su socia.

La exalcaldesa consideró que las expresiones de Aguilar fueron ofensivas: “Es un pelado, un poco hombre. He escuchado los videos junto con Maru y la forma en que le habla, las groserías que menciona; me parece que doña Maru debe continuar con el tema legal. No es posible que al día de hoy alguna fiscalía no le haya puesto un alto a este hombre”, dijo en diálogo con el periodista Ernesto Buitrón.

Revelan supuesto informe del CNI sobre Sandra Cuevas. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
Revelan supuesto informe del CNI sobre Sandra Cuevas. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Cuevas señaló que le parecía indignante que las autoridades sigan sin requerir al rapero: “Así viva en Estados Unidos un tiempo y otros días pase en México, se le debe poner un alto”, destacó.

Además de un proceso civil, el abogado de María Eugenia Plascencia adelantó una demanda penal contra ambas celebridades, cuyos detalles reservó para no entorpecer el proceso.

Mientras Emiliano Aguilar adoptó una postura confrontativa, la activista Saskia Niño de Rivera ofreció una disculpa pública a familiares de Carmen Salinas. “Hay una disculpa pública en este momento para la familia y para quien sea que se haya visto afectado por este error desafortunado editorial”, manifestó.

En entrevista para el matutino Venga la Alegría, María Eugenia Plascencia puso en duda la honestidad de la activista: “Ay, por favor, ¿te la vas a creer? No le creo, porque sabe lo que hace y lo que va a poner. Es obvio que tiene que checar qué va a mandar a su programa. Una cosa es que lo diga y una cosa es cómo va a limpiar el nombre de mi mamá, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver cómo limpiar bien el nombre de mi mamá”.

Voceros de la familia informan que la siguiente etapa del proceso legal consiste en citar a los implicados a comparecer ante el Juzgado 61 de lo Civil en la Ciudad de México.

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